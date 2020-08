De Tour gaat van start ondanks corona: ‘Renners hoeven nog net geen mondkapje op tijdens de race’

De Nederlandse wielrenner Tom Dumoulin donderdagavond bij de presentatie van zijn team Jumbo Visma voor de Tour de France. Beeld EPA

Daan, je bent net aangekomen in Nice, daar geldt code oranje. Hoe ligt de stad erbij?

Ik ben donderdagavond laat aangekomen en ik heb net een rondje door de stad gewandeld, langs het parcours. Ik sta nu waar het hele circus zaterdag begint. Het valt op dat het rustig is. Je hebt niet de indruk dat hier morgen een groot evenement begint. Hier en daar zie je wel een wegafzetting, maar dat is het wel. Wielerfans zie ik niet in grote getale.

Dat heeft natuurlijk alles te maken met corona. Frankrijk heeft gisteren negentien departementen rood gekleurd, waaronder die rondom Nice (in Nederland geldt hiervoor code oranje). In de praktijk betekent het vooral dat lokale autoriteiten van het ene op het andere moment drastische maatregelen kunnen invoeren, zoals het sluiten van alle horeca. Dat is nu nog niet het geval: ik kan hier gewoon nog naar een restaurantje of café. Een mondkapje dragen is wel overal verplicht en bijna iedereen doet dat ook.

De Franse regering hecht er grote waarde aan dat de Tour doorgaat, ondanks het coronavirus. Donderdag zei de premier nog op tv: vermijd familiebijeenkomsten, maar de Tour mag wel doorgaan. Dat klinkt tegenstrijdig. Maar zo’n uitspraak is ook bedoeld om de Fransen te zeggen: het gewone leven kan doorgaan, zolang we de maatregelen maar in acht nemen.

Welke coronamaatergelen gelden tijdens de wedstrijd?

Alles wordt uit de kast getrokken om de race coronavrij te houden. Er zijn draaiboeken met of zonder publiek bij de start en finish en langs bepaalde wegen. Er is zelfs een scenario van een Tour zonder enig publiek, al is wel de vraag hoe de politie dat wil handhaven langs al die honderden kilometers van het parcours.

Hier in Nice lijkt het erop dat de strenge variant geldt: er is geen publiek welkom bij de start en langs de wegen verderop geldt een gelimiteerd aantal toeschouwers. Aangezien de ronde door heel Frankrijk gaat, gelden overal andere regels. Volgende week rijdt de tour door een groene zone, dan mag er meer. De maatregelen zijn een soort afspiegeling hoe de Franse regering momenteel wil omgaan met de crisis. Men wil niet meer, zoals de vorige keer, een lockdown voor het hele land. Het past de maatregelen aan per regio.

Over drie weken is de aankomst in Parijs en ik ga ervan uit dat dat zonder publiek is. Ik kan mij niet voorstellen dat de Champs-Élysées ineens vol mag staan. De finish zal toch vooral een tv-moment worden.

De renners zijn donderdagavond gepresenteerd aan de pers, hoe ging dat?

Ik was er niet bij, maar op beelden is te zien dat de ploegen één voor één op het podium verschenen. De renners droegen mondkapjes zoals dat momenteel moet in Nice vanwege de stijging van het aantal besmettingen.

Het was de bedoeling dat er 1.750 toeschouwers bij de presentatie van de ploegen mochten zijn, maar dat is op het laatste moment nog verder afgeschaald naar 1.000.

Tour-baas Christian Prudhomme liet weten dat de lijntjes met de autoriteiten kort zijn om deze Tour door te laten gaan. Het is vanwege de coronacrisis tijdelijk een soort joint venture geworden tussen de organisatie en de regering. Zonder die steun was het niet gelukt.

De mondkapjesplicht is vrijdag in grote delen van Frankrijk ingegaan. Moeten de renners ook tijdens de race mondkapjes dragen?

De renners hoeven nog net geen mondkapje op tijdens race, maar verder wel bijna overal. Als ze afstappen en het podium op gaan, moet ’ie op. Mondkapjes zijn erg ingeburgerd in Frankrijk. Zelfs de sportcommentatoren op tv dragen ze.

Renners worden heel vaak getest, met het idee dat er zo alleen schone pelotons rondrijden. De tests draaien dit keer dus niet zozeer om dopingvrij, maar om coronavrij zijn. Er is veel kritiek op. Volgens de strikte coronamaatregelen moet de hele ploeg weg als er twee mensen positief testen op corona, ook als het gaat om de kok en de materiaalman. Dat heeft grote gevolgen. Eerder was in het voetbal al sprake van valspositieve testuitslagen.

De angst die boven deze Tour hangt: wordt ’ie wel helemaal uitgereden? Het gerucht dat nu rondzingt, maar nog niet is bevestigd: als het aantal besmettingen oploopt tijdens de wedstrijd, dan stoppen we halverwege. Er schijnt een degelijk scenario klaar te liggen.

Welke renner en welk team is dit jaar de favoriet?

Als de Tour wordt uitgereden, dan zijn de ogen toch wel gericht op de winnaar van vorig jaar: de Colombiaan Egan Bernal. Maar hij schijnt last te hebben van zijn rug.

Tweede favoriet is Primož Roglič, dat is de ploeggenoot van Tom Dumoulin in het Jumbo Visma-team. Hij lijkt erg goed in vorm. In Nederland hopen we natuurlijk dat Dumoulin zelf wint. Maar binnen zijn ploeg heeft Roglič toch betere kaarten.

Maar als ik eerlijk ben, dan denk ik dat de renners al blij zijn als ze de tour dit jaar überhaupt uit kunnen rijden. Bernal zei het donderdagavond ook al: ‘Ik ben blij dat we hier nu zijn, we gaan ervan genieten.’