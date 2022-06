De TT als opwekker van melancholie

Met betraande ogen klopt Wil Hartog (74) teder op de witte Suzuki waarmee hij in 1977, 45 jaar geleden, de TT van Assen won in de koningsklasse van toen: de 500cc. Alles aan zijn grote liefde blinkt en de motor rijdt nog als een zonnetje, mocht de voormalige grasdroger uit Abbekerk een ritje willen maken.

Hartog geeft in een reportage van de NOS een rondleiding door zijn museum, de woonkamer van zijn melancholie. Hier staat hij eenvoudig gelukkig te wezen. Rijzig, blozend, met haar dat met het verstrijken der jaren zo wit is geworden als verondersteld in zijn bijnamen. Witte Reus. Witte Tornado. Op beelden van toen verleidde Hartog de man met de finishvlag tot een komisch sprongetje van blijdschap.

Zo groot als Hartog zijn ze niet meer, de Nederlandse wegracers. Zondag, bij de TT van 2022, haalden meer dan 100 duizend liefhebbers hun ronkende hart op na twee jaren van corona met zijn beperkingen. Bo Bendsneyder eindigde als vijfde in de Moto2. Alleen al zijn naam is zo mooi dat je hem dertig keer achter elkaar wilt uitspreken: kijk toch eens hoe Bo Bendsneyder versnelt. Wie een naam zou moeten verzinnen voor de held in een strip over motorsport zou als vanzelf uitkomen bij Bo Bendsneyder.

De TT glorieerde in het weekeinde waarin de sport een bijna ongewone, relatieve rust beleefde, als adempauze voor de uitbarsting van de sportzomer. De beste wielrenners en atleten, als ze al meededen aan hun NK’s, weten dat het draait om Tour en WK. Voetbalclubs trainen op vers gras, begeleid door eindeloze transfergeruchten. Zelfs de onvoorstelbare blunders van Sari van Veenendaal in het doel van de nationale vrouwenploeg zijn slechts voorspel op het EK voetbal dat over ruim een week begint.

Kijken naar de TT voelde ondanks de snelheid aangenaam rustgevend, ook door persoonlijke herinneringen aan die altijd machtige dagen in en rond Assen. In een vorig leven was ik als verslaggever van het ANP meermaals bij de TT, één keer op 25 juni 1988. Een van de beroemdste data in de Nederlandse topsport, maar niet door de TT.

Het was vóór de mobiele telefoon. Op alle schermen in het internationale perscentrum stoven motoren voorbij en hoe mooi dat ook was, ver voor discussies over stikstof, we wilden de finale zien. De vrouwen van de telefooncentrale, bij wie je een lijn kon aanvragen, hadden een kleine zwart-wit tv neergezet, bijna als een daad van verzet. Als de antenne niet goed bleef staan, liep je het risico de volley van Van Basten te missen. ‘Nein, es darf nur Motorsport geben hier’, protesteerde een in de halve finale uitgeschakelde Duitser. Ga toch fietsen, riepen wij.

Aan de dis in avondlijk Assen lazen we de extra edities van de kranten, gedrukt vanwege de Europese titel van Oranje. De volgende dag reden we terug naar toenmalige woonplaats Den Haag, om in het stamcafé te ontdekken dat al het bier op was, in een land dat was verdronken in gelukzaligheid. Dat was afgelopen zaterdag 34 jaar geleden. Over melancholie gesproken.