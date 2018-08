De verlosser dient zich aan: ‘Ronaldo is een kans om ons aanzien in de wereld te herstellen’

Cristiano Ronaldo, verheffer van de Serie A. Foto AFP

Bijna, hij was er bijna. Il colpo del secolo – de deal van de eeuw – had bijna gescoord in het zwartwit van Juventus. Hij hoefde hem alleen nog maar in te tikken, maar de bal kaatste op zijn hak en werd door Mario Mandzukic in het doel gewerkt. Uit frustratie gooide Cristiano Ronaldo zijn armen omhoog. Pas toen hij besefte dat het juist goed nieuws was dat zijn teamgenoot Mandzukic had gescoord, liet Ronaldo zijn handen ongemakkelijk in de lucht hangen, in een poging toch maar te juichen.

Niet vaak zal een thuisgoal van Juventus met zoveel teleurstelling zijn ontvangen als deze 2-0 tegen S.S. Lazio. Tuurlijk, het is de eerste topper in de nationale competitie en een zege is leuk, maar het is niet de reden dat ruim 40 duizend tifosi hier vanavond op de tribune zitten.

Ronaldo besluit bij nader inzien toch het doelpunt van Mandzukic te vieren. Foto EPA

Ronaldo en de fans

Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo, alles draait deze zaterdagavond om Cristiano Ronaldo. Dat is te horen aan de gesprekken bij de toegangshekken, aan het gejuich wanneer zijn naam vlak voor de aftrap door de luidsprekers schalt, aan de siddering die over de tribune trekt als hij in de zevende minuut zijn eerste kans krijgt.

Wat Cristiano Ronaldo vanavond teweegbrengt in de noord-Italiaanse stad Turijn is misschien nog wel het best te vergelijken met een collectieve verliefdheid. Een hevige, bijna obsessieve kalverliefde die normaal gesproken puberjongens overvalt, maar nu een hele stad. En geef ze eens ongelijk, want stel je voor: het mooiste meisje ter wereld, het meest begeerde meisje bovendien, loopt met jouw shirt aan door jouw eigen huis.

Fans van Juventus tijdens de wedstrijd tegen Lazio Roma. Foto AFP

Het is een liefde waarbij de naam van de geliefde bijna gedachtenloos op elk stukje papier wordt gekrabbeld (in dit geval de dagelijkse voorpagina’s van Corriere dello Sport, Tuttosport en Gazzetta dello Sport) en geen fatsoenlijk gesprek meer te voeren valt met de verliefde. (Een journalist van SkySport 24 tegen de coach van Atalanta Bergamo, vlak na een Europa League-wedstrijd: ‘Vervult het jou ook met trots dat Cristiano in onze Serie A speelt?’)

Een verliefdheid bovendien waarbij vrienden smeken over iets anders te praten. Bij Internazionale was het in het voorseizoen verboden vragen te stellen over Ronaldo.

De eerste flirt tussen Ronaldo en Juventus was vier maanden geleden, in ditzelfde stadion. De laatste goal die Ronaldo hier maakte – een magnifieke omhaal namens Real Madrid – is een van de belangrijkste redenen dat hij hier vanavond zijn eerste wil maken.

Ronaldo heeft al vele Turijnse harten gewonnen. Foto AFP

‘Het respect dat ik na dat doelpunt kreeg van de supporters van Juventus, was schitterend – een extra reden om voor Juve te kiezen’, zei Ronaldo toen hij een paar maanden later zijn contract tekende.

In de weken erna werd de opbloeiende verliefdheid gevoed met eerste keren. Hij at zijn eerste pizza in het centrum van Turijn, speelde zijn eerste oefenwedstrijd in de bianconero-clubkleuren en deelde voor het eerst handtekeningen uit aan jonge fans.

Het echte hoogtepunt liet op zich wachten. De eerste uitwedstrijd in Verona werd weliswaar gewonnen door Juventus, maar Ronaldo scoorde niet.

Dat, zo hopen de fans, bewaart hij voor vanavond: zijn eerste thuiswedstrijd. Wat is er mooier dan wekenlang hunkeren en fantaseren, en al die dromen werkelijkheid zien worden op een broeierige zomeravond in je eigen achtertuin?

Net als het publiek, is ook Ronaldo er klaar voor, dat zie je aan alles. Hij kapt, hij draait, hij zweet, hij praat. Hij gaat liggen, staat weer op voor de vrije trap, hij schiet, hij mist.

Ronaldo was in Turijn gedreven op zoek naar zijn eerste goal voor Juventus. Foto AFP

Ronaldo en de competitie

Toen Ronaldo bekendmaakte dat hij naar Italië vertrok, vroegen veel mensen zich af waarom. Niet alleen is er meer geld te verdienen in China en Qatar en zijn de Spaanse en Engelse kampioenschappen competitiever, het Italiaanse voetbal staat bovendien bekend om zijn verdedigers. Wat moet een man bezeten van scoringsdrang in een land waar sinds 1960 slechts twee spitsen meer dan dertig doelpunten maakten?

Het is een vraag die ook Ronaldo zichzelf vanavond lijkt te stellen. Hij begint geduldig aan de wedstrijd, maar na ongeveer twintig minuten sluipen de eerste tekenen van ergernis in zijn spel. Er zijn te veel voorzetten die niet aankomen, te veel balletjes terug, te veel kansloze schoten van afstand. Ronaldo oogt als wereldster die niet begrepen wordt. Dat kan grote gevolgen hebben, want als hij vanavond niet scoort is hij een wereldster die al twee competitiewedstrijden droogstaat.

