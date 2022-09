De valkuilen voor Maurits Hendriks bij Ajax: ‘Je moet niet overhaast te werk willen gaan’

Maurits Hendriks (l) in een gezellig onderonsje met bondscoach Louis van Gaal. Beeld ANP

Afgelopen voorjaar nam Hendriks na 13,5 jaar afscheid van NOCNSF waar hij sinds 2008 technisch directeur was. Die functie combineerde hij onderweg ook met die van chef de mission bij de Spelen van 2012, 2014 en 2016. Deze week werd bekend dat de 61-jarige Hendriks per 11 november bij Ajax in de directie komt en verantwoordelijk wordt voor onder andere het versterken van de jeugdopleiding en het vrouwenvoetbal.

Ook al is Hendriks niet de eerste die vanuit olympische hoek oversteekt, toch heerst nog altijd het vooroordeel dat het voetbal en de andere sporten onverenigbare werelden zijn. En dat een verleden op het veld een voorwaarde is om te slagen in de voetballerij. Toch is het wel degelijk mogelijk om de cultuurverschillen te overbruggen, stelt Joop Alberda.

‘Luister vooral’

De nu 70-jarige oud-volleybalbondscoach en oud-technisch directeur van NOCNSF trok in 2006 in het kielzog van Guus Hiddink naar Rusland. Hij was er een jaar technisch adviseur. ‘Ik denk dat het heel belangrijk is dat je bereid bent om heel onzichtbaar te werk te gaan. Maurits komt van buiten met een hoog profiel. Ik zou hem adviseren: je hebt dat profiel niet in het voetbal. Dus luister vooral.’

Gerard Kemkers aarzelt even voor hij antwoordt op de vraag of het voetbal open staat voor input van buiten. ‘Je hoort het aan mijn twijfel. Het is ja en nee.’ Jarenlang was hij de succesvolste schaatscoach van Nederland en daarmee van de wereld. Nadat hij in 2014 Ireen Wüst en Sven Kramer naar goud in Sotsji begeleidde, ging hij aan het werk bij FC Groningen als manager topsport en talentontwikkeling. Vier jaar later vertrok hij er en concludeerde dat hij niet de ruimte had gekregen die hij nodig achtte. ‘Ik vond dat heel jammer.’

Hij had wel kunnen slagen, maar de tijd was bij Groningen misschien nog niet helemaal rijp voor zijn bredere blik, denkt hij achteraf gezien. ‘Bij mijn aanstelling begreep iedereen ook al dat synergie mogelijk zou zijn, maar het bleek niet eenvoudig.’ Nu hij al een aantal jaar weg is, ziet Kemkers dat het voetbal, ook in Groningen, zich evengoed snel ontwikkelt.

Gerbrands bij PSV

En er zijn ook niet-voetballers die wel degelijk slaagden bij een eredivisieclub. Neem alleen al Alberda’s opvolger als bondscoach bij de volleybalmannen, Toon Gerbrands. Hij maakte na zijn jaren als volleybalbondscoach carrière als voetbalbestuurder. Van 2002 tot 2018 was hij directeur van AZ en daarna bekleedde hij tot afgelopen zomer die functie bij PSV. ‘Toon kent de code die er geldt als je van buiten komt.’

Als volkssport nummer één heeft iedereen een mening over voetbal. Alle verrichtingen liggen onder een vergrootglas terwijl succesvolle olympische disciplines als roeien of volleybal in Nederland slechts eenmaal in de vier jaar echt in de spotlight staan. ‘Het maakt je positie veel kwetsbaarder’, zegt Alberda. ‘In het voetbal moet je een trackrecord hebben om geaccepteerd te worden in de kleedkamer. Dan is het echt een voordeel als je uit de sport zelf komt.’

Het is niet uniek voor het voetbal dat buitenstaanders met argwaan bekeken worden. Alberda zag het elders ook. ‘Dit is geen volleybal, hè?’, kreeg hij te horen toen hij in de aanloop naar de Spelen van Sydney als technisch directeur van NOCNSF bij het roeien poolshoogte kwam nemen. De roeiers zagen hem als de man die de volleybalmannen naar het goud in Atlanta had gebracht. Van roeien zou hij wel niets weten.

Neerkijken op voetbal

Binnen de olympische sporten wordt vaak neergekeken op de voetballerij. Daar zouden de spelers veel minder gedisciplineerd trainen en toch dikke salarissen opstrijken, zo is het idee. Onterecht, meent Alberda. ‘Dat is een misplaatst superioriteitsgevoel. Daar zit een component van jaloezie in.’

Zijn ervaring is bovendien dat er vanuit het voetbal veel meer interesse in de olympische sporten is en hoe zij het aanpakken dan andersom. ‘Het stoort me dat mensen zeggen dat voetbal zo traditioneel is. Het is echt niet meer te vergelijken met twintig jaar geleden. Veel andere sporten zijn nog lang niet zover. Het dedain dat soms bij de olympische sporten bestaat, is gebaseerd op een geweldige misvatting.’

De 55-jarige Kemkers onderschrijft Alberda’s inschatting dat terughoudendheid geboden is voor de buitenstaander die in het voetbal wil slagen. ‘Het gaat om stapjes, niet om sprongen.’

Functie in de luwte

Wat dat betreft vindt Kemkers het slim dat Ajax Hendriks heeft aangetrokken voor een functie die per definitie in de luwte ligt. Met het eerste elftal en Jong Ajax heeft de Chief Sports Officer (CSO) immers niets van doen. Die teams vallen onder de verantwoordelijkheid van de directeur voetbalzaken. Na het vertrek van Marc Overmars wordt die functie waargenomen door Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar.

Hoewel het stroef kan lopen, is Kemkers ervan overtuigd dat een club met ambitie niet aan kennis van buiten ontkomt. Het aantrekken van Hendriks past daarin. ‘Als je met hulp van mensen uit de olympische sporten die ontwikkeling in vijf à zes jaar door kunt maken, dan ben je als club spekkoper.’

Het is aan Hendriks om zijn draai te vinden. Om geduldig te zijn, zegt Kemkers. ‘Mijn advies: doe rustig aan. Je moet niet overhaast te werk willen gaan.’