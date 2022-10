De troost van doelpunten

Zoon Joshua schrijft zondag in de app: ‘Ik blijf nog even hier, eet wel een pizza als ik thuiskom. Is dat goed?’ Natuurlijk is dat goed, jongen. Geniet. ‘Hier’ is de kantine van de amateurclub in Haarlem-Noord. Hij heeft gescoord in de laatste minuut, bij Onze Gezellen - BSM. Aannemen in het strafschopgebied, man passeren in de kleine ruimte, afdrukken, uiterste hoek. Zijn eerste winnende doelpunt in het eerste elftal.

Trots heeft mijn lichte vorm van huiver bij zijn invalbeurt verjaagd. Het is hakken af en toe, onvriendelijk voetbal, en de verdedigers van de tegenpartij zijn groot, sterk en stevig. Hij is 16, lichtvoetig, snel, vrij klein en behendig. Als ze hem maar geen pijn doen.

Zijn doelpunt biedt troost, net als de geweldige treffers van Erling Braut Haaland op dezelfde middag in de derby van Manchester, voor City, tegen Erik ten Hags vernederde United. City is de club waarvan Haaland als jongetje een shirt droeg, toen zijn vader in het hemelsblauw voetbalde, en waarvoor hij nu het ene na het andere record breekt. ‘Niet slecht’, zegt de Noor droogjes, met zijn babyface, als hij net als Phil Foden een bal mee naar huis mag nemen, voor een hattrick.

Troost is broodnodig, want wat een vreselijke zondag is het voor het voetbal, door de stadionramp in Indonesië. Berichten over zeker 125 doden. Je bekijkt beelden en denkt: hoe is dit in godsnaam mogelijk? Natuurlijk, aanhangers horen niet het veld op te stormen na een nederlaag, maar politie die traangas afschiet in een bomvol stadion, riskeert paniek, vertrapping en doden.

Eén keer ben ik in Indonesië geweest, voor een interland van Oranje, met 80 duizend man in een afgeladen stadion. Het was een wedstrijd van niets, maar het was rondom de arena een geweldige chaos en een Nederlandse fotograaf raakte gewond door een val in een levensgroot gat, midden op straat. Omgaan met massa’s vergt de kunst van de beheersing.

Onlangs, in Liverpool bij het duel met Ajax, floten sommige supporters tijdens de minuut stilte voor de overleden koningin. Het was een kwestie van afkeer van het gezag uit Londen, mede als gevolg van Hillsborough, de ramp uit 1989 waarbij 97 doden vielen. Deels door de berichtgeving in The Sun kregen supporters van Liverpool jarenlang de schuld; schandalige verhalen schreef de pulpkrant, van dronken supporters die over lijken pisten. Het lag totaal anders, bleek na onderzoek, want de ramp was vooral de schuld van de politie, vanwege de waardeloze organisatie.

Het liefst was ik zondag ook naar de kantine gegaan, om me op de schouders te laten rammen voor een zoon die het talent bepaald niet van mij heeft. Maar ik ging naar huis, want er was ook mooie sport op tv. Foden, Grealish, De Bruyne en Haaland speelden Malacia, Martinez en co horendol. Gelukkig was daar de humor van een Britse verslaggever met de naam Jolly. Hij twitterde: Phil Foden is de eerste maker van een hattrick in de derby van Manchester sinds Erling Haaland, negen minuten eerder.

Doelpunten op elk niveau boden troost in een dolgedraaide wereld.