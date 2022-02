De vader tiert, de zoon huilt. Voor een ijshockeydroom breng je nu eenmaal grote offers

IJshockey is afzien, met de valpartijen, botsingen en aanvaringen met sticks en schaatsen. Maar wat de Winterspelen niet tonen, is hoeveel bloed, zweet en tranen er ook achter de schermen vloeien. Daarvoor moeten we naar de Chinese bioscoop, waar op dit moment de documentaire Burning Ice draait. Regisseur Liu Hanxiang volgde drie jaar drie Chinese ijshockeytalentjes en hun ambitieuze ouders. De film is intiem en ontroerend, maar ook ontluisterd.

In de gezinnen van Nederlandse sporttalenten worden ook offers gebracht, maar die vallen in het niets bij wat Chinese ijshockeygezinnen doorstaan. We zien kinderen urenlang een puck heen en weer tikken tot ze huilen van vermoeidheid. Ouders die van training naar wedstrijd racen, terwijl de sportertjes op de achterbank slaap of maaltijden inhalen. Grootouders die leningen aanbieden, omdat de hockeyopleiding onbetaalbaar is.

Het eerste gezin is dat van Qu Ruichen, die bij zijn moeder opgroeit terwijl vader ver van huis geld verdient. Qu droomt ervan om in de NHL te hockeyen, moeder wil hem naar een dure opleiding in de Verenigde Staten sturen, en vader werkt zich krom voor een zoon die hij nooit ziet. En die dreigt te vertrekken naar een ver en vreemd continent. De pandemie steekt daar een stokje voor, maar de verwijdering binnen het gezin is pijnlijk duidelijk.

In het tweede gezin zien we Yu Lifan, die de onvervulde droom van zijn vader moet vervullen, maar zelf weinig plezier beleeft aan zijn sport. Vader schreeuwt langs de zijlijn, geeft voortdurend kritiek, laat zijn zoon trainen tot hij erbij neervalt. Tussen de regels door begrijpen we dat Yu ook wel eens klappen krijgt. Het tragische is dat vader het contraproductieve van zijn opvoedstijl inziet, maar niet bij machte lijkt zichzelf te veranderen. Hij wil zo graag zijn zoon laten slagen.

Het gezin van Zhai Zinan lijkt het succesvolst. De Zhai’s zijn bemiddeld en wereldwijs, moeder spreekt Engels, en zegt haar baan als advocate op om met de 12-jarige in Canada te gaan wonen. Vader blijft in China werken. In Canada ligt het hockeyniveau hoger en de schooldruk lager, en zijn topsport en onderwijs combineerbaar. Maar Zhai’s tiger mom legt de lat hoger en laat vanuit China bijlessen wiskunde aanrukken. En zo zit ook Zhai Zinan te huilen, boven zijn wiskundeboek.

Wat het extra interessant maakte, was dat ik de documentaire in een persscreening zag, met de regisseur en een gemengd publiek van Chinezen en buitenlanders. Terwijl de westerlingen onthutst reageerden op de harde opvoedingen, vond de regisseur dat hij getoond had hoe Chinese ouders opener zijn geworden en hun kinderen steunen om hun eigen pad te kiezen. Ook de Chinese kijkers reageerden mild, met een mix van herkenning, schuldgevoel naar hun kinderen toe, maar ook begrip.

In één generatie heeft China enorme veranderingen ondergaan. Chinese ouders zijn veel rijker geworden, hebben veel meer mogelijkheden gekregen en – buiten de politiek – veel meer vrijheid. Maar al die nieuwe mogelijkheden leiden ook tot meer druk, zeker in een land met een gigantische bevolking en moordende concurrentie. Veel ouders vinden het moeilijk daar hun weg in te vinden. Dat ze hun ene kind aan een gevaarlijke sport als ijshockey blootstellen, is al heel wat.

Bij de volgende Chinese ijshockeywedstrijd denk ik aan Burning Ice. Opletten voor valpartijen, botsingen, sticks en schaatsen. En voor de goede bedoelingen van mams en paps.

*Wei Ling is de Chinese naam van correspondent Leen Vervaeke.