De tijd dat curling in het verdomhoekje zat, is voorbij

Jeu de boules op ijs. Schoonmakers met een bezemsteel. Eerder meditatief dan spectaculair – zomaar wat vooroordelen over curling in Nederland. En is het überhaupt wel een sport?

Demonstratie van de Nederlandse curlingmannen, Heerenveen, 2016. Foto Klaas Jan van der Weij/de Volkskrant

Jarenlang werd er lacherig gedaan over curling. Maar de tijd dat de sport in het verdomhoekje zat, is voorbij. Op weg naar de Olympische Spelen van Peking in 2022 krijgen de Nederlandse curlingmannen de steun van NOCNSF. De sportkoepel gaat jaarlijks ongeveer 300 duizend euro bijdragen. Dat is meer dan een verdubbeling van het huidige budget.

‘De curlingmannen hebben de afgelopen jaren laten zien dat zij op eigen kracht de aansluiting met de wereldtop kunnen maken’, zei technisch directeur Maurits Hendriks van NOCNSF dinsdag op een persconferentie in de curlinghal in Zoetermeer. ‘Het is tijd voor de volgende stap. Die kan alleen worden gezet als zij ondersteuning krijgen. Zo niet, dan is dit het plafond.’

De curlingmannen eindigden dit jaar als tiende op het WK. Daarmee voldeden zij niet aan de door NOCNSF gestelde eis voor het halen van een A-status. Daarvoor moet het team tot de beste acht landen ter wereld behoren. Toch besloot de bond geld vrij te maken.

Hendriks: ‘Als we met Nederland structureel tot de beste landen ter wereld willen horen, gaat dat niet lukken op basis van de sporten waarin we historisch gezien heel sterk zijn. Dan moet je je verbreden en durven investeren. De Nederlandse curlingmannen hebben hun potentie aangetoond, dat is voor ons het criterium.’

Sportmarketingbureau Triple Double probeerde de sport de afgelopen jaren al op de kaart te zetten. Zij kocht de commerciële rechten en koppelde nieuwe sponsoren aan de bond zodat een programma kon worden opgezet. Het zorgde er mede voor dat Nederland vorig jaar voor het eerst sinds 1994 weer actief was op het WK.

De Winterspelen van 2018 werden niet gehaald. Met de steun van NOCNSF moet de ploeg van bondscoach Shari Leibbrandt er over vier jaar in Peking wel staan. De vier teamleden Jaap van Dorp, Carlos Glasbergen, Laurens Hoekman en Wouter Gösgens krijgen een stipendium van de sportkoepel en kunnen zich helemaal op curling gaan richten.

‘Het is mooi dat we nu de erkenning krijgen’, zegt aanvoerder Jaap van Dorp, in het curlen de skip genoemd. De afgelopen jaren trainde hij 25 uur per week. Daarnaast werkte hij parttime als engineer bij ASML. ‘Dat ben ik aan het afbouwen, zodat ik me volledig kan focussen op het curlen.’

De curlingbond gaat het extra geld op meerdere vlakken gebruiken. Zo gaat een deel naar talentontwikkeling, worden meer experts ingezet, trainingsprogramma’s geïntensiveerd en kan de mannenploeg vaker deelnemen aan internationale toernooien. ‘Voor de ontwikkeling van de jongens zijn wedstrijden op hoog niveau heel belangrijk’, zegt Hendriks.

Volgens de technisch directeur dienen de shorttrackers als voorbeeld voor de curlingmannen. NOCNSF investeerde ruim tien jaar veel geld in de sport voordathet zijn vruchten begon af te werpen. Op de Winterspelen van 2014 veroverde Sjinkie Knegt de eerste Nederlandse shorttrackmedaille.

Vier jaar later in Pyongyang won Nederland vier medailles op de korte schaatsbaan, waaronder goud voor Suzanne Schulting. Hendriks over de curlingmannen: ‘Het eerste doel is kwalificatie voor Beijing 2022. Op lange termijn willen we medailles.’

Voor Van Dorp waren de Olympische Spelen lange tijd niet meer dan een droom. Maar nu steeds meer partijen zich achter het curlen in Nederland scharen is die droom veranderd in een realistisch doel. ‘Als we de stijgende lijn van de afgelopen jaren kunnen doortrekken, acht ik de kans groot dat we erbij zijn in Beijing.’