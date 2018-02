De tragedie van de verscheurde Koreaanse families

In de gang naar de eetzaal van het mediadorp in Gangneung hangt een hartverscheurende foto. Te zien is hoe Koreanen door het raam van een bus nog één keer de hand vastklampen van broer, zus of ouder, voordat ze naar het vliegveld worden gebracht, wetende dat ze hun dierbaren nooit meer zullen zien.



Nu Noord-Korea deelneemt aan de Spelen wordt er ook weer gesproken over familiereünies. Er zijn nog altijd 75 duizend Zuid-Koreanen die sinds de oorlog van 1950-'53 gescheiden zijn van hun familie en wachten op een kans hen weer te zien. Een van hen is Jeong Ui-bum (70), die ons bij hem thuis in Gangneung ontvangt.