De tred van Girmay verraadt stilistische nonchalance, in zijn brein schuilt een panter

Er werd gesproken van een historische gebeurtenis. De historische gebeurtenis werd zelfs een sprookje genoemd. Het mooie aan het sprookje was dat niemand het sprookjesachtige ontkende. Maar waar een sprookje doorgaans eindigt met een ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’, was dit sprookje misschien wel groots begin. Het begin van wat? Van nog meer sprookjes? In elk geval was de eerste Afrikaanse overwinning in Gent-Wevelgem, nota bene een World Tour klassieker, een feit.

Biniam Girmay was niet eens opgesteld voor de koers. Hij zou zondag nog starten in de Franse wedstrijd La Roue Tourangelle, en dan rap naar huis. Biniam had heimwee naar Eritrea, naar vrouw en kind. Het was mooi geweest na drie maanden Europa. 21 is hij, een jonge vader naar Europese mores.

De leiding van Intermarché-Wanty-Gobert (waar die sponsornamen voor staan heb ik eens opgezocht, maar kan het niet terstond reproduceren) besloot vrijdag dat Biniam beter af zou zijn wanneer hij ervaring zou opdoen op de specifiek Vlaamse ondergrond. De Vlaamse ervaring van een paar dagen eerder in de E3 Classic smaakte namelijk naar meer.

Biniam Girmay deed na afloop van Gent-Wevelgem zijn best om ploegleiding en ploegmaats te loven voor het gidswerk onderweg. Heel beleefd was dat. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat zijn koersinstinct het zonder gidswerk kan stellen. Er schuilt een panter in zijn brein. In de wildernis van Gent-Wevelgem was hij duidelijk de meest heldere op de beslissende momenten.

Zonder bijpassende fysiek kun je natuurlijk niks met zo’n brein; de hardware mag er ook wezen. Zie hem toch tekeer gaan op die fiets. De tred verraadt de stilistische nonchalance van de gebenedijden, de mazzelpikken die het resultaat zijn van een min of meer toevallige ontmoeting van een spermatozoïde en een eicel.

Een geluk was het dat dat de conceptie plaatsvond in het wielergekke Eritrea, een ongeluk dat Eritrea (te) ver weg was van de Europese wielerloopgraven.

Hij verpieterde bijkans in eenzaamheid in het Zwitserse Aigle nadat hij op heel jonge leeftijd was opgepikt door de UCI om zich verder te ontwikkelen in een mondialiseringsprogramma. ‘Maandelijks kreeg ik 100 Zwitserse frank zakgeld. Dat was voldoende, ik had niet meer nodig. Maar ik miste Asmara, mijn thuis. De opoffering was groot’.

Hij stroomde door naar een kleine Franse ploeg in de Provence. Toen die failliet ging werd hij door Intermarché-Wanty-Gobert haastig ingepalmd. Het zal een klein contractje zijn geweest. Ik stel me voor dat Biniam Girmay er zelfs na het winnen van Gent-Wevelgem over zegt: ‘Het is voldoende, meer heb ik nodig, ik mis mijn huis’.

In zijn thuisstad Asmara gaat Biniam eerst uitrusten, dan start hij er de voorbereiding op de Giro. Asmara ligt op ruim 2.300 meter hoogte. Thuis een hoogtestage beleggen, dat is voor geen enkele Europese professional weggelegd.