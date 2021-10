De Suryoye zijn veruit in de meerderheid bij FC Suryoye, maar iedereen moet zich thuis voelen in Enschede

Spelers van het eerste van FC Suryoye. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Of hij nog steeds die buitenlandse club traint? Paul Krabbe aarzelt altijd wanneer hem die vraag wordt gesteld. Sinds wanneer is Enschede buitenland? Oké, de mentaliteit bij FC Suryoye wijkt misschien af van ons gangbare poldermodel, maar hoe gangbaar is dat nog?

De Suryoye (spreek uit: Soerjojè) vormen een christelijk gemeenschap, oorspronkelijk te vinden in Syrië en omgeving. Zo’n twintig eeuwen later houdt een FC hun eer hoog op de Twentse voetbalvelden. Officieel is het trouwens FC Suryoye-Mediterraneo. Om dat allemaal uit de doeken te doen, schuift een clubdelegatie aan in de bestuurskamer. Giovanni Imbrogiano trapt af met te zeggen dat hij terug is op het oude nest. ‘Ja, zo voelt dat echt.’

Zestig jaar geleden behoorde Giovanni’s vader tot de Italiaanse gastarbeiders die naar Twente kwamen. Ze besloten hun heimwee te bezweren met een eigen voetbalclub: Mediterraneo. Hun shirts waren net zo blauw als de Middellandse Zee.

Succesvol was Mediterraneo nooit. Het eerste kampioenschap werd pas in 2008 behaald, 43 jaar na oprichting. Die titel was vooral te danken aan een paar Suryoye die zich bij de club hadden aangemeld. Daarna volgde de ene Suryoyo na de andere, de ene promotie na de andere.

In 2011 werd geconcludeerd dat de vlag de lading niet meer dekte. Mediterraneo werd FC Suryoye-Mediterraneo. Van alle Italianen is Imbrogianio de laatste en toch voelt hij zich er net zo thuis als vroeger. De gemeenschapszin is onveranderd.

Dat is ook wat de club wil, voor en van de gemeenschap zijn. De Suryoye zijn veruit in de meerderheid, maar iedereen moet zich thuis voelen in Enschede-Zuid. ‘FC Suryoye is een mooie, neutrale naam’, stelt bestuurslid Fikri Sarisin vast.

Paul Krabbe trainde ooit Emmen en PEC Zwolle, maar deed graag een stapje terug. Hij vindt FC Suryoye een lieve club. Soms balt de gemeenschapszin zich nog weleens samen bij een gevoel van onrecht. Dat is misschien ‘het buitenlandse’. Maar het sociale belang van de club mag beslist niet worden onderschat. Zijn laatste woorden: ‘Maak je er een mooi stukje van, kerel?’