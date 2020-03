De Tour begint - vooralsnog - op 27 juni. Kun je drie weken koersen zonder goede voorbereiding?

Christopher Froome, Egan Bernal, Steven Kruijswijk, Thibault Pinot, Caleb Ewan, Julian Alaphilippe, Warren Barguil en Romain Bardet, bij de presentatie van de Tour 2020 op 15 oktober 2019, toen er nog niets aan de hand was. Beeld EPA

Zou het kunnen: toprenners eind juni aan de start met wat bleke ledematen, misschien nog met een laagje vet op de botten? Het is toch de maand waarin ze vlijmscherp ogen, op hun magerst zijn, al duizenden wedstrijdkilometers in de getaande benen hebben en op trainingskampen de puntjes op i hebben gezet.

Het zou kunnen. Met het wegvallen van de voorjaarsklassiekers, gevolgd door een reeks annuleringen van koersen in mei en juni, komt een voor onmogelijk gehouden scenario toch steeds dichterbij: de Tour de France als eerste krachtmeting in het wielerseizoen.

De Franse krant Le Parisien suggereerde begin deze week dat de Amaury Sport Organisation de ronde op de geplande datum van 27 juni wil laten doorgaan, maar dan zonder reclamekaravaan en paviljoens. Publiek zou op afstand worden gehouden. Uitstel is nog net zo goed een optie. Er gaan ook stemmen op de lengte te beperken tot twee in plaats van drie weken. Maar is het wel verantwoord renners die niet optimaal zijn geprepareerd los te laten in de misschien wel zwaarste en zeker de meest hectische wedstrijd van het jaar?

Extreme aanslag

Merijn Zeeman, sportief directeur van Team Jumbo-Visma, twijfelt. Volgens hem is een voorbereidingstijd van minimaal zes weken, met daarin een trainingskamp of een hoogtestage, een minimale vereiste. Hij heeft veel ervaring: in dienst van eerst Skil-Shimano en vanaf 2013 bij Jumbo was hij als ploegleider in negen Tours actief. ‘Zonder die aanloop zullen er gerust wel renners zijn die Parijs halen. De meesten hebben in de winter al hard getraind voor de eerste wedstrijden in het seizoen. Die basisconditie is er heus wel.’

Maar hij wijst ook op de gevaren. ‘De Tour is een extreme aanslag op lijf en leden. Het zou iets onzinnigs hebben om ze in de belangrijkste wedstrijd van het jaar dan zo maar te laten rijden. Velen zijn nu alleen bezig op indoortrainers. Dat leidt bijvoorbeeld tot een groot vochtverlies. Je hebt lang niet buiten gesport. Dat heeft zonder twijfel allemaal nadelige gevolgen voor het immuunsysteem.‘

Aike Visbeek heeft als ploegleider voor Sunweb vier keer de Tour de France meegemaakt. Hij coachte Tom Dumoulin toen de Limburger in 2017 de Giro d’Italia won. Sinds dit jaar is hij manager van SEG Cycling Academy, een team waarin jonge renners worden opgeleid.

Volgens hem zijn de risico’s op een etappekoers van drie weken beperkt, onder voorwaarde dat de renners erin geslaagd zijn hun trainingen op peil te houden, 20 uur per week zou wel het minimum moeten zijn geweest.

Maar er zijn volgens hem grote individuele verschillen. ‘Sommige renners hebben echt wedstrijdritme nodig. Die moeten weer wennen aan de grilligheid van de inspanningen. Aanzetten, twee minuten volle bak rijden, een kwartier luwte, dan weer in het rood gaan. Dat is nauwelijks te trainen. In wedstrijden ben je doorgaans in staat veel dieper te gaan. Dit soort renners zullen het lastig krijgen in de eerste etappes.

