De vijf die Jonas Vingegaard aan het geel in Parijs moeten helpen

Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma in de gele trui. Beeld AFP

1

Nathan Van Hooydonck

12 oktober 1995

Belg

Gewicht: 78 kg, lengte: 1.93 m

Prof sinds: 2017

Bij Jumbo-Visma sinds 2021

Er zijn renners die zelf een erelijst bij elkaar fietsen en er zijn renners die het gevoel van een overwinning hebben als ze daartoe anderen in staat stellen. Nathan Van Hooydonck, oomzegger van tweevoudig Ronde van Vlaanderen-winnaar Edwig Van Hooydonck, rijdt vooral in dienst van Wout van Aert. Vorig jaar deed hij dat in de klassieker Gent-Wevelgem zo goed dat winnaar Van Aert maar blééf zeggen: ‘Deze winst is van ons beiden.’

Nathan Van Hooydonck vindt Jumbo-Visma 'de beste ploeg ter wereld'. Beeld AFP

Deze Tour was de achtste etappe daarvan een kopie. Gemotiveerd door de ijzersterke Van Aert, werkte Van Hooydonck zich weer uit de naad en maakte zijn landgenoot dat werk af door in Lausanne in de groene trui de ritwinst te pakken. ‘Dat Wout hier wint, is mijn beloning. Daarvoor doe ik het.’

Onlangs tekende de volgens de ploegleiding ‘zeer gewaardeerde en sterke teamplayer’ bij. ‘Dit is de beste ploeg ter wereld. Hierin kan ik de beste versie van mezelf worden.’ Van Hooydonck is vooral voor de klassiekers naar de ploeg gekomen en naar zijn eerste Tour voor Van Aerts groenetrui-ambities. In de komende Pyreneeënritten luidt zijn taak: zo lang mogelijk voor de resterende vijf ploeggenoten uitrijden en ze zo ver mogelijk van de start afzetten voor de finale.

2

Christophe Laporte

11 december 1992

Fransman

Gewicht: 76 kg, lengte: 1.91 m

Prof sinds: 2014

Bij Jumbo-Visma sinds 2022

Dat goed presteren in de voorjaarsklassiekers de kans op een Tourselectie vergroot, bewijst Christophe Laporte. De man uit La Seyne-sur-Mer was een van de laatsten die wist dat hij mee mocht voor zijn achtste Ronde van Frankrijk. Jumbo-Visma had veel gegadigden voor de, zoals ploegleider Merijn Zeeman zegt, ‘dure plekken waarvoor ze moeten knokken om te laten zien dat ze die plek waard zijn’.

Christophe Laporte reed nooit beter dan in het zwart-geel van Jumbo-Visma. Beeld Belga

De nieuwe aanwinst van de ploeg reed nimmer andere grote ronden dan de Tour. Daarin was hij een paar keer dicht bij een etappezege. Altijd fietste hij voor Cofidis, maar Laporte zag in Jumbo-Visma kansen om tussen zijn hoofdtaak, Van Aert bijstaan, zelf eindelijk ook eens een grote wedstrijd te winnen. Bijvoorbeeld een koers waarvoor de grote man de neus ophaalde, of belangrijke klassiekers waarin Van Aert om wat voor reden dan ook, denk aan corona, niet kon komen winnen. Het lukte Laporte niet, maar nooit reed hij beter dan in het zwart-geel van Jumbo-Visma.

En dat niet alleen in eendagskoersen. Ook toonde hij zich in kleine, 8-daagse ronden die als Tour-graadmeter gelden. Vooral in Parijs-Nice, in maart, liet Laporte zien van groot nut voor de klassementsmannen te zijn. Toen werkte hij voor Primoz Roglic, nu wordt dat Vingegaard, zodra Van Hooydonck uitstuurt.

3

Tiesj Benoot

11 maart 1994

Belg

Gewicht: 72 kg, lengte: 1.90 m

Prof sinds: 2014

Bij Jumbo-Visma sinds 2022

Tiesj Benoot uit Gent is de derde nieuwe aanwinst van Jumbo-Visma die is gehaald om Wout van Aert zeges in wielermonumenten te bezorgen en zich nu met die ‘klassiekerkern’ terugvindt in de ploeg die de grootste kans maakt de Ronde van Frankrijk te winnen. Het bevalt Benoot, afkomstig van DSM en daarvoor lang bij Lotto Soudal, goed bij ‘het beste team dat ik me kan wensen’. Hij tekende na een half jaartje Jumbo-Visma alweer bij tot 2025.

