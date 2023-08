De succesvolle bondscoach Hugo Haak is terug op de wielerbaan, maar nu als assistent: ‘Dit was een redelijke verrassing’

Hugo Haak vlak voor de finale van de teamsprint in gesprek met Harrie Lavreysen, de topper die gecharmeerd is van zijn aanpak en hem terughaalde. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Toen Hugo Haak (31) twee jaar geleden besloot te stoppen als bondscoach van de baanwielrenners wist hij één ding zeker: de komende jaren zou hij de wielerbaan hooguit vanaf de tribune bekijken. Maar tijdens de WK in Glasgow loopt hij toch weer op het middenterrein. Donkerblauw shirt aan, Nederlands vlaggetje op de rechtermouw. Haak is terug. Mede door lobbywerk van Harrie Lavreysen. En dat had de voormalig bondscoach zelf ook allemaal niet gedacht.

‘Ik ben er heel blij mee en heb er misschien wel een beetje een rol in gehad’, zegt Lavreysen, die vrijdagavond samen met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland met een minieme voorspring op Australië goud veroverde op de teamsprint (0,035 seconde). Als het aan de beste baanwielrenner van de wereld en meervoudig olympisch kampioen had gelegen, was Haak ook nooit vertrokken.

Contact gehouden

Renner en coach hielden altijd contact, ook na Haaks afscheid. Dan vroeg Lavreysen advies bij trainingsschema’s, tactiek, of diens mening over materiaal. ‘Wat denk jij hiervan’, appte hij dan. Ze hebben vaak aan een oogopslag voldoende, stelt Haak. Lavreysen: ‘Ik ga heel lekker met Hugo.’

Maar alles is nu anders. Dat benadrukt Haak direct deze middag, als hij plaatsneemt op een plastic kuipstoel in een besloten kantine van het Sir Chris Hoy Velodrome. ‘Ik ben effetjes terug’, zegt hij. Hij is als assistent-coach in Glasgow naast bondscoach Mehdi Kordi, de man die juist jarenlang assistent was naast Haak en bij diens vertrek doorschoof. Haak: ‘En die het fantastisch doet.’ Lavreysen ook: ‘Mehdi blijft natuurlijk wel de coach.’

Na de WK moet er weer geëvalueerd worden. Een voltijdterugkeer is niet aan de orde. ‘We gaan wel kijken hoe we het in kunnen passen richting de Spelen van volgend jaar.’ In Parijs behoren de Nederlandse baanwielrenners, met Lavreysen als grootste boegbeeld, wederom tot de topfavorieten voor meerdere olympische titels.

Jaren geleden werd duidelijk: de kans dat Nederlanders tegen elkaar moeten rijden in een belangrijke finale is groot. Zo geschiedde bij de olympische sprintfinale in Tokio in 2021: het werd een teamonderonsje tussen Lavreysen en Jeffrey Hoogland, de uiteindelijke winnaars van respectievelijk het goud en zilver. Lang voor die finale hadden Nederlands beste sprinters al samen overlegd. Lavreysen gaf aan dat hij graag met Haak zijn wedstrijdtactiek bepaalt. Hoogland, die zaterdag uitgeschakeld werd in de achtste finale van het sprinttoernooi, gaf de voorkeur aan Kordi.

Vertrouwen

In Glasgow staat Haak deze week als vanouds achter Lavreysen om zijn fiets vast te houden bij de start. Dan geeft hij laatste aanwijzingen. ‘Een paar korte zinnetjes, of een blik, die ervoor zorgen dat het écht goed is. Die zijn waardevol voor iemand die een topprestatie wil leveren.’ Lavreysen vertrouwt hem. Ze lijken op elkaar, daarom klikt het zo, stellen ze. Allebei zijn ze analytisch, rustig, feitelijk en perfectionistisch. Ze denken ook hetzelfde over de sport. Haak: ‘Onze profielen liggen dicht bij elkaar.’

Van Haak wordt het ook geaccepteerd als hij zegt: ‘Prima die tijd, maar de rit was gewoon slecht.’ Dat deed hij in de kwalificatie voor de teamsprint die uiteindelijk door Nederland werd gewonnen. ‘Een ander zou dat misschien niet zo snel zeggen. Voor mij is het nog steeds Harrie die in 2017 binnenkwam met een fiets die totaal niet op de juiste maat stond afgesteld.’

Haak kan kort, vol verbazing lachen, als hij nadenkt over het verloop van zijn loopbaan. ‘Ik heb natuurlijk een idioot bijzondere carrière.’ Bijzonder, omdat hij de baansprinters naar het grootste succes uit de geschiedenis van het Nederlandse wielrennen coachte, met onder andere drie gouden medailles op de Olympische Spelen in Tokio. Hij werd daarnaast twee keer verkozen tot sportcoach van het jaar, de eerste keer was hij pas 28 jaar.

‘Idioot’ noemt hij zijn loopbaan, omdat niks op de gebruikelijke wijze verloopt. ‘Normaal zou ik in de rol die ik nu heb beginnen’, zegt hij. In 2018 was Haak enkele weken gestopt met baanwielrennen wegens aanhoudende blessures, toen de KNWU hem aanstelde als assistent-coach. Toen snel daarna de pas aangestelde bondscoach Bill Huck vertrok, vond de destijds 27-jarige Haak zichzelf nog te onervaren als bondscoach. Maar de renners spraken vertrouwen in hem uit.

Succes Tokio

Hij werd bondscoach. Van rijders, in sommige gevallen, ouder dan hij. Er is geen boek te vinden voor een eindverantwoordelijke voor het succesvolste programma binnen sportkoepel NOCNSF in opmaat naar de Spelen, stelt hij ook. Dat mocht Haak zelf schrijven. ‘Normaal gesproken doet iemand er tien of twintig jaar over om uiteindelijk het succes te bereiken wat je in Tokio hebt gehad. Maar dat heb ik in mijn eerste drie jaar gehad.’

Op dezelfde manier doorgaan naar de Spelen van Parijs was geen optie, wist hij. Dag in dag uit had hij voor de Spelen geleefd. ‘De brandstof was op. En alle vinkjes waren gezet, ik had alles bereikt.’

Hij werd na een pauze sportief manager bij de nieuwe wielerploeg Tour de Tietema-Unibet. Maar merkte daar dat een wielerploeg, waar week in week uit een nieuwe wedstrijd wordt gereden, anders werkt dan een baanploeg waar in cycli van vier jaar gewerkt wordt naar de Spelen. Dat laatste ligt hem meer. ‘Om op het allerhoogste niveau op de meest professionele manier samenwerken, dat geeft mij een kick.’ Een maand geleden maakte hij bekend bij de wielerploeg te stoppen.

De pauze van de baansport leerde hem: ik mis de sport en de rol van coach past mij. Hij was erin gerold, nooit had hij daar bewust over nagedacht. ‘Dat ik nu teruggevraagd werd in deze rol was een redelijke verrassing. Maar of ik na Parijs fulltime terugga naar de baansport, dat weet ik niet. Dit is wel een mooie manier om dat te ontdekken.’