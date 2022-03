De tori van Quincy Promes, balling in Moskou

Dinsdag schotelde Quincy Promes zijn ruim 650 duizend volgers op Instagram vanuit Moskou een toffe foto van zichzelf voor, iets wat op dit platform vaker voorkomt. Hij was bezig met zijn telefoon en droeg iets wat op zo’n oude postzak van de PTT leek, maar waarschijnlijk een peperduur pronkstuk uit de hedendaagse mode is. Het horloge zal wel een Rolex zijn geweest, daar houden voetballers van die wat te besteden hebben.

Onder meer Ajax-aanvoerder Dusan Tadic en Patrick Kluivert drukten op de likeknop. Het was vooral de korte tekst die opviel, in het licht van een paar interessante nieuwsfeiten die kort daarna volgden. Too blessed to be stressed, schreef Promes.

In het eerste woordje ontbrak de tweede o. Te gezegend om gestrest te zijn, dat moet bluf zijn geweest. Of Promes (30) heeft een grenzeloos groot vertrouwen in mr. Gerard Spong, zijn advocaat.

Nog dezelfde dag bracht het tv-programma Nieuwsuur sensationeel nieuws naar buiten over de steekpartij van 25 juli 2020 waarvan Promes wordt beschuldigd. Op een familiefeest in Abcoude zou hij een neef hebben aangevallen en in zijn knie hebben gestoken. Nieuwsuur had de hand gelegd op telefoontaps van gesprekken die Promes kort na de aanval met zijn vader, moeder en tante had gevoerd.

De taps waren verbijsterend en lieten weinig aan de verbeelding over. Promes had zijn neef na het feest opgewacht omdat hij, in zijn eigen woorden, nog een appel met hem te schillen had. Alles wijst erop dat hij zijn neef wilde doden. Tegen zijn vader: ‘Jullie hebben geluk dat ik niet meer met een vuurwapen loop want anders was die tori nog lelijker gelopen.’

In het Sranan en Surinaams-Nederlands betekent ‘tori’ verhaal. De aanklacht tegen Promes werd intussen aangepast. Poging tot doodslag en zware mishandeling werd poging tot moord.

De sensatie van de onthullingen schuilt in de achtergrond van de vermeende dader. Promes vertegenwoordigde het land tussen 2014 en 2021 in vijftig interlands. Op de spelerslijst staat hij op de 52ste plaats, tussen Willem van Hanegem en Johan Neeskens. Memphis Depay is een van zijn beste vrienden, Dusan Tadic beschouwt hem als familie.

Het was al bekend dat Promes zijn neef had aangevallen toen Frank de Boer hem opnam in de EK-selectie. Ook zijn club, Ajax, bleef hem opstellen. In februari keerde hij terug naar Spartak Moskou. Iedereen opgelucht. Aan deze goedlachse en geliefde snuiter zat plotseling een luchtje.

De vraag waarom Promes werd afgeluisterd door TCI, de inlichtingendienst van de politie die is opgezet ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit, werd donderdag beantwoord door De Telegraaf. Samen met zijn familie zou hij hebben geïnvesteerd hebben in vierduizend kilo cocaïne. De partij werd in april 2020 in Antwerpen door de politie onderschept. De ‘groothandelswaarde’ is 120 miljoen euro. De straatwaarde lag nog veel hoger, aldus De Telegraaf.

Toen ik dat allemaal op me had laten inwerken dacht ik terug aan een uitzending van Rondo op Ziggo Sport uit 2020. Het tafelpanel kon nauwelijks geloven dat Promes op een familiefeest zijn neef met een mes zou hebben aangevallen. Alleen Jan van Halst lag dwars. Hij had gehoord dat Promes in ‘bepaalde circuits’ zat, ‘met rappers die ook niet zo’n goed verleden hebben’.

Dat laatste klopte. Een rapper met wie hij samen had gewerkt in het project Chakutu, leverde zijn bijdrage volgens Het Parool uit de bajes waar hij een straf van 18 jaar uitzat voor zijn rol bij de liquidatie van de crimineel Abderrahim ‘Appie’ Belhadj.

De tori van de succesvolle voetballer uit Amsterdam blijkt jarenlang maar voor de helft te zijn verteld. Justitie wil hem aanhouden, maar dat zal lastig worden, vanwege zijn woonplaats. Voor Quincy Promes, balling in Moskou, kwam de oorlog niet slecht uit.