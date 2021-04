De Tour de Haaland en een bestelling van twee balletjes gehakt met mayo in het spelershome van FC Groningen

De ‘Tour de Haaland’ is begonnen en de organisator is een oude bekende, Mino Raiola uit Monaco. De eerste etappes zijn inmiddels achter de rug, met een gehuurde Cessna Citation Sovereign. Dat is een negenpersoons zakenjet van Amerikaanse makelij, een handig vervoermiddel voor wie snel een rondje Europa wil doen.

De nieuwe beste vriend van handelsvertegenwoordiger Raiola is Alf-Inge Haaland, een Noorse oud-speler van Leeds United. Zijn zoon Erling is een sensatie bij Borussia Dortmund. Gemiddeld scoort hij één keer per wedstrijd. Zijn huidige score is 49 uit 49, zijn doeltreffendheid lijkt wel kunstmatig. Hij is pas 20.

De Europese elite staat likkebaardend in de rij. Raiola speelt het handig. Hij heeft de verkoop openbaar gemaakt. De eerste biedingsronde begon donderdag in Nice waar Raiola en Haaland senior om 9.40 uur in de Cessna stapten. De Spaanse krant El Mundo Deportivo onthulde vrijdag fijne details van de citytrips van de heren, op vi.nl verscheen een samenvatting.

De eerste stop was donderdag Barcelona, voor een afspraak met voorzitter Laporta. Waarom een club met een totale schuldenlast van een miljard euro meedoet met de race is even raadselachtig als veelzeggend.

Om de andere geïnteresseerde club te prikkelen stapten Raiola en Haaland in Barcelona naar buiten door de hoofdingang waar ze werden opgewacht door de chauffeur van Laporta. Ze deden er niets aan om incognito te blijven, ondanks hun mondkapjes waren ze goed herkenbaar. Er werd een bibberig filmpje gemaakt dat meteen massaal werd verspreid.

Na de bespreking in Barcelona vloog het gezelschap om 14.09 uur door naar Madrid, voor een ontmoeting met voorzitter Pérez van Real Madrid. Om 19.33 uur stond de Cessna weer aan de grond in Nice.

Het vluchtschema van de volgende dag, vrijdag, was veel voller, met afspraken met Manchester City, Manchester United, Chelsea en Liverpool. Paris Saint-Germain en Juventus komen later nog aan de beurt. Die clubs, dat tourschema en straks de hoogte van de transfersom: dit is niet eerder vertoond. Haaland is de heiligste graal van allemaal.

De voetbalindustrie is tussen 1996 en 2019 geëxplodeerd, voetballers werden handelswaar. Hans Nijland, de kleurrijke oud-directeur van FC Groningen, stelt het met enige verbazing vast in een boek dat Tom Knipping over hem schreef. Boerenbluf op de transfermarkt, is de ondertitel. Drieëntwintig jaar lang waande Nijland zich in een schelmenroman.

In VI staat deze week een heerlijk stuk uit het boek over Nijlands grootste wapenfeit: de transfer van Luis Suárez in 2007. Dat was wel even andere koek dan de Tour de Haaland.

Nijland moest aan de bak. Hij vertelt over louche Uruguayaanse gesprekspartners in Montevideo, pogingen tot intimidatie, ritjes in limousines en gegoochel met cijfers. En over toeval. Pas in Montevideo werd Suárez ontdekt, hij kwam voor een andere speler.

In de laatste fase werd er onderhandeld in Groningen, drie dagen lang. Het ging er hard aan toe. De eigenaar van de transferrechten van Suárez, Daniel Fonseca, schold de Groningers uit voor leugenaars en lafaards, de Uruguayaanse oud-international kreeg op zijn beurt een dienblad met suiker, melk, roerstaafjes en koekjes naar zijn hoofd gemeten. ‘Hij werd geraakt en ontplofte.’ Dat de transfer werd afgerond, was niets minder dan een wonder.

Wat Raiola doet, is geen kunst. Verkopen is veel makkelijker dan kopen. Garanties voor succes bestaan niet, zelfs niet na de aanschaf. De toenmalige trainer van FC Groningen, Ron Jans, zag het in het begin totaal niet zitten in Suárez.

Hij deed zijn beklag bij directeur Nijland en las de jonge Uruguayaan uitgebreid de les. Daar mogen we Jans dankbaar voor zijn, want het leverde een anekdote op die alle gekte rondom transfers kapot relativeert: ‘Ron was nog niet uitgepraat of Luis bestelde in het spelershome twee balletjes gehakt met mayo’.