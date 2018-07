De transfermarkt eerder op slot? Voorlopig niet

Seizoen 2016/’17. Hakim Ziyech juicht in het shirt van FC Twente... Foto ANP

De transfermarkt gaat voorlopig niet dicht bij het begin van de eredivisie. De meeste clubs en trainers zijn voor een stop op de verkoop van spelers, zoals met ingang van dit seizoen in Engeland en Italië is afgesproken. Maar spelersvakbond VVCS en voetballers zijn tegen.

Dat betekent dat spelers tot drie weken na het begin van de competitie (10 augustus) nog verhandeld kunnen worden. ‘Clubs kunnen een goede speler drie keer in een seizoen tegenkomen. Dat lijkt me oneerlijk’, zegt technisch directeur Max Huiberts van AZ.

De discussie is aangezwengeld doordat de Engelse en Italiaanse competities de markt voor het eerst dichtgooien als de competitie begint: clubs in de Premier League mogen tot 10 augustus spelers kopen, in de Serie A hebben de clubs tot 18 augustus de mogelijkheid zich te versterken. Wel kunnen zij spelers na de deadline nog verkopen aan clubs buiten Engeland en Italië.

...en in hetzelfde seizoen voor Ajax. Foto Pro Shots / Ronald Bonestroo

PSV-trainer Mark van Bommel beklaagde zich deze week over de lange transferperiode in Nederland (tot 1 september). ‘Het slaat helemaal nergens op. Dan heb je al drie competitiewedstrijden gespeeld en kan er nog van alles gebeuren. Iedereen vindt het niks en toch doen we niks. Waarom zeggen wij niet dat transfers na het begin van de competitie niet meer mogelijk zijn?’, vroeg hij zich in het Eindhovens Dagblad af.

Directeur Jacco Swart van de Eredivisie CV zegt dat het onderwerp al meerdere keren is besproken met de technisch directeuren van de clubs. Zij zijn over het algemeen voor het inkorten van de transferperiode - op voorwaarde dat de markt in heel Europa tegelijk sluit. ‘Wij zijn op de eerste plaats voor harmonisatie.’

In tegenstelling tot de clubs uit de Premier League en Serie A kunnen Nederlandse clubs niet vooroplopen in de discussie, meent Swart. Clubs in de eredivisie moeten het vooral hebben van de verkoop van spelers. De Engelse en Italiaanse clubs kopen vooral. ‘De Premier League staat aan de top van de piramide. Het komt minder vaak voor dat de clubs hun beste spelers verliezen aan andere competities.’

Volgens de directeur van de Eredivisie CV verzwakt de concurrentiepositie van Nederlandse clubs als de transfermarkt hier eerder sluit dan in bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland of Spanje. Spelers die vertrekken kunnen dan niet meer worden vervangen. ‘Als je zelf niet meer kunt handelen, maar clubs kunnen nog wel spelers bij jou ophalen snij je jezelf in de vingers.’

Ook spelersvakbond VVCS en de Centrale Spelersraad (CSR) - een groep van tien (oud-)spelers uit de eredivisie met adviesinstemrecht binnen de sectie Betaald Voetbal van de KNVB - zijn voor harmonisatie van de transfermarkt. Zij zijn alleen principieel tegen het inkorten van de periode waarin spelers getransfereerd kunnen worden. Zowel de vakbond als de CSR hecht veel waarde aan het recht op vrij verkeer van werknemers.

In Nederland duurt de zomerse transferperiode twaalf weken. In de winter hebben de spelers vier weken de tijd om te verkassen. ‘Als we die periode gaan inkorten worden spelers nog meer beperkt in hun bewegingsvrijheid’, zegt directeur Louis Everard.

Hij wijst op de jaren voor de invoering van de transferperiode in het seizoen 2002 2003. Spelers konden toen bijna het hele jaar (tot halverwege maart) van club wisselen. Een vaste periode voor het verhandelen van voetballers moest de eerlijkheid van de competities ten goede komen. De Europese Commissie had toen al bezwaren omdat het vrije verkeer van werknemers werd aangetast, maar maakte een uitzondering voor het voetbal. Everard denkt niet dat zij bereid is de periode nog verder in te korten.

Max Huiberts, technisch directeur van AZ. Foto ANP

Voor de vakbond weegt het belang van vrij verkeer voor werknemers zwaarder dan het argument dat een lange transferperiode competitievervalsing in de hand werkt. Volgens Everard betekent een nieuw seizoen nieuwe ronde, nieuwe kansen. ‘Spelers die aan het begin van de competitie buiten de boot vallen, moeten de mogelijkheid hebben alsnog weg te kunnen.’

Huiberts is het niet eens met Everard. De technisch directeur van AZ meent dat in de voorbereiding op het seizoen al grotendeels zichtbaar wordt welke spelers in aanmerking komen voor een basisplek en wie op minder speeltijd hoeft te rekenen. En zo niet: vier maanden later hebben voetballers een nieuwe kans te verkassen.

Huiberts: ‘Stel dat een speler in de eerste competitiewedstrijd met AZ tegen NAC speelt en voor 1 september nog naar Ajax verkast, dat nog niet tegen NAC heeft gespeeld. Dan kan die speler NAC in een seizoen drie keer benadelen. Dat lijkt me niet helemaal eerlijk.’

Zolang in Europa niks centraal wordt afgesproken, zit er voor de eredivisie niet veel anders op dan af te wachten, denken zowel Huiberts als Swart. En zelfs dan is het geen uitgemaakte zaak. Everard, namens de VVCS: ‘Iedereen die in Nederland voornemens is de huidige transferperiode in te korten vindt ons op hun weg.’