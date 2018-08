De Telegraaf: ook Ten Dam weg bij Sunweb

Laurens ten Dam na de finish tijdens de zestiende etappe van de Tour de France tussen Carcassonne en Bagneres-de-Luchon. Foto ANP

Bij Sunweb moeten ze op hard zoek naar nieuwe knechten die Tom Dumoulin het komende seizoen bij kunnen staan in de grote wielerrondes. Na het vertrek van Mike Teunissen, Phil Bauhaus, Lennard Hofstede en Simon Geschke, vervolgt ook Laurens ten Dam zijn carrière ergens anders. Het is wachten tot ploegmanager Iwan Spekenbrink de namen van de opvolgers presenteert.

Volgens bronnen van De Telegraaf gaat Ten Dam nog een jaar door bij CCC, de sponsor die voor een deel de BMC-ploeg van olympisch kampioen Greg Van Avermaet overneemt. Ook Geschke heeft al getekend bij die ploeg.

In een reactie wil Sunweb het vertrek van Ten Dam niet bevestigen. ‘Bij een wielertransfer is het aan de ‘nieuwe ploeg’ om het nieuws bekend te maken’, aldus een woordvoerder van Sunweb. Ook bij BMC zeggen ze ‘geen verdere informatie’ te hebben over Ten Dam.

Ten Dam stapte in 2016 over van Lotto-Jumbo naar Giant-Alpecin, de voorloper van Sunweb. Maar zijn contract bij de Nederlands-Duitse ploeg liep af. Tijdens de Tour de France, waarin Dumoulin tweede werd achter Geraint Thomas (Sky), was Ten Dam een van de belangrijkste helpers van de Sunweb-kopman in de bergen.

Dat terwijl Ten Dam eigenlijk al toe was aan een welverdiende vakantie na een zwaar voorjaar met onder meer de Giro d’Italia, waarin Dumoulin ook tweede was geworden, en de Ronde van Romandië. Na een valpartij van Wilco Kelderman tijdens het NK, moest Ten Dam zich alsnog melden in Frankrijk.

Dat hij ook nog die ronde moest rijden, was veelzeggend. Want dat de selectie van Sunweb in de basis breder moest, werd duidelijk in de Giro d’Italia en de Tour. Dat had Dumoulin voor de zomer ook al gezegd tegen de ploeg.

Dumoulin kwam in de zware bergetappes vaak snel alleen te zitten. Ten Dam, met zijn 37 jaar ervaren, maar ook bezig aan zijn laatste jaren als prof, kon niet heel lang meer mee op de zwaarste beklimmingen. Ook de 32-jarige Geschke, al vele jaren bij de ploeg, haalde dit jaar niet zijn beste niveau. In 2015 won de Duitser nog een Touretappe.

Ten Dams beste prestatie was een negende plek in de Tour de France van 2014. In de zogenoemde ‘Tour van Bau en Lau’ streden Ten Dam en Bauke Mollema beiden in het shirt van Belkin om een goed klassement in de Tour.

Maar veel wedstrijden won Ten Dam niet in zijn carrière. Daarover zei hij in een interview met de Volkskrant: 'Misschien mis ik het ultieme killersinstinct. Mijn trainers vinden dat ik een freak of nature ben. Ik heb bijzondere spiervezels, ben niet snel, kan niet in het rood rijden, maar ik verzuur ook niet. Ik rijd net zo hard een klim van 8 minuten op als eentje van een uur. Ze vergelijken me daarom met een stern. Dat vogeltje vliegt de hele wereld rond zolang je hem maar blijft voeren.’

Het is maar de vraag of ze bij Sunweb wakker liggen van het vertrek van Ten Dam en Geschke. Achter de schermen wordt waarschijnlijk hard gewerkt aan een nieuwe ploeg. Met Sam Oomen en Kelderman behoren er in ieder geval nog twee sterke klimmers tot de vaste selectie. Uit de geruchtenmolen komen voorlopig weinig nieuwe namen.