De veerkracht van Karjakin tijdens kandidatenmatch is bewonderenswaardig

Twee spelers hebben in stilte al afscheid genomen van het toernooi. Na nederlagen in de eerste twee ronden herstelde So zich met een serie remises en een overwinning op Aronian in een sublieme partij. Maar na een nederlaag (tegen Karjakin) boog hij het hoofd en drong hij niet meer aan. Ook Aronian is uitgespeeld na een mislukt alles-of-niets-offensief tegen Caruana.



Twee van de voor de eindzege geëlimineerde deelnemers houden dapper vol. In alle opzichten evenwichtig is het spel van de Chinees Ding die met tien solide remises nog ongeslagen is. Bewonderenswaardig is het herstel van Karjakin die net als So in het begin van het toernooi twee partijen verloor. Hoewel de kans op een nieuwe WK-match zo goed als verkeken was, vocht hij zich met uitstekend spel terug naar een score van 50 procent.