De troonopvolgers staan klaar, alleen Djokovic houdt de eer van zijn generatie hoog

Novak Djokovic is een eenzame strijder op Roland Garros. Dat komt niet doordat hij wordt uitgefloten door het publiek of geen steun voelt van zijn team. Het heeft te maken met zijn leeftijd: de 36-jarige Serviër begon dinsdag als enige dertiger aan de kwartfinales in Parijs.

Op Court Philippe-Chatrier rekende hij in vier sets (4-6, 7-6, 6-2, 6-4) af met de 27-jarige Rus Karen Khatsjanov, de op één na oudste speler die nog in het toernooi zat. Vijf van de acht spelers die in Parijs de kwartfinales haalden, zijn 24 jaar of jonger.

Verrassend is het niet. Het overgebleven deelnemersveld is een goede afspiegeling van de toptien op de wereldranglijst. Ook daar vormt Djokovic met zijn leeftijd een uitzondering: de nummer drie van de wereld is de enige speler die dertig jaar of ouder is. De gemiddelde leeftijd ligt iets hoger dan 24 jaar.

Dat was een paar jaar geleden nog ondenkbaar. In 2016 lag de gemiddelde leeftijd van toptienspelers voor het eerst sinds de invoering van de wereldranglijst in 1973 boven de dertig jaar: 30 jaar en 2 maanden. Vijf spelers, onder wie Roger Federer, waren die grens gepasseerd.

Carlos Alcaraz

De grootste rivaal van de Zwitser destijds, Rafael Nadal, was nog net 29 jaar. De Spaanse titelverdediger (inmiddels 37 jaar) ontbreekt in Parijs vanwege een chronische blessure. Hij maakt volgende week een duikvlucht op de wereldranglijst. Djokovic is dan de enige dertiger in de toptwintig. Zeven jaar geleden behoorden acht dertigplussers tot de twintig beste tennissers.

Hun plaats is ingenomen door jongens die net uit de puberteit zijn en de schijnwerpers of zich weten gericht. Carlos Alcaraz, de nummer één van de wereld, en het Deense supertalent Holger Rune vierden onlangs hun 20ste verjaardag. Jannik Sinner, die al vroeg werd uitgeschakeld in Parijs, is een jaar ouder. En ook de kwartfinalisten Stefanos Tsitsipas en Casper Ruud zijn pas 24 jaar.

Waar zijn de dertigers gebleven? ‘Om dat te begrijpen moeten we terug in de tijd’, zegt de ervaren coach Michiel Schapers. ‘Het was lange tijd gebruikelijk dat tennissers tussen hun 30ste en 33ste gingen afbouwen of stopten. Maar de afgelopen twee decennia was er een uitzonderlijk talentvolle lichting die langer is doorgegaan.’

Hij doelt op de Grote Vier: Federer, Nadal, Djokovic en Andy Murray. De 41-jarige Federer ging vorig jaar met pensioen, terwijl Murray (36) nog tennist, maar na een heupoperatie nooit meer op zijn oude niveau is teruggekomen. De Brit, die zich afmeldde voor Roland Garros, is de nummer 43 van de wereld.

Eeuwige rivaliteit

Samen verdeelden de Grote Vier de afgelopen twintig jaar onderling het gros van de grandslamtitels. In hun schaduw stonden generatiegenoten Stan Wawrinka (3 grandslamtitels), Jo-Wilfried Tsonga, David Ferrer (1 grandslamtitel) en Tomas Berdych ook lange tijd in de toptien. Schapers: ‘Wellicht heeft de onderlinge concurrentiestrijd een positieve invloed gehad op hun motivatie.’

Djokovic heeft er nooit een geheim van gemaakt dat de eeuwige rivaliteit met Federer en Nadal een van de redenen is dat hij nog speelt. ‘Ik wil records verbreken’, zei de Serviër tijdens Roland Garros. Hij deelt het recordaantal grandslamtitels nu nog met Nadal: 22. ‘Het werkt voor mij enorm motiverend en inspirerend, maar ik weet ook dat mijn lichaam tegenwoordig anders reageert op het overvolle schema dan tien jaar geleden.’

Djokovic won de Australian Open begin dit jaar, maar werd op de toernooien in aanloop naar Roland Garros vroegtijdig uitgeschakeld. ‘Mijn focus ligt op de grandslams. Als ik eerlijk ben, voelen die als een andere sport voor mij. Ik weet hoe ik ze moet benaderen en hoe ik die weken het best door kan komen.’

Volgens Schapers hebben Federer, Nadal, Djokovic en Murray met hun buitengewone talent een complete generatie tennissers naar de vergetelheid geslagen. ‘Zij staken er zover bovenuit dat het moeilijk was om echt door te breken in de toptien.’ Maar nu de tijd ook op hen vat heeft gekregen, ziet Schapers dat nieuwe talenten hun kans grijpen. ‘Dat is een natuurlijk proces en dus gaat ook de gemiddelde leeftijd automatisch omlaag.’

Gedreven

Terwijl Djokovic als laatste der Mohikanen stand houdt in de top, is om hem heen een nieuwe rivaliteit onder een doorgebroken generatie buitengewoon talentvolle tennissers losgebarsten. Met Alcaraz, die vorig jaar de US Open won, Sinner (ATP-9) en Rune (ATP-6) als de meest in het oog springende spelers. ‘Ik denk dat Alcaraz het verst is’, zegt Schapers.

‘Veel mensen praten over de nieuwe rivaliteit tussen Alcaraz en Sinner, omdat zij het afgelopen jaar een paar epische wedstrijden tegen elkaar hebben gespeeld’, aldus Djokovic. ‘Ik denk dat het goed is dat er een nieuwe rivaliteit is, dat heeft onze sport nodig.’

Toch wil hij zelf nog van geen wijken weten. ‘Ik ben nog altijd enorm gedreven, zeker voor de grandslamtoernooien. Natuurlijk is de uitdaging nu groter dan toen ik jonger was. Daarom motiveer en bereid ik me zo goed mogelijk voor op de momenten dat ik wil pieken. Hopelijk lukt het mij om nog een grandslamtitel te veroveren.’