De tranen van winnaar Van der Poel zijn voor verliezer Roest

Nils van der Poel probeert het besef te laten indalen dat hij goud op de 5 km heeft gewonnen. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Tussen Nils van der Poel en Patrick Roest zat zondag een kiertje van 0,47 seconden, in het voordeel van de Zweed. Meer was het niet, het onderscheid tussen twee diametrale visies op de schaatssport en tussen twee even verschillende schaatsers. ‘Ik had nooit verwacht dat het verschil zo klein zou zijn’, zei de opgeluchte Zweedse kampioen na afloop.

Hij had zich vastgebeten in de tijd die Roest eerder in de zesde rit gereden had: 6.09,31. Om die te verbeteren moest hij louter rondjes van 29,0 aan elkaar knopen. Dat kan hij normaal gesproken als geen ander, maar nu ging het halverwege even mis. Zijn rondetijden liepen op naar 29,3 en toen hij aanzette om dat te repareren zag Van der Poel 29,2 staan en de ronde erna weer 29,3. ‘Ik dacht: dit wordt zilver.’

Roest kapot

Bij Roest werd de hoop op goud juist even aangewakkerd. Hij was kapot en teleurgesteld van het ijs gestapt na zijn race, denkend dat het nooit genoeg zou zijn voor de zege. En nu leek het erop dat Van der Poel brak. ‘Tot hij de rondetijden weer terugtrok naar 28,9. Toen wist ik dat het gedaan was’, zei Roest. Hij had in zijn slotrondes van 29,7 en 30,4 te veel tijd laten liggen.

De loting speelde een doorslaggevende rol in de uitkomst van de wedstrijd, zei Van der Poel, een verre opvolger van zijn Zweedse landgenoot Tomas Gustafson, de kampioen van 1988. ‘Als ik vroeg had moeten starten, was het misschien andersom geweest.’

De twee kennen elkaar al jaren. Als jongetjes namen ze het tegen elkaar op in Heerenveen. Daar worden elk jaar internationale jeugdwedstrijden georganiseerd en Van der Poel trok er een aantal keer heen, met zijn schaatsclub in de bus vanuit Trollhättan. Met grote ogen zag hij hoe Roest, maar een paar maanden ouder dan hij, bij de besten hoorde.

Zelf kon niet goed meekomen in de wedstrijdjes, de jeugdafstanden waren voor zijn weinig explosieve spieren veel te kort. Hij eindigde steevast in de achterhoede. ‘En als ik dan weer 24 uur in de bus terug naar Zweden zat, dacht ik: volgend jaar lukt het me wel.’

Patrick Roest ligt bij te komen van zijn 5 km. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Van der Poel huilt om Roest

Roest is voor Van der Poel een factor van betekenis in zijn schaatsbestaan. De Nederlander is zijn toetssteen, zijn voorbeeld. Hij voelt een emotionele band met hem. De tranen die hem overvielen bij de huldiging op het middenterrein, kwamen niet omdat hij aan zijn moeder dacht die afgelopen voorjaar aan kanker overleed. ‘Nee, om haar heb ik veel gehuild, maar niet vandaag’, zei hij. ‘Deze tranen kwamen deels omdat ik met Patrick op het podium stond.’

Wat hij met dat soort uitspraken aan moet, weet Roest niet precies. Hij vindt het ook wel bijzonder dat hij met Van der Poel om de olympische titel streed. Gewoon, omdat ze als junioren ook rivalen waren. Op het WK in Warschau in 2015 had Van der Poel hem ook al eens op de 5 kilometer verslagen. ‘Maar verder hebben we niet veel contact. Ik spreek hem bij de wedstrijden en we maken een praatje als ik hem tegenkom in het olympisch dorp.’

De mannen zijn in veel opzichten elkaars tegenpolen. De Nederlander is bedachtzaam op het verlegene af. De Zweed, zoon van een Nederlandse grootvader, is uitgesproken en bezit een aan arrogantie grenzende zelfverzekerdheid. Als kind geloofde hij al dat hij ‘grootse dingen’ zou doen. Wat precies, dat zou wel blijken.

Roest is het product van een gedegen Nederlandse schaatsopleiding. Hij werd groot in Jong Oranje en vond daarna een plekje bij Jac Orie, de trainer die de sport heel wetenschappelijk en rationeel benadert. Als jonge schaatser dacht hij geen moment dat hij om de olympische 5-kilometertitel zou strijden.

Eigenheimer

Van der Poel is een eigenheimer uit een land waar langebaanschaatsen iets van vroeger is. Hij omschrijft zijn band met de klapschaatsen als een relatie waar je hard aan moet werken.

Omdat het schaatsen een sleur werd en hij zich er niet meer gelukkig in voelde, stopte Van der Poel een tijdje na de WK allround van 2018 in Amsterdam, waar hij de 10 kilometer nota bene had gewonnen. Hij wilde los, avontuur. ‘Ik deed twintig ultraruns, 1.000 skydivesporongen, ging een jaar in het leger, snowboarden, toerskiën en feesten’, vatte hij zondagavond de jaren 2018-2020 samen.

Hij trainde als een bezetene en doet dat nog altijd. Bij zijn terugkeer was hij niet langer een subtopper, maar zette hij de lange afstanden op zijn kop. Hij werd vorige winter wereldkampioen op de 5 kilometer en, in een nieuw wereldrecord, op de 10 kilometer. Deze winter domineerde hij opnieuw op de lange afstanden. Hij won alle wereldbekerwedstrijden en scherpte ook het wereldrecord op de 5 kilometer aan, tot 6.01,56.

Roest hield alle jaren vast aan de gedegen aanpak van Orie en werd gestaag sterker, al moest er afgelopen november wel worden bijgestuurd. Hij had zich te vaak door ploeggenoten laten opjutten in training en was te vermoeid. De wereldbekerwedstrijden vielen tegen, het gat met Van der Poel bedroeg vele seconden.

Hij besloot nauwgezetter te werk te gaan tijdens zijn trainingen en wist het gat zondag te brengen tot op de vermaledijde 0,47 seconde in Beijing. ‘Dit was het moment’, baalde Roest. Had hij het moeten aanpakken als Van der Poel? Nee, vond hij. Daarvoor zijn ze nu eenmaal te verschillend. ‘Als hij het gaat doen zoals ik het doe en ik zoals hij het doet, dan zitten we misschien nog steeds dicht bij elkaar, maar heel ergens anders op de uitslagenlijst.’