De trochanter minor en het zelfbeeld van Louis van Gaal, man van het jaar

In 2022 wordt Qatar in Nederland het meest besproken land in de sportverslaggeving, om tal van redenen. Dat komt door Louis van Gaal. Van een uitgeblust zooitje maakte hij na het geflopte EK een winnend collectief, dat zich plaatste voor het WK in een oliestaat waar de mensenrechten met voeten worden getreden en Ronald de Boer voor een leuk bedragje is ingehuurd om het regime wit te wassen.

Toen Oranje zich in november in een wedstrijd tegen Noorwegen kwalificeerde voor het toernooi, zat Van Gaal in een rolstoel. Daar was veel over te doen. Bij het wegzetten van zijn fiets was hij uitgegleden over bladeren en gevallen.

De val had gevolgen voor zijn trochanter minor, zei hij op een persconferentie, in een weergaloze medische update van zijn gesteldheid waarmee hij iedereen totaal verbijsterde. Van Gaal legde zonder een spier te vertrekken uit dat de trochanter minor in verbinding staat met de musculus iliopsoas, een soort stabilisator.

Enfin, door de val was er dus een breukje ontstaan in de trochanter minor. Dat bezorgde hem veel pijn. Op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding had hij alle botjes in het menselijk lichaam uit zijn hoofd moeten leren, verklaarde Van Gaal. Het was al met al ontzettend geestig, niet in de laatste plaats omdat hij dat zelf totaal niet in de gaten had – het bekende lot van Louis van Gaal.

Het verschil tussen het beeld dat de rest van de wereld van hem heeft en zijn zelfbeeld zal aan de orde komen in een film waar ik me ontzettend op verheug. De film van Geertjan Lassche gaat op 11 april in première in een bioscoop die past bij de status van de zonnekoning van het Nederlandse voetbal: Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam.

Lassche is al drie jaar aan het filmen. In het persbericht verklaarde Van Gaal vorige week waarom hij meewerkt. Zijn imago komt helaas niet overeen met de persoon die hij is, zei hij. ‘Je moet me persoonlijk kennen om door dat imago heen te kijken.’

Van Gaal is niet wie wij denken dat hij is. Na honderden interviews en persconferenties en een handvol boeken over zijn leven en zijn carrière, plus honderden getuigenissen van spelers met wie hij heeft gewerkt en een filmpje waarin hij in Portugal voor het RTL-programma Hai Society aan de wijn ging met beroepslacher Jaïr Ferwerda, roept dat de vraag op wat voor persoon Van Gaal eigenlijk is, volgens Van Gaal. Ik vermoed dat het woord zelfspot in de film niet vaak zal worden genoemd.

Voor de Kerst gaf hij twee grote interviews, een aan het AD en een aan de Volkskrant. Van Gaal manifesteerde zich zoals we hem kennen: overtuigend, zelfverzekerd, een tikje misnoegd, stellig en openhartig. Elk interview met hem is een groot geschenk, al meer dan dertig jaar. Jammer genoeg ging het niet over de film. De ‘Qatar-vraag’ werd vanzelfsprekend door beide kranten wel gesteld.

Van Gaal zei wat hij al vaker had gezegd: de nationale en internationale bonden moet het maar uitzoeken. Hij gaat naar Qatar om het voetbal, dat is zijn business. Van een sociaal bewogen man als Van Gaal verwacht je meer dan dat, meer verontwaardiging vooral over de grootste misstand in de naoorlogse mondiale sport, maar misschien is hij inderdaad niet de man die wij denken dat hij is.

Gelukkig loopt hij alweer zonder krukken, na die toestand met zijn trochanter minor. Op naar Qatar dan maar, met – voor de zoveelste keer – de man van het jaar. Eerst de film. De titel is nog niet bekend, maar Ik, Louis van Gaal dekt de lading waarschijnlijk het best.