De strijd van Bendsneyder duurt op circuit van Assen één inhaalactie

Bo Bendsneyder zakt even door zijn knieën in het grint. Daar ligt zijn ­motor, daar vervliegt zijn droom: het massaal toegestroomde publiek voor de TT van Assen weer eens laten opveren voor een Nederlandse motorcoureur. Zoals in 2000 voor het laatst ­gebeurde toen Jurgen van den Goorbergh kort de kop pakte.

De TT winnen of zelfs maar in de top 10 rijden in de Moto2 – het op een na hoogste niveau na de MotoGP – had Bendsneyder al uit zijn hoofd ­gezet na een belabberde kwalificatiesessie waardoor hij als 24ste moest starten. Een sensationele inhaalrace komt er ook niet van. Bij zijn eerste ­inhaalpoging tikt de Italiaan Corsi zijn remhendel aan waardoor Bendsneyder de eerste uitvaller is.

De speaker baalt, maar heel erg ­lijken de volle tribunes er niet mee te zitten. Toen voor de start werd opgeroepen voor Bendsneyder te applaudisseren, klonk er al nauwelijks geluid. ‘Ik had de top 15 kunnen halen, maar je moet wel finishen’, analyseert Bendsneyder een half uur na de broeierige, winderige race zonder chagrijn of hapering. Hij prijst zich gelukkig dat niemand hem raakte. ‘Ik heb een engeltje op mijn schouder gehad.’

Geen verwijten

Hij verwijt zichzelf niets. ‘Dit kan gebeuren.’ Dat zijn team, RWRacing, ‘nooit heeft opgegeven’ om Bendsneyder van een competitieve motor te voorzien beschouwt hij ook als ­positief. ‘Alles is nog nieuw aan de motor; het frame, het motorblok, de vering. Dat kost gewoon tijd.’

De ambitie vóór dit seizoen was desondanks top 10 en misschien wel een zege op het voor ploeg en coureur bekende circuit van Assen om Bendsneyder zo te helpen opschuiven richting de koningsklasse, de MotoGP. Maar de 20-jarige Rotterdammer verzamelde na acht Grand Prix pas 5 punten en staat 24ste.

Bendsneyder is de enige Nederlands hoop in de motorsport. Van Zonta van de Goorbergh, zoon van Jurgen, wordt veel verwacht, maar hij is pas 13. Bendsneyder debuteerde op zijn 17de spectaculair in de lichtste klasse, de Moto3, met twee podiumplaatsen, na eerder de Rookies Cup te hebben gewonnen.

Hij komt niet uit een familie van motorcoureurs zoals zoveel anderen. Een buurmeisje dat bij haar telefoonabonnement een mini-bike kreeg, maakte de racer in hem wakker. Bendsneyder kreeg van zijn vader op zijn 5de een elektrische step en vergroeide er zowat mee.

Op zijn 12de besloot de familie ­alles op alles te zetten om Bo’s droom te verwezenlijken: de ­MotoGP halen. Rijden tegen Rossi, zijn grote held. Het vergt inspanningen op velerlei vlak. ‘We gingen niet meer op vakantie. Ik moet nog steeds geld meebrengen om te kunnen racen.’

Bendsneyder volgde een topsportschoolopleiding tussen Feyenoord- en Spartajeugdspelers. Die waren verbaasd over zijn discipline. ‘Men denkt: de motor doet het werk. Maar je moet topfit zijn en mentaal ijzersterk, omdat de concurrentie gigantisch is.’

Personal coach Jeffrey Lang, vader van klasgenoot en Ajax-speler Noa Lang, ging met Bendsneyder boksen om hem zelfverzekerder te maken. Het is nodig in de machowereld van het motorracen waar gedrongen, zelfverzekerde Zuid-Europeanen de laatste jaren heersen.

Zijn succes in de Moto3 viel op. Bendsneyder is met 1.80 meter wat lang voor een coureur, zeker in de lichtste klasse.

Ontplofte motor

Hij kreeg in 2018 een kans in de ­Moto2 in het team van de flamboyante Fransman Poncharal die een gouden toekomst voor Bendsneyder voorspelde, maar al na negen races besloot het eenjarige contract niet te verlengen. Kort daarop ontplofte de motor van Bendsneyder tijdens een race, waarbij een stuk metaal zich in het been van de Nederlander boorde.

De rest van het seizoen stond in het teken van de revalidatie van de open scheenbeenbreuk, zijn raceloopbaan hing aan een zijden draad. ‘Je kunt heel snel doorgroeien in deze sport, maar ook snel afgedankt worden. Er komt altijd nieuw talent omhoog, in veel landen is motorsport superpopulair.’

Daar is ook meer sponsoring beschikbaar dan in Nederland, terwijl, vreemd genoeg, de laatste jaren in Assen telkens toeschouwersrecords worden gebroken en de TT zich het grootste eendaagse sportevenement in Nederland mag noemen. ‘In Nederland heb je een winnaar nodig, dat zie je met Max Verstappen in de F1. Terwijl er onze sport veel meer inhaalacties en verschillende winnaars zijn.’

Nieuwe kans

De reddingsboei werd toegeworpen door RW Racing van de Drentse zakenman Roelof Waninge. Via een crowdfundingsactie werd geld ingezameld om het Hollandse huwelijk mogelijk te maken.

Dat het nog weinig tastbare resultaten opleverde, verontrust teammanager Jarno Janssen niet. ‘De chemie tussen Bo en de motor is er nog niet. Maar we zijn pas net onderweg, willen door met Bo, geloven in hem. Al moeten we ook resultaten boeken. Dat willen onze partners en wijzelf. Zo werkt deze sport.’