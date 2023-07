De tijdrit volgens specialist Jos van Emden: ‘Het echte tijdrijden gaat op gevoel’

Juni 2023: tijdritspecialist Jos van Emden snelt naar zijn derde nationale titel. Beeld Klaas Jan van der Weij

Het is de eerste en laatste tijdrit deze Tour de France, de zestiende etappe, dinsdag in de Alpen, van Passy naar Combloux. De race tegen het uurwerk is ook nog eens kort: 22,4 kilometer – pakweg 35 minuten. Wel gaat het de laatste zes kilometer omhoog, inclusief een gemeen klimmetje van ruim tien procent gedurende twee kilometer.

Maar toch: een Tour van 3.400 kilometer, waarvan 0,7 procent tijdrijden; nooit waren er minder tijdritkilometers sinds de discipline in 1934 in de Ronde van Frankrijk werd geïntroduceerd. In 2015 was er een individuele tijdrit van 13,8 kilometer door Utrecht, maar daar kwam een dikke week later een ploegentijdrit van 28 kilometer bij.

Tijdrijden is een vak en dat gaat niet zomaar teloor door een mogelijk eenmalig besluit van de Tourorganisatie. Daar is Jos van Emden zeker van. De regerend Nederlands kampioen tijdrijden, liefhebber, specialist, weet met zijn 38 jaar precies hoe je zo’n race tegen de klok moet aanpakken. Niet nadenken is de weg naar succes. Bepaald geen sinecure in een discipline waarbij een sporter zo in zichzelf gekeerd is.

‘Als het slecht gaat’, zegt Van Emden, ‘dan ga je aan andere dingen denken. Maar als het goed voelt, geef je eigenlijk alweer secondes toe.’ Het is de kunst van het verdragen. ‘Zodanig dat je het nog net kan volhouden.’

Kijk je onderweg op je metertjes?

‘Als ik vind dat ik goed bezig ben, kijk ik even om te zien wat ik dan doe. Als bevestiging. Maar dat metertje kan je ook harder laten trappen dan je aankunt. Dan blaas je je zelf op.

‘Ik ben opgegroeid in de tijd zonder vermogensmeter en dat was de mooiste tijd. Dat was het echte tijdrijden, namelijk op gevoel. Nu zie je jongens een bepaald wattage vasthouden. Maar als ze worden ingehaald in een tijdrit en een richtpunt hebben, kunnen ze opeens harder. Ik zou graag zien dat het wattage niet meer zichtbaar is in een koers.’

Je werd Nederlands kampioen en zei voor de grap: ‘En nu naar de Tour.’ Had de tijdrit van dinsdag je gelegen?

‘Ik vond het mooi om dat te zeggen, maar ik zou met nul ambities gestart zijn. Het is weliswaar geen klimtijdrit, maar het gaat wel flink omhoog. Ik ga naar het WK tijdrijden, dat is wel serieus.’

Eén tijdrit van 22,4 kilometer: wat vind je daar als specialist van?

‘Het hadden er minstens twee moeten zijn. Te beginnen met een proloog in Bilbao zodat er toch wat tijdverschil ontstaat tussen Tadej Pogacar en Jonas (Vingegaard, red.), mijn ploeggenoot.

‘Ruim 22 kilometer vind ik aan de lage kant, maar ik begrijp de keuze van de organisatie wel. Tijdritten kunnen bepalend zijn. In het verleden had je tijdritten van 70 kilometer, ja dan is de Tourwinnaar al gelijk bekend.’

Stuurt de organisatie met zo’n keuze aan op een bepaald type renner als winnaar?

‘Ik denk dat ze rekening houden met de grootste kanshebbers. En met de Franse renners. Als dat een podiumkandidaat zou zijn, maar een slechte tijdrijder, dan durf ik wel te beweren dat de organisatie zo min mogelijk tijdritkilometers in het parcours stopt.

‘Het is goed dat ze denken: dit zijn de grootste kanshebbers, hoe gaan wij daarmee een zo aantrekkelijk mogelijke koers maken? Stel dat de één een hele goede tijdrijder is en de ander een hele goede klimmer, dan krijg je meer tijdritkilometers.’

Is het iets eenmaligs, zo weinig tijdritkilometers in de Ronde van Frankrijk?

‘Volgend jaar gaat Remco Evenepoel waarschijnlijk de Tour rijden. Hij is nog niet op het niveau van Pogacar en Jonas, maar wel een heel goede tijdrijder. De organisatie zal strijd tussen drie matadoren willen, waarbij ze er eentje kunnen helpen met meer tijdritkilometers.

‘Volgend jaar kan het dus weer anders zijn met het tijdrijden. Ik ben helemaal niet pessimistisch over de discipline. De hele wielerwereld investeert er veel in, want als het ene fietsmerk een innovatie heeft, moet de ander mee.’

Heeft de organisatie met het parcours van deze Tour aangestuurd op een tweestrijd?

‘Daardoor is dit een van de zwaarste ooit. In deze Tour moeten ze bijna elke dag met de billen bloot en iets doen om de ander een paar seconden aan te smeren. Daardoor pakt deze tijdrit ondanks de lengte goed uit. De kans is groot dat in die 22 kilometer tijdrijden het verschil ook beperkt blijft, maar dat er wel een verschil ís. Hoewel: zoals die twee nu bezig zijn, zouden ze dinsdag zomaar dezelfde tijd kunnen rijden.’