Over de precieze redenen van zijn komst naar Italië laat Ronaldo zichzelf nauwelijks uit. Hij wilde weg uit Madrid nadat hij er in 438 wedstrijden 451 doelpunten had gemaakt, vier Champions Leagues had gewonnen en vier Gouden Ballen – succesvoller kan een voetballer nauwelijks zijn. Bovendien had hij problemen met de Spaanse belastingdienst en stak het hem dat rivaal Lionel Messi een hoger salaris ontving.

Ronaldo was in Turijn al een publiekslieveling voordat hij het shirt van Juventus droeg. Foto AFP

Hij wilde op het hoogste niveau blijven spelen waardoor niet-Champions League-landen als Qatar afvielen en hij wilde records blijven breken. Onder andere door de eerste speler te worden die in drie competities een Gouden Bal wist te winnen. Juventus kon dat allemaal bieden.

De doelpunten komen dan vanzelf, zegt iedereen na afloop van de wedstrijd. Zelfs zijn tegenstanders. Lazio-spits Ciro Immobile: ‘Het is goed dat ik vorig seizoen al topscorer ben geworden.’

De competitie en Ronaldo

Ronaldo moet misschien nog wennen aan de Serie A, de Serie A is wel klaar voor Ronaldo. ‘Hij voegt meer zout en peper toe aan onze competitie’, zei Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis over de Portugees. James Pallotta, de eigenaar van AS Roma noemde het ‘positief voor de Serie A’ en de coach van Internazionale zei: ‘Hij brengt de zweem van groots voetbal met zich mee.’

Cristiano Ronaldo is, puur en alleen door er te zijn, precies wat het Italiaanse voetbal nodig heeft. De Serie A was tot dit seizoen vooral een competitie van weleer. Een kampioenschap vol fans met heimwee naar 2007, toen Kakà de laatste Gouden Bal-winnaar was die bij een Italiaanse club speelde. Of naar 1995, toen Hristo Stoichkov de laatste regerend Gouden Bal-winnaar was die verhuisde naar Italië – hij ruilde Barcelona in voor Parma.

Ronaldo in duel met Marusic van Lazio. Foto AFP

Maar het Italiaans voetbal gleed af. De aansluiting met Engeland en Spanje werd verloren en qua budget haalden ook Frankrijk en Duitsland de Serie A in. Grote spelers kwamen niet langer, rijke sponsors zochten hun heil elders en de stadions bleven steeds vaker leeg.

Die tijden zijn voorbij, want daar loopt hij: Cristiano Ronaldo, de beste voetballer ter wereld in een Italiaans voetbalshirt. Een schouwspel dat niet alleen door 40.173 toeschouwers in deze Allianz Arena wordt gadegeslagen, maar door de hele wereld. Vlak nadat Ronaldo zijn contract had getekend, tekende de Amerikaanse sportzender ESPN een contract om 300 Serie A wedstrijden uit te zenden.

‘Ronaldo is een kans om ons aanzien in de wereld te herstellen’, vatte de vice-president van Udinese de nieuwe realiteit in Italië samen.

Ronaldo en Juventus

Niet iedereen was tevreden met de komst van Ronaldo, vooral vanwege zijn prijskaartje. Juventus betaalde 232 miljoen euro voor de aanvaller – zo’n 112 miljoen aan de transfer zelf en nog eens 120 miljoen aan salaris de komende vier jaar.

Toch levert de komst van een superster vooral veel geld op. Alleen al de geruchten dat Ronaldo zou komen, deden het aandeel van Juventus met 25 procent stijgen. Bovendien verkocht de club deze zomer al meer shirts dan het hele vorig seizoen en is het team veel interessanter voor oefencampagnes in Azië en Amerika.

Ook nam het aantal volgers op de social media-kanalen van de club zienderogen toe. Ronaldo heeft, verspreid over verschillende kanalen, zo’n 335 miljoen volgers. Als slechts een fractie daarvan ook zijn online hart verpand aan Juventus, betekent dat een enorme toename van reclamegeld. Zo rekende accountancybureau KPMG uit dat Juventus de komende drie seizoenen tussen de 75 en 100 miljoen euro aan extra sponsorinkomsten zal verdienen.

Trotse eigenaren van een nieuw shirt met de naam en het rugnummer van Ronaldo. Foto AFP

Op de tribunes heeft vanavond niemand het over geld. Het gesprek gaat over de Champions League, die een voorzichtige obsessie vormt in Turijn. De laatste keer dat Juventus – een club die zichzelf als een van de beste ter wereld beschouwt – de allerbelangrijkste prijs won, was in 1996 tegen Ajax. Sindsdien verloor de club maar liefst vijf finales. Juventus is het Nederlands Elftal van het clubvoetbal: geen enkele ploeg verloor zoveel Europese finales; zeven in totaal.

Een club die wil winnen, koopt daarom een winnaar. ‘Ik hoop dat ik Juventus de Champions League kan bezorgen’, zei vijfvoudig Champions-League winnaar Ronaldo toen hij in Turijn werd gepresenteerd. ‘Dat is één van mijn grote doelen komend seizoen.’

Die Champions League-obsessie is ook de belangrijkste reden dat het publiek vandaag onverschillig lijkt als Miralem Pjanic de 1-0 scoort, en zelfs teleurgesteld klinkt bij de goal van Mandzukic. Het belangrijkste is niet de Italiaanse competitie, die toch wel gewonnen wordt dit jaar.

Het belangrijkste is het opstarten van de nieuwe doelpuntenmachine. Het belangrijkste is de Champions League. Het belangrijkste is Cristiano Ronaldo.