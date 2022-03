De toekomst van het volleybal maakt van rivalen Taaij en Strikwerda ook een team

Redbad Strikwerda (m) Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Volleybalcoach Arjan Taaij van het Groningse Lycurgus klopt plagerig op de schouder van Redbad Strikwerda, coach van het Apeldoornse Dynamo. ‘Ga je vandaag weer ongenuanceerde uitspraken over mij doen’, zegt Taaij lachend.

De coaches van de rivaliserende teams maakten elkaar vaak het leven zuur op het veld. Sinds kort werken ze niet alleen tegen, maar ook mét elkaar. Taaij en Strikwerda bouwen, naast hun functie als clubtrainer, op Papendal aan de toekomst van het Nederlands volleybal bij het talententeam onder 22 jaar.

Toen het nieuws bekend werd dat de rivalen hun kennis gingen delen, fronste menig volleyballiefhebber de wenkbrauwen. Taaij en Strikwerda? Samen? ‘Ik heb Arjan op televisie wel eens een idioot genoemd’, grijnst Strikwerda. ‘Niet zozeer dat ik hem een idioot vind, maar het ging dan meer om het gedrag dat ik toen zag. Het veld inspringen bij elk punt. Steeds bezig zijn met de scheidsrechter. Dan denk ik: jongen, hou je gemak toch.’

Zondag, in het laatste duel van de reguliere competitie richting de kampioenspoule, staan de rivalen weer tegenover elkaar. In het topsportcentrum van het Alfa-college wandelt de 58-jarige Strikwerda zondag rustig heen en weer. Zijn twintig jaar jongere Collega Taaij veert tijdens de punten enthousiast door de knieën, terwijl hij zijn mannen van alles toeroept.

Liever op gevoel

Taaij pakt er regelmatig een iPad bij en geeft zijn spelers tips via een whiteboard waar hij veel op schrijft. Dat alles is aan Strikwerda niet besteed. Hij coacht liever op gevoel en vanuit zijn hoofd. Als zijn mannen bij elkaar komen, legt hij met handgebaren uit wat er moet gebeuren.

Taaij en Strikwerda stonden vaker tegenover elkaar bij belangrijke duels. Als coach van Landstede en Dynamo won Strikwerda twee keer de landstitel ten koste van Taaijs ploeg, in 2015 en 2021. De Groningse coach won met Orion van Strikwerda in 2018.

Lycurgus-coach Arjan Taaij Beeld ANP

In de laatste wedstrijd van de reguliere competitie gaat de overwinning naar de gasten uit Apeldoorn. Dynamo wint de kraker met de setstanden 25-27, 24-26, 25-20, 25-17, 10-15. Het duel verandert niks meer in de stand van de eredivisie. De ontmoeting stond eigenlijk voor begin januari op de rol, maar werd een paar keer uitgesteld vanwege coronabesmettingen. Dynamo blijft op de tweede plek staan onder Orion uit Doetinchem. Lycurgus staat op de derde plek.

De volgende keer dat Taaij en Strikwerda elkaar zien zal dat weer op Papendal zijn waar ze de talenten onder 22 jaar voorbereiden op de EK-kwalificatie in Kosovo in mei. Het is dit jaar voor het eerst dat er een EK wordt georganiseerd voor die leeftijdscategorie. Nederland was een van de landen die daar een groot voorstander van was. Taaij en Strikwerda werken op Papendal samen met coach Arnold van Ree, die sinds 2016 werkt met de jonge talenten.

Respect gegroeid

Het respect tussen de twee topcoaches is gegroeid in de afgelopen maanden. ‘Arjan is organisatorisch heel goed’, zegt Strikwerda. ‘Hij is de reden dat Lycurgus veel professioneler is geworden de laatste jaren. Daar hou ik me bij mijn club niet mee bezig. Maar daardoor blijft er ook een hoop liggen. De perfecte bondscoach zou iemand tussen ons in zijn, denk ik.’

Taaij heeft bewondering voor de manier waarop Strikwerda zijn sporen heeft verdiend in het volleybal. ‘Ik heb enorm veel respect voor wat hij gewonnen heeft. Hij ventileert zijn mening graag, dat vind ik wel grappig. Ik ben politiek correcter en doe dingen meer vanuit een bepaalde structuur en visie. Redbad is veel intuïtiever. Daarin vullen we elkaar aan.’

Het talententeam onder 22 jaar moet uitgroeien tot een springplank voor de nationale ploeg. Nu vallen de jongens in die leeftijd vaak tussen wal en schip, zegt Taaij. ‘Door ze te verbinden aan het Papendalsysteem krijgen ze de kans om meer internationale bagage op te doen. Normaal gebeurde er in de periode buiten het clubseizoen niks met die jongens. Nu kunnen ze doortrainen.’

Er zitten ook twee spelers van Lycurgus bij het talententeam en drie spelers van Dynamo. Zorgt de bemoeienis van clubcoaches met de nationale programma’s niet voor competitievervalsing? Taaij maakt zich daar niet druk om. ‘Het is niet zo dat ze daarna naar Lycurgus moeten, ofzo. Jongens van alle clubs zijn welkom. Ik heb er verder ook geen financieel belang bij. Ik wil graag een bijdrage leveren aan de toekomst van het volleybal in Nederland.’