De totaal niet verwachte zege van Max Verstappen

Max Verstappen was op het Engelse Silverstone de twee Mercedessen te snel af. Beeld Getty Images

De gok van de Nederlander van Red Bull om niet op zachte, maar harde banden te starten, pakte subliem uit. Hij kon veel later dan zijn concurrenten Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zijn eerste pitstop maken en bleef na zijn twee bandenwissels de twee coureurs van Mercedes onder grote druk zetten.

Max Verstappen concludeerde het gelaten, donderdag, bij de start van het vijfde raceweekeinde van het jaar. Zijn auto is niet snel genoeg voor de wereldtitel. Zelfs een overwinning zou dit seizoen al een hele prestatie zijn gezien de overmacht van de Mercedessen. Maar hij beloofde ook: de kleinste kans om de Mercedessen te verslaan, zou hij grijpen.

Bandenmanagement

Dat die mogelijkheid zich zondag al zou aandienen, had hij niet verwacht. Hij greep hem met verve in de jubileumrace op het Engelse Silverstone, waar de Formule 1 het 70-jarig bestaan vierde. Dankzij een uitgekiende strategie en een masterclass bandenmanagement reed Verstappen subliem naar zijn eerste zege van het seizoen.

De 22-jarige coureur legde de basis voor zijn overwinning op zaterdag, in de kwalificatie. Niet door een hoge startplek te verdienen; zijn vierde tijd was zelfs enigszins teleurstellend. Maar door in het tweede deel van de kwalificatie - waarin de coureurs op de banden rijden waarmee ze ook de race moeten starten - als enige te kiezen voor de hardste, witte banden. Die slijten het langzaamst. Ze zijn alleen ook relatief traag.

Het was een scenario waar zelfs bandenleverancier Pirelli niet op gokte. ‘Ik denk dat dit een primeur is in onze Formule 1-historie’, zei een verbaasde Pirelli-baas Mario Isola na de kwalificatie. Normaliter zijn de hardste banden namelijk te langzaam voor gebruik in de kwalificatie. Daarnaast beginnen coureurs liever op zachtere, snellere banden om de kans op positieverlies na de start zo klein mogelijk te houden.

Volgens Verstappen was zijn keuze simpelweg de meest logische. Een week eerder werd er op hetzelfde circuit geracet. In vergelijking met die race had Pirelli de beschikbare drie bandensoorten (soft, medium, hard) een gradatie zachter gemaakt. Verstappen: ‘Dus de soft van vorige week was de medium van nu, en die was toen al niet goed in de race. Waarom zou dat dan nu wel zo zijn?’, zei hij na de GP.

Slijtage

Hij kreeg gelijk. Het eerste kritieke moment - de start op zijn hardere, tragere banden - overleefde hij probleemloos. Verstappen schoot weg van zijn plek en veroverde meteen de derde plaats. Daarna zag hij na zo’n 10 van de 52 ronden het rubber al vliegen van de zachtere banden van de Mercedessen voor hem.

Mercedes-teambaas Toto Wolff keek met schrik in zijn ogen naar de schermen in zijn garage. Het rappe tempo waarmee banden van zijn auto’s slijten, blijkt na vijf races met afstand de zwakste plek van een bolide die verder nagenoeg onverslaanbaar lijkt. Een week eerder kwam Verstappen een halve ronde tekort voor de zege, toen beide Mercedessen hun banden in de slotfase lek reden door meer slijtage dan verwacht.

Verder wist Wolff dat Verstappen juist de koning is van het zuinig omgaan met banden. Hij is er zelfs beter in dan zijn eigen team voor mogelijk acht, bleek zondag geregeld uit gesprekken over de boordradio. ‘Ik ga niet als een omaatje achter ze aanrijden’, riep een felle Verstappen zelfverzekerd in de beginfase van de race richting zijn team, toen hem werd gevraagd het rustiger achter de Mercedessen aan te rijden met oog op zijn banden.

‘Ik ben verstandig, hoor. Wees niet bang’, zei hij vervolgens kalmpjes. Hij weet als geen ander waar de limiet ligt. In 2016 verwonderde Verstappen de racewereld als 18-jarige racepuber al als ‘bandenfluisteraar’. Bij zijn eerste zege in Spanje hield hij Kimi Räikkönen in zijn Ferrari twintig ronden op slijtende banden achter zich en anderhalve maand later in Oostenrijk werd hij tweede door 56 ronden op hetzelfde rubber te rijden.

De Nederlander staat bekend om zijn soepele rijden, met name in bochten. Het is het resultaat van de vele duizenden uren die hij met zijn vader Jos doorbracht op kartbanen, sleutelend aan zijn rijstijl. Weinig coureurs kunnen later dan Verstappen remmen voor een bocht, om die vervolgens zonder glijden of slippen - wat funest is voor de bandenconditie - door te komen.

Verstappen viert de overwinning met zijn team. Beeld Getty Images

Het levert Verstappen twee voordelen op: hij gaat snel over het circuit én zijn banden blijven langer in topconditie. De race van zondag was het schoolvoorbeeld van wat hem dat oplevert. Toen de Mercedessen na zo’n vijftien ronden al hun eerste pitstops op Silverstone moesten maken, kreeg Verstappen de leiding in handen. Daarna kwam hij tot zijn eigen verbazing eigenlijk geen moment meer in de problemen.

Toen Mercedes-coureur Bottas na een pitstop voor hem op de baan kwam, had hij hem binnen een halve ronde ingehaald. Soeverein reed hij naar de finish, voor zijn negende Formule 1-overwinning. ‘Ik had dit totaal niet verwacht’, erkende Verstappen. ‘Het liep de hele race gewoon lekker. Na de stops van de Mercedessen kon ik harder rijden daarvoor. Er zat een goede balans in de auto.’

Verstappens teambaas Horner noemde de zege voor de camera van Ziggo Sport ‘bemoedigend’, omdat Mercedes wel degelijk te verslaan blijkt. ‘We wisten niet dat we zoveel snelheid in onze auto hadden’, zei hij. ‘We moeten begrijpen waar dit vandaan komt, want vorige week was deze snelheid er nog niet.’

Verstappen klom dankzij zijn overwinning naar de tweede plek in de WK-stand. Hij staat nu op 77 WK-punten, 30 minder dan kampioenschapsleider Lewis Hamilton. Over zijn titelkansen bleef hij realistisch. Verstappen: ‘We moeten hier eerst van genieten. Zondag in Barcelona kijken we dan wel weer waar we staan. Over het algemeen komen we alleen nog te veel tekort.’