De terugkeer van Tiger Woods: van rolstoel tot snelste swing van het jaar

Als Woods in de finale van The Masters meedoet, bewijst hij de sport een enorme dienst. De kijkcijfers van de toernooien die Woods dit jaar speelde, verdrievoudigden in vergelijking tot een jaar geleden. Golfclubs wrijven zich in de handen alleen met het idee dat hij weer terug is. Het stagnerende ledenbestand krijgt weer een oppepper. De cijfers zijn veelzeggend. In 2000 - het jaar dat Woods op zijn top stond - werden in de VS 518 miljoen rondjes golf gespeeld. In 2017 - het jaar dat Woods niet speelde - waren dat er 71 miljoen minder. In 2000 werden 280 golfbanen in de VS geopend. Vorig jaar maar 25. Producenten van golfat­tri­bu­ten hopen weer goede zaken te doen, zeker degenen met wie Tiger Woods een contract heeft afgesloten. Omdat Nike is gestopt met de productie van golfballen speelt Woods met Bridgestone. De fabrikant heeft dit jaar al drie keer zoveel ballen verkocht als in 2017. Woods is commercieel al een walking miracle.