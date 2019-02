De VAR sloopt het mentale gestel van de scheidsrechter omdat hij zich belangrijker waant dan het voetbal

De pastoor preekte zaterdag in de jaardienst voor mijn schoonvader dat we barmhartig moeten zijn, vergevingsgezind. Zijn woorden waren als een frisse wind voor de mentale gesteldheid, maar ze vervlogen snel. Want later op de avond trapte Fortuna Sittard af tegen Heerenveen. Fortuna verpestte het voor zichzelf, maar de VAR vormde een vreselijke combinatie met scheidsrechter Van Boekel. Videoarbiter Oostrom sloopte Van Boekel.

De pastoor preekte over de moeder die volhield dat haar misdaden plegende zoon zo’n fijne vent was. Zij veroordeelde de daad, maar bleef van haar kind houden. Barmhartigheid dus. Veroordeel trainer Ron van Niekerk om zijn racistische uitlatingen jegens spelers van WV-HEDW. Besef ook dat hij verder moet met zijn leven, ook nu zijn club Argon hem heeft ontslagen, overigens pas na een opstand van de spelers.

Ik was gematigd voorstander van de VAR, al had ik liever gezien dat ze het geld hadden gestopt in jeugdopleiding of afschaffen van kunstgras. Nooit heb ik me overmatig druk gemaakt om de arbitrage. Een scheidsrechter kan niet alles zien en fouten horen bij het leven, zoals de spits met zijn miljoenensalaris weleens een makkelijke bal overschiet en de journalist weleens een slecht stukje schrijft.

Wij als maatschappij, met onze vergeefse hang naar perfectie, hebben moeite om fouten te accepteren. Maar vooruit: wie kan tegenstander zijn van een scheutje extra eerlijkheid? Alleen: met de VAR en alle vormen van interpretatie door de (video)arbitrage heeft de schijn­eerlijkheid de plaats ingenomen van de gewone wereld met ‘zijn eerlijke’ fouten. Vandaar dat we de discussie over de VAR tot het diepst van de ziel van het voetbal moeten voeren, totdat het gebruik bevredigend is, of totdat de VAR is afgeschaft.

Laat de beeldbuisscheidsrechter alleen meebeslissen over duidelijke gevallen van buitenspel, hands of wat dies meer zij. Definieer hands beter. Laat de interpretatie aan de arbiter. Laat alsjeblieft de VAR niet beslissen, tenzij het hele clubje eerst een jaar naar school gaat om het voetbal te leren doorgronden.

Communiceer besluiten met het stadion. Geef elk team desnoods twee mogelijkheden per helft om te reclameren. Zoals het nu gaat, is het waardeloos. De spontaniteit is al bijna verdwenen uit het juichen, omdat de VAR elk doelpunt kan afkeuren. Die portie extra eerlijkheid is overschaduwd door schrijnende onkunde.

Wie Pol van Boekel zaterdag na Fortuna – Heerenveen zag spreken, zag een mentaal gesloopte man, toe aan vakantie. Hij is gaan twijfelen aan zijn kunde als scheidsrechter, omdat de VAR zijn autoriteit heeft aangetast. Hij geeft dus een strafschop omdat Hoegh spits Novakovich omkegelt. Goed besluit. Zelfs als er een spoor van twijfel was geweest, had de VAR zich afzijdig dienen te houden, want hij is er alleen om de scheidsrechter voor grove fouten te behoeden. De huidige VAR is een aandachttrekker. Zo gaat het, bijna elke dag. De VAR sloopt het mentale gestel van de scheidsrechter omdat hij zich belangrijker waant dan het voetbal.

KNVB, doe iets. De VAR stelt mijn barmhartigheid behoorlijk op de proef. En daar is barmhartigheid te mooi voor.