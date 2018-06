De technische commissies gaan uren, nee: dágen zoet zijn met de ‘speed gel’ op Lotto-Soudalrenners

Een wielerploeg die niet innoveert kan het wel schudden. En aangezien de luchtweerstand één van de grootste obstakels is, zoekt men graag de windtunnel op om er lustig op los te experimenteren. In een windtunnel komt men soms tot verrassende inzichten. Bijvoorbeeld dat het verhogen van de luchtweerstand toch tot een verlaging ervan kan leiden.

Zo kwam het dat tijdens de jongste Dauphiné de renners van de formatie Lotto-Soudal een keurige ploegentijdrit betwistten (derde plaats) met een mysterieus iets op hun benen dat, volgens ooggetuigen, leek op waspoeder. Toen ik de uitvergrotingen van de foto’s bestudeerde, moest ik eerder denken aan piepschuimkorrels. Alsof de renners kort voor het vertrek nog haastig wat elektronische apparaten hadden uitgepakt, die besteld waren bij een prijsvechter. Of anders zag het er wel uit als een schimmelinfectie zoals je die wel eens aantreft op stervende bomen.

Thomas De Gendt met de piepschuimen balletjes op zijn been. Foto Photo News

Het mysterieuze iets werd speed gel genoemd.

Nu iets over de windtunneltheorie. Ik citeer Teun van Erp, wetenschapper bij Sunweb, de ploeg van onze Tom. ‘Als je het oppervlak op bepaalde plekken iets ruwer maakt, dan zorgt dat voor een heel klein stukje minder

aerodynamica op die plek. Maar zo creëer je wel een soort weerstand waardoor de lucht je been langer blijft volgen, in plaats van dat de lucht gaat wervelen. Dat effect is vele malen groter voor de aerodynamica.’ Kortom, in een ploegentijdrit is het profijtelijk wanneer de man op kop juist niet door de lucht snijdt.

Mag dat, het oppervlak op bepaalde plaatsen iets ruwer maken? Zoals Teun van Erp de reglementen interpreteert mag het niet. Maar dat dacht hij ook van de ‘bolletjes’ op de tijdritpakken van Team Sky, en die mogen nog steeds.

Hoe dan ook, de technische commissie van internationale wielerunie buigt zich over de piepschuimkwestie. Sinds Lotto-Soudal rust een verbod op de speed gel. Voorlopig toch. Vóór de tourstart hoopt men de reglementen actueel te hebben. Ik kan zo genieten van dit soort dilemma’s waar een technische commissie uren, nee, dagen zoet mee is. Ik vrees alleen dat de reglementen er bepaald vager op worden.

Overigens vraag ik me af waarom ze bij Lotto-Soudal alleen de benen behandeld hebben. Waarom niet meteen de armen en gezichten. Vooral in het gezicht is winst te behalen, zegt mijn intuïtie.

Teun van Erp is stiekem jaloers op het bolletjesprocedé: ‘Hier hadden we niet aan gedacht’.

Waag het niet. Zodra mooie Tom op een schimmelinfectie gaat lijken haak ik af.