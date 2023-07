De toekomst in de tenniswereld is op Wimbledon aan Carlos Alcaraz, en ook een beetje aan Holger Rune

Carlos Alcaraz geniet met een moment van overpeinzing van zijn overwinning in de kwartfinale op de Deen Holger Rune. Beeld AP

Ze zijn vrienden, ze zijn leeftijdsgenoten, ze zijn de gezichten van de tennistoekomst en van het heden. Maar nooit eerder troffen Carlos Alcaraz en Holger Rune elkaar op een grandslamtoernooi, tot woensdag. In de kwartfinale op Wimbledon wint Alcaraz. Het wordt 7-6 (7-3), 6-4, 6-4.

Er is een filmpje van zes jaar geleden. Een jongen met gitzwarte haren tikt broederlijk een blonde jongen met een rond gezicht op zijn rechterborst. Zelfde postuur, zelfde lichaamshouding op de tennisbaan: vol overtuiging spelen. De een is een Spanjaard, de ander een Deen. Ze zijn gelegenheidsdubbelpartners, dertien jaar oud en schelen slechts een week. Allebei begonnen ze al in hun jonge jaren met tennis, ertoe aangezet door familieleden. De jongen met het gitzwarte haar lacht breeduit op het filmpje, al zijn tanden bloot.

Herkenbare lach

Het is de herkenbare lach, die Alcaraz nog steeds laat zien. ‘Vamos’ brult hij woensdag over het centre court direct na de door hem met moeite gewonnen eerste set. Het is een schreeuw van ontlading. Vol aanmoediging naar zichzelf. Hij is de nummer 1 van de wereld, wordt gezien als aanvoerder van een nieuwe generatie, als de beste van het stel nieuwelingen dat het stokje moet overnemen, nu een deel van de oudere generatie is gestopt (Roger Federer), of geblesseerd thuiszit (Rafael Nadal). Maar Alcaraz is deze dag ook één brok spanning.

Al sinds hun twaalfde komen Alcaraz en Rune elkaar tegen in het internationale tenniscircuit. Voor allebei geldt: nooit eerder wisten ze de kwartfinale van Wimbledon te halen. Hun onderlinge score in het profcircuit staat voor de kwartfinale van woensdag op één tegen één.

In 2021 was Alcaraz beter tijdens de ATP-finals. Maar vorig jaar moest hij het afleggen tegen Rune bij de ATP Masters in Parijs. Rune staat op de wereldranglijst vijf plaatsen achter hem, op zes. En als een van de weinigen kan de Deen zeggen dat hij vaker van Novak Djokovic wist te winnen dan te verliezen, het staat twee tegen een. Terwijl Alcaraz bij het laatste treffen met de Serviër de spanning op zijn spieren voelde slaan en met kramp in beide benen de halve finale van Roland Garros verloor.

Rune is niet bang, net als Alcaraz zorgt de Deen vaak voor wedstrijden vol spektakel. Voor mooie punten. Hij wordt geroemd om zijn backhand, maar ook om zijn forehand. Maar waar Alcaraz naast zijn bejubelde techniek vaak getypeerd wordt door zijn sympathieke, nette flair en afwisselende speelstijl, schuwt Rune de controversie niet. Met zijn schoen wreef hij eerder dit jaar een omstreden afdruk op het gravel weg, om bewijs te verwijderen. Op Roland Garros hield hij zijn mond toen de bal twee keer de grond raakte aan zijn kant van de baan, een moment dat de scheidsrechter miste. Het is erecode in het tennis om daar netjes mee om te gaan.

Blessure voorwenden

En tegen Botic van de Zandschulp stelde hij tijdens de finale van het ATP-toernooi van München met een blessure te kampen, toen een nederlaag dreigde. Opmerkelijk genoeg speelde Rune niet lang daarna schijnbaar probleemloos en won de finale. De Scandinaviër kwam nooit verder dan de kwartfinale op een grandslamtoernooi, maar nu is hij samen met Alcaraz verantwoordelijk voor een bijzonder record: in het proftijdperk was er nooit eerder een kwartfinale van een grandslamtoernooi met daarin twee mannen jonger dan 21.

Spelen met een glimlach, is wat Alcaraz zichzelf als opdracht geeft, woensdag op centre court, na de eerste set waarin de verschillen klein zijn en die hij wint met een tiebreak. Loskomen van de zenuwen. Niet denken aan het feit dat hij tegenover een leeftijdsgenoot in de kwartfinale staat. ‘Genieten is voor mij de sleutel van alles’, zal hij later zeggen.

Ondertussen knapt een paar honderd meter verderop op court 1 het sprookje van de Amerikaan Christopher Eubanks, de 2,01 centimeter lange tennisser die jarenlang rond plaats 150 à 200 van de wereldranglijst stond en dacht dat alleen tv-werk voor een tenniskanaal hem dicht bij de tennistop kon brengen. Eubanks maakte zijn debuut in het hoofdtoernooi van Wimbledon, versloeg op weg naar de kwartfinale Stefanos Tsitsipas en weet dat hij voor eeuwig bij de last eight club van het grandslamtoernooi zal horen. Maar de titel moet hij dit jaar vergeten. Daniil Medvedev is in vijf sets te sterk.

Met de brede lach op het gezicht slaat Alcaraz zich vervolgens door de twee daaropvolgende sets heen. ‘Een droom’, noemt hij het halen van de halve finale, waarin hij Medvedev treft. Dat is de nabije toekomst. En wat de verdere toekomst betreft: daarover sprak Rune grappend een boodschap uit: ‘Ik zou ooit wel weer willen dubbelen met hem.’