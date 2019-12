De Vlielandse voetbalclub VSV’31 wacht al achttien maanden op het eerste doelpunt

Ruim anderhalf jaar geleden, op 24 maart 2018, speelde VSV’31 de eerste wedstrijd uit zijn historie. Beeld Jiri Büller

Het stormt op Vlieland, windkracht 7. Een dag om extra diep onder de dekens te kruipen, maar Guido Veenstra staat deze ochtend juist opgewonden op de kade op de ochtendboot te wachten. Hoe beroerder de omstandigheden, des te vrolijker dat hem stemt.

Veenstra is trainer van VSV’31, de voetbalvereniging van het eiland, dat met 75 doelpunten tegen en 0 treffers voor de slechtst presterende amateurclub van Nederland is. En dan komt vandaag ook nog eens koploper Deinum SF uit Friesland op bezoek. Erg hoopvol zijn de vooruitzichten niet.

Maar nu, op deze druilerige zondagmorgen, gloort er perspectief. In tegenstelling tot de bezoekers van de vaste wal zijn de Vlielanders wel gewend aan een beetje storm. En dan is er nog iets waardoor Veenstra kansen ziet. Hij pakt zijn telefoon. ‘Hier, moet je kijken’, fluistert hij, en hij scrollt naar de groepsapp van zijn team. ‘De spelers van Deinum zijn gisteren in dancing De Stoep geweest. Iemand heeft het gefilmd.’

Ontblote bovenlijven

Een elftal jongemannen, in kennelijke staat, staat hossend met ontblote bovenlijven op de dansvloer. Veenstra begint te glimmen, terwijl hij de auto start om naar het recreatieterrein te gaan waarop vanmiddag wordt gevoetbald. ‘Geloof me, het zou zomaar eens een historische dag kunnen worden.’

Ruim anderhalf jaar geleden, op 24 maart 2018, speelde VSV’31 de eerste wedstrijd uit zijn historie. Tot dan toe was Vlieland de enige gemeente in Nederland waar niet onder KNVB-vlag werd gevoetbald. Met de oprichting van VSV’31 – de naam verwijst naar een algemene sportvereniging die in 1931 op Vlieland werd opgericht – verdween het laatste witte vlekje op de voetbalkaart. De Bosatlas van het Nederlandse voetbal moest, tot tevredenheid van de trotse Vlielanders, worden aangepast.

Een succesverhaal is het nog niet. Met slechts elfhonderd inwoners op het eiland is het lastig een sterk vlaggenschip te formeren, merkte Veenstra. Het elftal bestaat uit onder meer een schipper, een winkelier, een luitenant, een stuurman, een student, een campingmedewerker en een boswachter. Het lukt ze lang niet altijd om elke zondag acte de présence te geven op het voetbalveld, zeker niet in het toeristenseizoen. Automatismen ontbreken en het niveauverschil onderling is groot. Zodoende is het nog altijd wachten op de eerste treffer uit de clubhistorie.

Bierbuiken

Van trainer Veenstra worden nu kwaliteiten van een crisismanager gevraagd. Het eiland kijkt over zijn schouders mee. Tijdens het traditionele ‘Opkleden’ tijdens Sinterklaas, waren eilanders vermomd als ‘eerste elftalspelers’ door de Dorpsstraat getrokken. Om hun extra aangezette bierbuiken hing een bord met de tekst: ‘Mogen wij ook een keer scoren?’

Veenstra kan er wel om lachen. Hij is niet voor een kleintje vervaard. Hij werkt als cacaohandelaar, werk dat je overal kunt doen vanachter een computerscherm, dus ook op een eiland. En zo liet hij vier jaar geleden in De Beemster huis en haard achter en vertrok met zijn gezin naar zijn geliefde Vlieland.

Indirect begon daarmee het verhaal van VSV’31, want zijn zoon vroeg hem op een dag: ‘Pap, wil jij me aanmelden bij de voetbalclub?’ Maar die bleek er helemaal niet te zijn. Samen met een paar andere enthousiastelingen richtte Veenstra toen de voetbalclub op. Die bungelt nu troosteloos onderaan in de vijfde klasse B, het laagste amateurniveau, en dat zint hem allerminst. Om het tij te doen keren, kondigt hij een ‘ijzersterkte tactische zet’ aan, al wil hij nog niet in details treden. ‘Je weet nooit of de tegenstander meeluistert.’

Beeld Jiri Büller

Overmoedig

Het seizoen begon voor VSV’31 eigenlijk nog best redelijk met een nipte 2-0-nederlaag bij het Friese FFS. Daardoor werden de spelers misschien een beetje overmoedig, vermoedt Veenstra. In trainerstaal: ‘We wilden te veel voetballen.’

