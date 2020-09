De Tour maakt een uitstapje naar de Nederlandse letteren

Morgen, donderdag, is de Touretappe naar de top van de Mont Aigoual (1565 meter). De rit is om een speciale reden interessant: de Mont Aigoual is de berg van de roman De Renner van Tim Krabbé. Een klassiek boek dat ook 42 jaar na verschijning nog wordt gelezen.

Om te checken of het ook mensen jonger dan 42 nog iets zegt, liet ik het laatst lezen aan Lennard, de jongste zoon (23) van mijn geliefde; die las het in één ruk uit en zei dat hij het geweldig vond. Dat stelde me gerust.

Morgen maakt de Tour de France een uitstapje naar de Nederlandse letteren, en dat gebeurt niet elke dag. Voor de Fransen is het niet meer dan de finish op de top van een col uit het middensegment, maar voor de paar honderdduizend lezers van De Renner, van wie sommigen hele stukken tekst uit het boek uit het hoofd kennen, is het een hoogtijdag.

Zij kruipen in de televisie, om te zien of ze de renner van Cycles Goff ontwaren, of anders Kleber, Lebusque, Barthelemy, Teissonnière of de ellendeling Reilhan – Krabbé zelf wellicht; deelnemers aan de Ronde van de Mont Aigoual van 26 juni 1977, bij bewolkt weer.

Meestal baren bergen verhalen, maar in dit geval heeft het verhaal een berg gebaard. Hij ligt er natuurlijk al een tijdje, de Mont Aigoual, maar was De Renner er niet geweest, dan was hij voor altijd een treurige en anonieme verheffing in het landschap van de Cevennen gebleven. Een beetje een zielige berg, die je hooguit beklimt om vanaf de top zijn grote wrede broer te zien liggen, tweehonderd kilometer naar het oosten, de Ventoux.

Voor zover ik weet is de etappe van morgen geen eerbewijs aan Krabbé’s meesterwerk. Het boek is vertaald in het Engels, Duits, Italiaans en Spaans, maar een Franse editie heb ik niet kunnen vinden. Wat eigenlijk erg ondankbaar is van de Fransen, want De Renner moet al miljoenen euro’s aan toeristisch-sportieve bestedingen in het laatje hebben gebracht en de streek rond Meyrueis welvarend hebben gemaakt.

Toen ik De Renner had gelezen, kocht ik meteen een racefiets. Ik was van plan de nederlaag van de renner op heroïsche wijze te wreken, maar dat is er door allerlei tegenslag (ik kwam nog geen brug op) niet van gekomen. Maar het toont wel hoe inspirerend literatuur kan zijn.

Gelukkig zal de finale van de zesde etappe van commentaar worden voorzien door Maarten Ducrot. Die kocht zijn eerste fiets ook toen hij De Renner uit had en stootte wél door naar het profpeloton. Hij begrijpt beter dan wie ook het mirakel dat zich voltrekt: de berg die tevoorschijn komt uit de mist van de mythe, het woord dat vlees is geworden.

Ik hoop dat Bauke Mollema, de grootste lezer van het profpeloton, de etappe wint – en op het podium even een klein boekje in de lucht steekt.