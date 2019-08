De veteranen Swart en Okker moeten ouderen aan het tennissen houden

Tom Okker en Sjaak Swart testen tijdens de presentatie van OldStars-tennis, een nieuwe aangepaste spelvorm voor ouderen die is ontwikkeld door het Nationaal Ouderenfonds en de tennisbond KNLTB. Beeld ANP

Sjaak Swart verslikt zich bijna in zijn koffie. Zojuist is bij tennisvereniging Ready in Oldenzaal de aftrap gegeven van Oldstars-tennis: een nieuwe, aangepaste spelvorm voor ouderen, waarbij – zo benadrukt Nationaal Ouderenfonds-directeur Corina Gielbert in haar toespraak – het níet om winnen gaat.

Swart is Oldstars-ambassadeur van het eerste uur. Van hem kun je veel zeggen, maar niet dat hij goed tegen zijn verlies kan. Bij het WK walking football, vorig jaar in Bristol, werd de 81-jarige rechtsbuiten nog bijna van het veld gestuurd, omdat hij het niet eens was met een beslissing van de scheidsrechter.

Nederland werd derde. ‘Jammer’, zegt Swart, met een zweem van teleurstelling in zijn stem. ‘Ik had nog zo graag één keer met die cup op Schiphol willen staan.’

Deze ochtend krijgt Swart symbolisch een tennisracket, met daarin verwerkt het Ajax-logo en zijn rugnummer 8, overhandigd door een ander sporticoon: Tom Okker, de hoogst geklasseerde Nederlandse tennisser ooit op de wereldranglijst (derde). De Ajax-legende is er zichtbaar mee verguld. Prompt geeft hij Okker een zoen.

Sjaak Swart: ‘Ik weeg 76 kilo. Geen grammetje meer.’ Beeld ANP

‘Hup, je moet eruit. Fit blijven’

Na aanvankelijke scepsis is Swart een fanatiek pleitbezorger van aangepast sporten op oudere leeftijd. Eerder introduceerde het Nationaal Ouderenfonds onder meer Oldstars-rugby, Oldstars-tafeltennis en Oldstars-handbal. In Oldenzaal (‘Ja, ik weet dat Erik ten Hag hier vandaan komt’) verkondigt Swart met verve zijn boodschap. ‘Het is toch geweldig om ouderen weer aan het bewegen te krijgen. Je hebt erbij die ’s morgens hun echtgenoot aankijken en zeggen: schat, wanneer gaan we de boodschappen doen? Hup, je moet eruit. Fit blijven.’

Zelf speelt hij nog gemiddeld één wedstrijd per week met Lucky Ajax, doet hij twee keer per week met vrienden een rondo en let hij een beetje op zijn eten. Dat moet vooral gevarieerd zijn. Gisteren heeft hij bijvoorbeeld kapucijners met aardappelen op. ‘Héérlijk’, zegt hij. Onder zijn Nederlands Elftal-trainingspak géén opbollend buikje. Twee keer per dag weegt Swart zichzelf. ‘Ik weeg 76 kilo. Geen grammetje meer.’

Bij de lancering van walking football – een spelvorm waarbij er niet gerend mag worden, er geen slidings worden gemaakt en waar de bal onder heuphoogte blijft – bestond er nogal wat koudwatervrees bij ouderen, merkte directeur Gielbert van het Nationaal Ouderenfonds: ‘Veel mensen zeiden: daar ben ik toch veel te jong voor?’

Tom Okker, Sjaak Swart en andere deelnemers tijdens de presentatie van OldStars-tennis. Beeld ANP

Daarom is iemand als Sjaak Swart volgens haar zo belangrijk als boegbeeld. ‘Als ze op een verjaardag kunnen vertellen dat Sjaak Swart het ook speelt, wordt het al veel sneller gelegitimeerd.’ Inmiddels zijn er 4.500 mannen die wekelijks in verenigingsverband walking football spelen.

Het Nationaal Ouderenfonds hoopt dat Oldstars-tennis net zo’n succes wordt. Het moet een vangnet zijn voor ouderen die merken dat ze op veteranen-niveau niet meer goed kunnen meekomen, maar wel willen blijven sporten. Oldstars-tennis wordt gespeeld met een groene, zachtere bal, die minder hard stuitert en ook minder belastend is voor de gewrichten. In een partij mag de bal gerust twee keer stuiteren. En niemand die moeilijk doet over een dubbelspel met drie spelers aan elke kant van het net.

Een speciaal geselecteerd groepje ouderen mag de allereerste Oldstars-tenniswedstrijd ooit gaan spelen, maar die primeur laat nog even op zich wachten, omdat de regen met bakken uit de hemel komt. Directeur Gielbert grapt: ‘Ik dacht nog toen ik hiernaartoe reed: we hadden vandaag beter Oldstars-zwemmen kunnen doen.’

‘Oldstars-korfbal? Daar vind ik echt niks aan’

Ondertussen doet Sjaak Swart wat hij al zijn hele leven doet: met mensen op de foto gaan. Dan wordt het eindelijk droog en kunnen de wedstrijden beginnen.

Swart blijft langs de kant. Toen hij Marco van Basten in de jaren tachtig in een theater de prijs van Voetballer van het Jaar mocht uitreiken, viel er een decorstuk op zijn schouder. Sindsdien heeft hij last van zijn schouder. Tennissen gaat daarom niet meer, al zal de umpire in Oldenzaal daar niet rouwig om zijn.

Vanaf het terras kijkt Swart tevreden toe hoe overal over de velden ouderen uitzwermen. Als ambassadeur hoopt hij de komende jaren nog vaak te mogen opdraven bij de introductie van Oldstars-sporten. Eigenlijk heeft hij maar één vrees, zegt hij fluisterend: ‘Ze zullen toch niet met Oldstars-korfbal gaan beginnen? Daar vind ik echt niks aan.’