Rijden kan, maar winnen

‘Er zijn er ook die er meteen kunnen invliegen. Die hebben de snelheid meer van nature. Iemand als Michael Matthews hoeft maar naar een fitnessapparaat te kijken of de spieren zitten er al op. Maar dit soort types lopen dan weer het gevaar dat ze een inzinking krijgen, of een slechte dag zullen doormaken.’ Een trainingskamp of hoogtestage is volgens hem geen absolute voorwaarde. ‘Je kunt ’m dan zeker rijden. Of je ’m ook kunt winnen, vraag ik me af.’

De huidige omstandigheden leiden ook nog eens tot scheve verhoudingen. Sportief directeur Frédéric Grappe van de Franse ploeg Groupama FDJ wees er eind vorige week op: dat renners in Nederland, België en Groot-Brittannië wel buiten kunnen fietsen en in Frankrijk, Spanje en Italië niet, zal volgens hem leiden tot een ‘Tour de France van twee snelheden’ – analoog aan het cyclisme à deux vitesses, renners die met doping rijden en renners die schoon zijn.

Grappe noemde het in l’ Équipe een catastrofe als Franse renners niet op gelijk niveau kunnen gaan racen. ‘Je kunt niet zomaar de deuren openen en zeggen: iedereen de arena in!’ Zowel Zeeman als Visbeek geeft hem gelijk. ‘Dit devalueert een eerlijke strijd’, stelt Zeeman vast. Visbeek: ‘Het is vrijwel onvermijdelijk dat je op de hometrainer in de kelder conditioneel achterstand oploopt.’

De verschillen manifesteren zich al binnen één ploeg. Renners van Jumbo-Visma die op de rol staan voor de Tour bevinden zich zowel in Andorra en Monaco (Robert Gesink, Steven Kruijswijk, Primoz Roglic) als Nederland en België (Tom Dumoulin, Wout Van Aert, Laurens De Plus). Volgens Zeeman blijven de renners die niet de weg op kunnen nog wel gemotiveerd door het sporten op de rollers. ‘Je hebt tenminste iets te doen en je krijgt er dankzij de endorfine nog een goed gevoel bij ook.’

Een verlaten Promenade des Anglais in Nice, Frankrijk. Beeld REUTERS

Focus zonder doel

Zelfdiscipline wordt ook op een ander terrein gevraagd. Leef je nu al strikt de voedingsvoorschriften na om overgewicht te voorkomen als je je straks in Nice meldt? Visbeek: ‘Het is bijna niet vol te houden drie maanden als een monnik te leven zonder een doel.’ Jumbo-Visma heeft intussen al de teugels gevierd: de renners maken niet langer gebruik van de foodapp die de porties nauwgezet bepaalt. Zeeman: ‘Het komt nu neer op gewoon gezond eten: veel groenten en fruit. Goed voor de weerstand.’

Volgens Visbeek zal onwennigheid in het peloton ook een rol spelen. ‘Het heeft aan het begin van het seizoen altijd even tijd nodig, hoe je moet reageren, wanneer je moet inremmen, je positie kiezen. Nu beland je ineens in de meest nerveuze koers van het jaar. Dit is zo specifiek aan de Tour en nergens na te bootsen: tweehonderd man die met 60 in het uur door dorpjes knallen. Iedereen heeft wel een klassement te verdedigen. Alle disciplines zijn vertegenwoordigd. Sprinters, klimmers, renners die azen op dagwinst. In de Tour is er geen excuus om niet vooraan te zitten.’

Zeeman van Jumbo-Visma ziet het niet als een extra gevaar. ‘Renners weten wat het is om na de winter weer te beginnen. Ze hebben er al mee te maken sinds ze bij de jeugd rijden. Ik geloof niet dat het in de Tour extra moeilijk is. Kijk naar Parijs-Nice, daar zaten ze dit keer ook meteen keihard in de wind en de waaiers te koersen.’

Visbeek kan wel uitzien naar een ronde zonder volledig afgetrainde deelnemers. ‘Het zou wel eens een heel interessante Tour kunnen worden.’ Zeeman voelt er weinig voor renners ver verwijderd van de topvorm voor de leeuwen te werpen. ‘Het uitgangspunt moet zijn dat het een fatsoenlijke wedstrijd kan worden.’