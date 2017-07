De Tour is boos: 'Bij een volgende overtreding kunnen we naar huis'

Klaas Jan! Je bent al vroeg onderweg. Hoe is het met je?

'Ja, goed hoor. We hebben een opzienbarende dag achter de rug; het is vannacht erg laat geworden. Eerst zaten we bij de finishplaats krap in de tijd, omdat we na een lange rit van ruim 200 kilometer in een file terechtkwamen. Ik wist op tijd uit te stappen, mijn vriend Jan, die de hele Tour mee is, zou de auto wegzetten. Maar toen kwam het: Jan zette de auto neer op een parkeerplaats voor de teambussen.'



'Die bussen stonden in de file, dus het was hem niet opgevallen. De organisatie heeft me een paar keer gebeld, maar Jan had de sleutel in zijn bezit, ik wist niet waar de auto stond en kreeg Jan ook niet aan de lijn. Het werd een zenuwachtige finish, want de bussen stonden wel op ons te wachten. Toen de renners op 300 meter van de finish reden, had ik de telefoon nog aan mijn oor.'



'Bij aankomst ontdekten we dat de accreditatiesticker van onze auto was weggehaald. Een vrij rigoureuze maatregel. We konden niet meer verder.'