De titelstrijd in de Formule 1 heeft na Verstappens crash op Silverstone een compleet andere dynamiek gekregen

Gekreun over de boordradio, een impact van liefst 51G op zijn lijf en een auto die bijna niet meer te herkennen is als een auto. Max Verstappen ervoer zondag aan den lijve wat er gebeurt als de titelstrijd in de Formule 1 verhardt. De Nederlander werd in de eerste ronde van de Grote Prijs van Groot-Brittannië met bijna 300 kilometer per uur uit de wedstrijd gebeukt door rivaal Lewis Hamilton.

Negen races lang lukte het Verstappen en Hamilton om uit elkaars haren te blijven. Ja, er was zo af en toe een sneer of ergernis over elkaars woorden. Maar op de baan was er onderling respect. De gevechten waren hard, maar geen moment dwongen ze elkaar in een situatie waarin ze geen kant meer op konden.

Tot zondag. Verstappen startte op het circuit van Silverstone vanaf de eerste plek. Hamilton stond schuin achter hem. De zevenvoudig kampioen was sneller van zijn plek, maar Verstappen hield de Mercedes met stevig verdedigen achter zich. Hamilton gaf niet op, bleef in Verstappens slipstream en waagde in de snelle bochten nog een poging.

Daar ging het mis, in de flauwe Copse-bocht. Hamilton stuurde eerst naar links, in een poging Verstappen te foppen. Verstappen trapte daar niet in, ging als eerste de bocht in en stuurde met Hamilton nog schuin achter zich in, waarna de Mercedes met zijn linker voorband de rechter achterband van Verstappens bolide raakte.

Verstappen was meteen de controle over het stuur kwijt. Hij schoof door de grindbak en knalde vol met de zijkant in de bandenstapel. Het was zijn zwaarste crash sinds zijn debuutjaar in 2015 in Monaco, toen hij met 120 kilometer per uur frontaal in de bandenstapel reed. Hij kwam op eigen kracht uit zijn auto, zwaaide nog even naar het publiek en ging daarna met de dokters mee. Hij werd uit voorzorg afgevoerd naar het ziekenhuis voor scans, omdat hij zich licht in zijn hoofd voelde.

De race lag ruim een half uur stil. Bij de hervatting bleek dat de scheidsrechters weinig tijd nodig hadden om een oordeel te vellen over de schuldvraag. Hamilton, die de race wel kon voortzetten, zat fout. De Brit kreeg een tijdstraf van tien seconden voor het veroorzaken van een botsing. Achteraf had hij er weinig last van. Na het wegvallen van Verstappen zette Mercedes alles op succes voor Hamilton. Teamgenoot Bottas liet zich inhalen. Op drie ronden voor de finish achterhaalde Hamilton raceleider Charles Leclerc (Ferrari) voor de zege.

Verstappens riante voorsprong in de WK-stand van 33 punten werd zo in één middag verkleind naar 8. Over zijn crash werd bij Mercedes na de race niet meer gesproken. Hamilton vierde uitgebreid feest met de tienduizenden Britten op de tribunes door nog even met de Union Jack over het gras te rennen. Hamilton verklaarde later dat hij toen niet wist dat Verstappen in het ziekenhuis lag.

Verstappen zelf had er vanuit zijn ziekenhuisbed met ergernis naar gekeken. ‘Respectloos en onsportief’, schreef hij op Twitter over de feestende Hamilton, toen hij bijna vier uur na zijn crash voor het eerst van zich liet horen. ‘Ik ben erg teleurgesteld dat ik op deze manier word uitgeschakeld. De straf helpt ons niet en het doet geen recht aan de gevaarlijke actie van Lewis.’

De clash tussen Verstappen en Hamilton op Silverstone deed denken aan befaamde F1-rivaliteiten uit het verleden. Die hebben een gemene deler: op een gegeven moment ontploft het kruitvat. Zo reed Ayrton Senna in 1990 zijn rivaal Alain Prost na jaren van opborrelende spanning van de baan in Japan. Hij werd zo wel wereldkampioen.

Michael Schumacher won op soortgelijke wijze in 1994 zijn eerste titel door rivaal Damon Hill eraf te beuken. In 1997 probeerde hij dat nog eens bij Jacques Villeneuve. Zonder succes, want Schumacher werd geschrapt uit de WK-stand. Senna en Schumacher deden op die momenten wat ze deden, omdat ze niet konden leven met een andere uitkomst.

Het gold zondag ook voor Hamilton. Zijn achterstand in de WK-stand was opgelopen tot meer dan dertig punten na drie zeges op rij van Verstappen. Hij moest wel winnen in ‘zijn’ Engeland. Vrijdag was Hamilton in de kwalificatie voor de allereerste zogenoemde spintrace nog de snelste. Zaterdag zag hij toch Verstappen weer excelleren op het belangrijkste moment. De Nederlander won de sprintrace en dreigde in de hoofdrace een misschien wel fatale dreun in de titelstrijd uit te delen.

Het leidde allemaal tot het moment in de Copse-bocht, waar volgens Hamilton de in zijn ogen agressieve Verstappen ook schuld aan had: ‘We gaven allebei alles.’ Grote vraag is hoe de rivaliteit tussen Hamilton en Verstappen zich de komende dertien races ontspint. Zeker is dat de titelstrijd sinds zondag een compleet andere dynamiek heeft gekregen, met hoogstwaarschijnlijk veel minder gemoedelijkheid.