Breekpunt was de derby tegen AVV uit Terschelling. Met een vloot waren spelers en fans naar het buureiland gevaren. Maar de armada ten spijt, de Vlielanders verloren kansloos met 12-0, al is het vermoeden dat dat ook kwam doordat Terschelling een paar extra goede gastspelers had laten opdraven. Diep teleurgesteld voeren de Vlielanders terug naar hun eiland.

Nu, tegen Deinum, kan Veenstra eindelijk weer beschikken over doelman Robert Algra, eigenaar van Wad ’n Winkel. Dat geeft de burger moed: hij keepte in het verleden in de eerste klasse en is een van de betere spelers. Een maand lag hij eruit uit vanwege een knieblessure. Vanochtend trok hij een blauwe brace om zijn knie en zei zijn tegen zijn vrouw: ‘Ik ga voetballen. Punt uit.’

Traumahelikopter

Ook linksback Raymond Bouma, matroos bij rederij Doeksen, is van de partij. Trainer Veenstra hoorde zaterdagavond de traumahelikopter van het eiland vertrekken. ‘Iedere eilander weet dan: er is iets mis.’ Het bleek om de vader van Raymond te gaan die een lichte hartinfarct had gehad. Niettemin is hij vanochtend toch met de boot weer naar Vlieland gevaren. Hij laat zijn voetbalmaten niet in de steek.

Op het eerste oog lijken de spelers misschien wat nonchalant – als Veenstra aan zijn peptalk wil beginnen, is een speler zoek (‘Staat ie buiten te roken?’) – in werkelijkheid willen ze maar wat graag van die hatelijk nul af. Spits Bertwin Bergsma, in het dagelijks leven boswachter, kan met evenveel liefde over zijn voetbalteam praten als over de bonte flora en fauna op het eiland.

Hij is deze competitie al dicht bij een treffer geweest. In de openingswedstrijd tegen FFS schoot hij tegen de paal. ‘Het is een kwestie van tijd’, voorspelt hij. ‘Hoe langer die goal uitblijft, hoe dichter bij het moment van het doelpunt komt.’

Beeld Jiri Büller

Tactische vondst

Dan openbaart Veenstra in de kleedkamer van sporthal Flidunen, waar de scheidsrechter zich omkleedt in het omgebouwde invalidentoilet, zijn tactische vondst: een 4-5-1-opstelling. ‘We gaan het compact houden vandaag, jongens. Voorgaande wedstrijden wilden we te graag scoren. We gaan ze nu opvangen.’

En zo wordt op het veld van het recreatieterrein, nabij bij camping Stortemelk, waar elk jaar het festival Into The Great Wide Open wordt gehouden, een ware groen-witte muur opgetrokken. Linksback Bouma heeft samen met collega-matroos Paul Hoedemaker, speciaal nog de lijnen gekrijt deze week, al is dat niet het precisiewerkje geworden waarop ze hadden gehoopt. ‘Hadden jullie misschien gedronken?’, vraagt iemand.

De tactiek van Veenstra lijkt te werken. In tegenstelling tot wat de stand op de ranglijst doet vermoeden is de eerste kans van de wedstrijd voor VSV’31. Een schot van Boswachter Bertwin wordt door de keeper van Deinum ternauwernood uit de kruising geranseld. Een dertigtal toeschouwers moedigt de thuisploeg aan. Zodra de bal ook maar over de middenlijn komt, klinken opgewonden gilletjes. Het zal toch niet….

Beeld Jiri Büller

Strafschop

Maar dan, na een half uur spelen, moet doelman Robert Algra toch de bal uit zijn doel vissen. Een minuut voor rust krijgt Deinum een strafschop. De scheidsrechter moet eerst nog elf stappen nemen om te bepalen waar de bal moet liggen, want Raymond en Paul zijn de penaltystip vergeten te krijten. Ondanks het geharrewar schiet Deinum vanaf ongeveer elf meter feilloos in: 2-0. Daar blijft het bij in het verdere verloop van de wedstrijd, ook omdat doelman Algra een geweldige wedstrijd keept. Eén van de tegenstanders doopt hem na afloop tot ‘Man of the Match’.

De nederlaag voelt als een overwinning voor de Vlielanders. Morgen staat Algra weer in Wad ‘n Winkel om souvenirs te verkopen en postpakketjes in ontvangst te nemen, maar nu geniet hij van alle complimenten die hem op weg naar de kleedkamer ten deel vallen. ‘We wisten toen we begonnen dat het moeilijk zou worden’, zegt hij. ‘De shirts moesten nog uit de verpakking worden gehaald voor onze eerste wedstrijd. Alles was nieuw, sommige jongens hadden nog nooit gevoetbald. Maar we gaan vooruit, die eerste goal komt. Let maar op.’

Wanneer? Daarover hoeft Algra niet lang na te denken. ‘Kom maar terug als we tegen Terschelling moeten.’