De tentakels van de Russen reiken heel ver in het voetbal

Oekraïner Roman Yaremtsjoek van Benfica heeft gescoord tegen Ajax en onthult een shirt met het logo van de Oekraïense voetbalbond als protest tegen de Russische inval in zijn land. Beeld EPA

Het waren symbolische tijden voor de macht van de Russen in het voetbal. Chelsea, eigendom van de Rus Roman Abramovitsj, is de laatste winnaar van de Champions League en de wereldbeker voor clubs.

Gazprom is sponsor van de Uefa en shirtsponsor van onder meer Chelsea. Op 28 mei zou de finale van de Champions League zijn in Sint-Petersburg, geboortestad van president Poetin en standplaats van Gazprom. Maar zie: de finale is vrijdag verplaatst naar Parijs door de Europese bond Uefa, die op de website een sterke veroordeling uitsprak over de Russische invasie in Oekraïne. De bond meldde niets over het contract met Gazprom, dat ongeveer 40 miljoen euro per jaar betaalt. De Uefa bepaalde tevens dat internationale wedstrijden met Russische ploegen voorlopig op neutraal terrein plaatsvinden.

De oorlog beroert logischerwijs ook de sport. Voormalig Russisch bondscoach Guus Hiddink: ‘Ik heb nog contact met mijn voormalige teammanager en kreeg een bericht dat veel gewone Russen in shock zijn. Er was nog wel enig begrip voor de acties in Donetsk en Loehansk, omdat daar veel Russen wonen die het moeilijk hebben. Maar door de invasie in Oekraïne is iedereen geschokt. Ik vind het dapper dat een Russische speler als Smolov heeft gereageerd, met ‘no war’. Daar is Poetin het bangst voor: voor protest in eigen land.’

‘Tragedie, ook voor Russen’

Hiddink had, op een telefonische succeswens tijdens het EK van 2008 na, nooit persoonlijk contact met Poetin. Een bekende van Hiddink, de gerenommeerde Russische sportverslaggever Igor Rabiner: ‘Ik ben extreem bedroefd en beschaamd. Ik ben Moskoviet, met ouders uit Odessa, de parel aan de Zwarte Zee in Oekraïne. Dit is een tragedie, ook voor rechtgeaarde Russen die zich onder de hashtag #nowar durven uit te spreken, onder wie voetballers als Smolov.’

Gas, voetbal, Poetin en Moetko, is een vierkant van macht en geld in voetbal. Nog voordat de Uefa een contract sloot met Gazprom, deed de Fifa dat, in 2013 in Sotsji. Op een foto poseert toenmalig Fifa-voorzitter Blatter met Poetin en de toenmalige minister van sport Moetko. Drie jaar eerder was het WK van 2018 toegewezen aan Rusland, naar later bleek mede door omkoping van Fifa-bestuurder Jack Warner, die van de Russen vijf miljoen euro ontving voor zijn stem. Bij onderzoek bleek dat computers waarin mogelijk belastend materiaal stond waren vernietigd.

Poetin sprak voor de openingswedstrijd van het WK vijf minuten, over voetbal als verbindende kracht. Veelzeggend is een foto van na de finale Frankrijk - Kroatië, genomen tijdens een bijbelse regenbui tijdens de ceremonie. De Franse president Macron, diens Kroatische collega Grabar-Kitarovic en Fifa-voorzitter Infantino regenen zeiknat. Poetin schuilt onder een door een begeleider vastgehouden paraplu. Poetin houdt overigens meer van ijshockey, maar weet dat hij via voetbal macht kan uitoefenen.

Advocaat in allerijl naar Poetin

Poetin sprak bijvoorbeeld indringend met Dick Advocaat, toen die na successen (landstitel, Uefa Cup) wilde vertrekken bij Zenit St.-Petersburg. Advocaat bleef, mede omdat ze zijn salaris verhoogden. ‘Ik heb een keer een wedstrijd gecoacht omdat Dick in allerijl naar Poetin moest’, aldus de assistent van toen, Cor Pot, die niet vindt dat ze nooit bij Zenit hadden mogen gaan werken. ‘De situatie was vijftien jaar geleden heel anders. Dick kwam om de club op te bouwen en nam mij mee.’

Bestuurder Michael van Praag zag zijn pogingen om voorzitter van de Uefa te worden mede mislukken door een actie van Oost-Europeanen, die onder leiding van de Russen hun voorkeur uitspraken voor Alexander Ceferin, de huidige preses uit Slovenië. In Kazachstan hoorde toenmalig Uefa-bestuurslid Van Praag eens van de bondsvoorzitter aldaar om de telefoon even weg te leggen, want misschien luisterde de KGB mee. Van Praag kreeg meermaals het advies naar Poetin te gaan, wilde hij de verkiezingen winnen. Dat weigerde hij, ook vanwege het neerschieten van de MH17. Bij de overwinning van Ceferin zat Van Praags echtgenote Yvonne achter de Russische bondsvoorzitter Moetko, waar ze hem een overwinningsgebaar zag maken. ‘Rusland heeft machtige tentakels, ook in de Fifa.’

Van Praag: ‘Je vindt geen aardiger, beleefder mens dan de gewone Rus. Het probleem is de elite, het politieke systeem.’ Van Praag zat in een veiligheidscommissie van de Uefa. ‘Daarin zat ook een Rus. Hij sprak geen Engels en had altijd een tolk bij zich. Het was altijd geheimzinnig. Na vier jaar nam hij afscheid met de woorden: thank you for four lovely years. Al die jaren had hij alles gehoord en verstaan.’