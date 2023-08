De tussenstand van Hakim Ziyechs loopbaan is niet om over naar huis te schrijven

In het voetbalnieuws ging het deze week ook over een auto, een pikzwarte Rolls-Royce Cullinan Black Badge, een SUV. Een ritje met dit opgepimpte, intimiderende fortuin op wielen eindigde zondag in Amsterdam-West op een fietsenrek en tegen een boom. Een van de vele vragen die dit incident opriep, was wie achter het stuur had gezeten: de eigenaar zelf, Hakim Ziyech, of een vriend.

Gelukkig vielen er in de Willem Schoutenstraat in De Baarsjes geen slachtoffers. In de onderstroom van de media trok de botsing van de Rolls-Royce met een Volkswagen Polo veel aandacht, ook van online-roddelkanalen. Yvonne Coldeweijer, de helleveeg van de juice, voerde een ‘spion’ op die zou hebben gezien dat Ziyech zelf had gereden.

Na het ongeluk zou hij zich uit de voeten hebben gemaakt, aldus een buurtbewoner in De Telegraaf, om even later als toeschouwer terug te keren op de plek des onheils. Wegens rijden onder invloed werd de man van wie werd verondersteld dat hij de chauffeur was, aangehouden door de politie. Ziyech zou daarna het Amsterdamse Terrassen Festival hebben bezocht, volgens De Telegraaf in een paginagroot stuk ‘tot in de late uurtjes’.

Ook de Amsterdamse zender AT 5 zat bovenop de zaak en sprak onder meer met gedupeerden wier fietsen waren verwoest. Niemand was boos. Als je weet van wie de auto is, dan verlicht dat de pijn wel een beetje, zei iemand - het voetballersprivilege in de praktijk.

Een andere man vertelde in zijn deuropening dat hij een groot liefhebber van Ziyech is. Toen hij op straat nogmaals werd gefilmd, had de man een boek in zijn handen. Het was – schitterend toeval – De Godenzonen van Ajax van David Endt, een boek van dertig jaar geleden waarin, bleek achteraf, de contouren van de toekomst werden geschetst: de voetballer als miljonair en icoon, met alle uitwassen van dien. Voetballers werden opgehemeld, de geldstroom werd een tsunami.

Een buurtbewoonster in De Baarsjes vertelde dat Ziyech na de crash schouderophalend zou hebben gezegd dat hij nóg zo’n auto had. De Rolls-Royce Cullinan Black Badge heeft een waarde van een half miljoen euro. Dat is een fors bedrag, maar voor Ziyech ongeveer een maandsalaris. Hij heeft ook een Audi RS 6-R ABT en een Lamborghini Urus.

Aan Ziyech (30) hangen veel verhalen. Het merendeel gaat niet meer over voetbal. Alleen tijdens het WK richtte hij zich op. Bij Chelsea is hij geflopt. Tot onbegrip van zijn Nederlandse fanboys in de media zette de ene na de andere trainer hem op de reservebank of, erger nog, de tribune. In de nieuwe selectie van Chelsea is voor hem geen plaats. Een transfer naar de nieuwe geldmachine van het voetbal, Saudi-Arabië, ketste vorige maand af.

In juni ging hij in Moskou bij een oude maat op visite, Quincy Promes, ook een godenzoon. Ze lieten zich fotograferen tijdens een evenement van een Russisch gokbedrijf, Winline. Promes wordt in Nederland vervolgd wegens een ‘sturende rol’ bij de invoer van 1.300 kilo cocaïne, aldus het Openbaar Ministerie.

In juni werd Promes veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden. Hij had een neef neergestoken. In Nederland waagt hij zich allang niet meer, hij geeft zijn onderduikadres in Moskou niet op. Géén man om te knuffelen, zou je zeggen, zeker niet in een land dat een oorlog heeft ontketend, maar Ziyech vond dat het wel kon, een gezellig uitje naar zijn criminele vriend.

Een patserige zwarte Rolls-Royce van een half miljoen euro op een ravage in de Willem Schoutenstraat: de tussenstand van de loopbaan van godenzoon Ziyech liegt er niet om.