De uitdagingen voor PSV: een nieuwe trainer vinden en Xavi Simons binnenboord houden

Uitzinnig van vreugde viert PSV'er Xavi Simons zijn winnende treffer tegen AZ. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

De nieuwbakken technisch directeur van PSV, Earnest Stewart, stond erbij en keek ernaar, zondagmiddag in de tunnel van het stadion van AZ, de club waar hij eerder vijf jaar in alle rust heeft gewerkt. Naast hem sprak eerst invalcoach Fred Rutten dat ‘alles k... was’. Daarna ging Joey Veerman helemaal los in gesprek met de NOS.

De voetballerij was ‘een schijtwereld’, volgens de PSV-middenvelder. Hij en zijn familie hadden bedreigingen ontvangen omdat hij de grote animator zou zijn achter het vertrek van Ruud van Nistelrooij, de hoofdcoach die een paar dagen voor de laatste wedstrijd van het seizoen opstapte. ‘Het is echt serieus belachelijk. Ik ben echt heel pissig over deze afgelopen week, ja, zeker. Het was gewoon een kutweek.’

De scherven lagen overal, terwijl PSV net de tweede plaats had veiliggesteld. Van angstgegner AZ was gewonnen (1-2) door twee puntgave treffers van eredivisietopscorer Xavi Simons, die steeds meer de zon is waar PSV om draait. PSV gaat de voorrondes van de Champions League in, het bleef Ajax voor, het won zelfs vier keer van de veel rijkere rivaal waardoor de beker en Johan Cruijff-schaal naar Eindhoven kwamen, terwijl tussentijds flankspelers Gakpo en Madueke zijn verkocht.

Met dank aan Sergio Ramos

Maar het vertrek van Van Nistelrooij hakt er metersdiep in. Vooral ook omdat hij degene was die Simons verleidde naar Eindhoven te komen. Van Nistelrooij nam een jaar terug contact op met zijn oude Real-ploegmakker Sergio Ramos die bij Paris Saint-Germain vorig seizoen samenspeelde met Simons. Het klonk als een schoolpleinscène. Ramos moest van Ruud Xavi’s nummer vragen en hem vertellen hoe goed hij hem vond. Een bombardement aan berichtjes van de oud-topspits aan de tiener (toen nog) volgde.

Simons hapte uiteindelijk toe. Hij zag in Van Nistelrooij iemand met dezelfde drive, iemand die de weg naar de Europese top kent, via PSV. Simons stond niet aan de aftrap bij de opening van het seizoen tegen Ajax om de Johan Cruijff Schaal. Hij viel wel in en scoorde, maar oogde toch wat licht om te domineren. Flagrante onzin achteraf. Simons ontpopte zich tot de meest begaafde, gevaarlijkste speler op de Nederlandse velden. Tegen AZ onderstreepte hij zijn klasse, twee keer sneed hij precies op het juiste moment naar binnen om al vallend raak te schieten, zich daarmee tot topscorer (19 goals) kronend.

Simons liet na afloop weten dat hij ‘in shock’ was door het vertrek van Van Nistelrooij. ‘Dit is het ergste dat ik als voetballer heb meegemaakt.’ Toch liet hij zich verder niet in zijn kaarten kijken over zijn toekomst. Ook daaruit bleek zijn volwassenheid.

Beter en duurder

Stewart en algemeen directeur Marcel Brands moeten een trainer vinden die past bij Simons, maar die ook de rest van het team beter en duurder kan maken. Die durft door te selecteren. Want wie is er behalve Simons op vooruitgegaan? Misschien alleen Veerman, maar hij is nog lang geen materiaal voor de Europese top.

En Veerman is dus nogal boos over de hele gang van zaken. En hij is de enige niet. Er loopt een breuklijn door de selectie tussen spelers die pro-Ruud en niet pro-Ruud zijn. Het zit dieper. Al voor het opstappen van de hoofdcoach maakten assistenten Fred Rutten en André Ooijer kenbaar te willen stoppen. Te veel ‘haarscheurtjes’ zag Rutten ontstaan in zijn relatie met Van Nistelrooij, dat zat hem er ook in dat Rutten zich ‘nog vooral hoofdtrainer’ voelt. En passant volgde een soort ongemakkelijke sollicitatie naar de net vrijgekomen job.

Na alle midweekse rumoer was het nog best knap dat PSV zich staande hield in Alkmaar. Tegelijkertijd was pijnlijk zichtbaar hoe weinig PSV is opgeschoten het voorbije seizoen, vooral in het spel aan de bal. Neem Guus Til. Hij scoorde vaak bij Feyenoord en verrichtte veel nuttig werk als aanjager, omdat precies was uitgedacht wat hij en anderen moesten doen. Til doolde in Alkmaar over het veld, loerend op kansjes, die hij nauwelijks kreeg.

Rammelend centrum

Het defensiecentrum rammelt al het hele seizoen. Tegen AZ werd André Ramalho gewisseld, op zijn 31ste is hij nog steeds geen stabiele speler. Jarrad Branthwaite deed het behoorlijk, maar is gehuurd. Jordan Teze en Armando Obispo verdwenen niet zonder reden uit de ploeg. Sangaré is nooit meer dan een krachtpatser geworden, hij zal vermoedelijk verkocht worden. De rechterflank, waar Ismael Saibari, Johan Bakayoko en Anwar El Ghazi afwisselend de kans kregen, was geen schim van de linker met eerst Cody Gakpo en daarna Xavi Simons. Zelfs de ervaren spits Luuk de Jong kende moeilijke fases.

Alle ballen op Simons werd het devies, ook buiten het veld. Zo blijft PSV afhankelijk van een individu, net als eerder met Gakpo. Verschil is dat de 20-jarige Simons een clausule in zijn contract heeft, PSG kan hem voor 12 miljoen euro terugkopen. De beslissing ligt bij Simons.

‘Xavi nog een jaar’, zongen de PSV-supporters. Ook Van Nistelrooij werd trouwens toegezongen, en op een spandoek werd het technisch beleid gehekeld.

Stewart, pas sinds 1 maart in dienst, kan dus aan de bak. Hij moet razendsnel een ploeg reviseren om een 20-jarige, eenmalige international tevreden te stemmen die de wereld aan zijn voeten heeft en baalt van het vertrek van zijn trainer. Het is een taak groter dan de technisch directeur ooit bij AZ had.