Tiesj Benoot geldt als een van de beste Belgische renners. Beeld Belga

Benoot rijdt zijn zesde Tour en werd eens nét tweede in een etappe in 2019. Hij zal naar verwachting in de bergen, liefst tot de een-na-laatste klim, in gezelschap van Wout van Aert en Sepp Kuss de gele trui uit de problemen moeten houden.

Dat is vergelijkbaar met zijn rol in het voorjaar waarvoor hij op voorspraak van Van Aert zou zijn gehaald. Benoot heeft als taak in de klassiekers ‘tot diep in de finale’ mee te zitten. Net als Laporte beleefde hij een prima voorseizoen met een tweede plek in Dwars door Vlaanderen en een derde in de Amstel Gold Race.

Benoot geldt als een van de beste Belgische renners. Ook het UAE van Pogacar zou belangstelling hebben gehad. Zelf zegt hij nimmer met een sterkere ploeg dan Jumbo-Visma aan een koersstart te hebben gestaan.

4

Wout van Aert

15 september 1994

Belg

Gewicht: 78 kg, lengte: 1.90 m

Prof sinds: 2019

Bij Jumbo-Visma sinds 2019

Tot dusver was ik in staat ploeggenoten af te zetten bij de slotklim, vertelde Wout van Aert tijdens de laatste rustdag over de Pyreneeën-etappes van komende woensdag en donderdag. ‘Daarna kan ik ze niet meer volgen, daar ben ik toch te zwaar voor.’ Anderzijds: ‘Wat onmogelijk zou zijn – ik kan niet mee, want te veel kilo’s – zit slechts in het hoofd.’

Wout van Aert helpt eerst Vingegaard over de bergen, alvorens zelf definitief de groene trui te pakken. Beeld ANP / EPA

In die gemoedstoestand gaat de feitelijk sterkste renner van deze Tour zich opofferen in de komende bergachtige midweek. ‘Daarna, in het weekend, komen mijn eigen ambities weer aan bod’, vertelde Van Aert over de tijdrit van zaterdag en de Champs-Elysées-sprint op zondag.

Van Aert presteert inderdaad het onmogelijke: ritten winnen (twee), geel en groen pakken, dat laatste zo goed als definitief, en dan ook nog onmisbaar zijn bij het beperken van tijdverlies van kopmannen na pech en fouten. Van Aert is overal bij.

In zijn vorige Ronde van Frankrijk liet het fenomeen uit Herentals dat ook al zien, met als surprise de ritwinst in toen de zwaarste bergetappe – twee keer de Mont Ventoux. Akkoord, die eindigde met een afdaling, maar het indiceert dat Van Aert straks misschien langer bij Vingegaard en Kuss kan blijven dan wat tijdens de rustdag nog in zijn hoofd zat.

5

Sepp Kuss

13 september 1994

Amerikaan

Gewicht: 61 kg, lengte: 1.80 m

Prof sinds: 2018

Bij Jumbo-Visma sinds 2018

Ze hadden eigenlijk met zijn drieën moeten zijn: Sepp Kuss, Primoz Roglic en Steven Kruijswijk. Drie klimmers die steeds beter worden in de derde week van een grote ronde en die vóór de Tour de vorm van hun leven hadden. Het liep anders: Kuss is vermoedelijk de enige en laatste ploeggenoot die geletruidrager Jonas Vingegaard zal zien voordat de Deen er alleen vandoor moet om de zoveelste aanval van Pogacar te pareren.

Sepp Kuss is altijd goed in de tweede helft van de Tour. Beeld Belga

Kuss, uit Durango, Colorado een staat met prachtige beklimmingen, is een van de beste klimmers ter wereld en onmisbaar in belangrijke bergritten. Vorig jaar won hij er zelfs een – zijn belangrijkste resultaat tot nu toe – omdat hij door het wegvallen van alle kopmannen voor eigen kansen mocht gaan.

De lichtgewicht hielp Roglic aan drie opeenvolgende Vuelta-zeges en bijna aan de Tourwinst in 2020. Even leek Kuss deze Tour nog niet zo goed in de bergen, maar hij haalde op Alpe d’Huez alsnog zijn eigen, hoge niveau.

‘Ik weet dat ik rond deze tijd van het jaar altijd goed ben’, zegt hij zelf. ‘Ik hoef niets te bewijzen, dus ik ervaar geen stress.’ Hij weet dat hij altijd goed is in de tweede helft van de Tour. ‘Ik hoef me dus ook geen zorgen te maken om op het juiste moment te pieken.’