De twee gezichten van de Winterspelen: meedogenloos en menselijk

De mooiste uitspraak van de Olympische Spelen was toch die van de afscheid nemende grootvorst van het schaatsen, Sven Kramer, na zijn lauwe optreden tijdens de massastart. Hij vatte zijn loopbaan samen in één zin: ‘Ik was meedogenloos, nu waren ze meedogenloos voor mij.’ Dat is het wezen van topsport, naar het schijnt. Eten en gegeten worden.

De Winterspelen van Beijing waren voorbij voordat je het in de gaten had, mede door het tijdsverschil. Bij het opstaan in aflopende tijden van thuiswerken had de sport in China al een forse hap uit de dag genomen. Het is trouwens ook ruimschoots genoeg, twee weken sportieve sneeuw- en ijspret, met voor Nederland de bevestiging van de status als land van topsport, met vrouwelijke overheersing. Schouten, Schulting, Wüst; zes keer goud met zijn drietjes, op een totaal van acht.

Met China en de Verenigde Staten is het relatief piepkleine Nederland het enige land, bekeken in de zogenoemde medaillespiegel, in de top zeven van beide Spelen, zomer en winter. Of dat belangrijk is? Niet echt. Het zegt alleen iets over talent, structuur en accommodaties, en dan te bedenken dat er nog zoveel te wensen overblijft. Geld bijvoorbeeld, zoals altijd, of meer sport op school. De strijd tegen obesitas en wat dies meer zij.

We kunnen kritisch beschouwen dat ‘we’ alleen goed zijn in schaatsen en shorttrack, en dat onze vrouwen de mannen hebben overschaduwd, maar zo kun je aan de gang blijven. Elk land heeft zijn specialisten. Alsof biatlon in de hele wereld populair is, of het op de buik met een slee door een ijskanaal naar beneden razen. De Winterspelen zijn een betrekkelijk klein evenement, met charme en ruimte voor relativering, en goud is goud.

De sport bood vermaak, zeker, hoe vervelend het ook is dat de meeste kritische geluiden op het doen en laten van China verdwenen als kunstsneeuw voor de zon, toen de sport eenmaal was begonnen. Daarom nogmaals de oproep aan internationale bonden, om in de toekomst beter uit te kijken aan welke landen ze toernooien toewijzen, om sporters niet telkens in verlegenheid te brengen.

Het waren klinische Spelen, met vanwege de verzengende angst voor corona, hier en daar plukjes steriel met vlaggetjes zwaaiende Chinezen achter mondkapjes. In dat beeld vingen de camera’s honderden tranen, als druppels op de gloeiende plaat van troost of vreugde. Treffend waren de waterlanders van Jillert Anema, de wat oudere trainer van Irene Schouten, nadat zijn pupil alle druk had getrotseerd. De wat stuurse man was opeens weer een snotterende jongen.

Onvergetelijk blijft het afstaan door Brittany Bowe van haar startbewijs op de 500 meter aan Erin Jackson, die faalde tijdens de kwalificaties maar nuchter beschouwd meer kans had in Beijing. Jackson won daarop schaatsgoud op de 500 meter, als eerste donkere atlete. De beloning voor Bowe was eeuwige roem, alsmede brons op de 1000 meter. In bepaald opzicht vond ik dat de mooiste medaille van allemaal, als bewijs dat in de topsport ook plaats is voor mensen die niet meedogenloos zijn.