De strijd in Parijs om de opvolging van Nadal op Roland Garros barst los

Eén ding is zeker: na de afmelding van de chronisch geblesseerde Rafael Nadal krijgt Roland Garros een nieuwe winnaar. Maar wie het grandslamtoernooi, dat komend weekend begint, op zijn naam schrijft, is hoogst onzeker. Er zijn lang niet zo veel verschillende favorieten geweest.

De bijna 37-jarige Nadal domineerde het graveltoernooi in Parijs de afgelopen achttien jaar, zoals geen enkele andere tennisser een toernooi wist te domineren. Hij won er veertien van zijn 22 grandslamtitels - ongeëvenaard. Als eerbetoon aan een van de grootste sportprestaties staat tegen het centre court een levensgroot standbeeld van de Spanjaard, die na een lange rustperiode in 2024 gezond hoopt terug te keren in het wedstrijdcircuit.

In de schaduw daarvan strijden verschillende generaties spelers vanaf zondag om de Coupe des Mousquetaires. Lukt het de kwakkelende Novak Djokovic - die maandag zijn 36ste verjaardag vierde - om zijn 23ste grandslamtitel te veroveren en het record alleen in handen te nemen, of wordt hij als laatste overgebleven tennisser van de Grote Drie ingehaald door de tijd?

Deens supertalent

De Serviër werd vorige week op het prestigieuze mastertoernooi in Rome in de kwartfinale uitgeschakeld door Holger Rune, die in onderlinge duels met 2-1 leidt. Het 20-jarige Deense supertalent verloor zondag op zijn beurt de finale in twee sets van Daniil Medvedev. De zeven jaar oudere Russische hardcourtspecialist veroverde zijn eerste titel op gravel. Het toernooi in Rome was voor veel spelers het laatste toptoernooi in aanloop naar Roland Garros.

Nu Roger Federer met pensioen is, Nadal een lange pauze heeft ingelast en Djokovic dit jaar verre van onaantastbaar is op gravel, lijkt een machtsovername dichterbij dan ooit. Djokovic, die in 2016 en 2021 won in Parijs, kampt met een elleboogblessure en draagt tijdens zijn partijen een sleeve om het gewricht warm te houden. Hij werd ook vroegtijdig uitgeschakeld op het mastertoernooi van Monte Carlo en miste Miami en Indian Wells omdat hij niet gevaccineerd is tegen het coronavirus.

Afgaande op de vijf prestigieuze mastertoernooien - de belangrijkste toernooien buiten de grandslamtoernooien - die dit seizoen werden gehouden, drukten een aantal even getalenteerde als hongerige tennissers hun neus nadrukkelijk tegen het venster. Carlos Alcaraz begint in Parijs als nummer één van de wereld aan het toernooi.

Het 20-jarige Spaanse supertalent, dat op de US Open vorig jaar zijn eerste grandslamtitel veroverde, won de mastertoernooien van Indian Wells en Madrid. Hij leek dit voorjaar onverslaanbaar, maar verloor vorige week in de tweede ronde in Rome verrassend van Fabian Marozsan, de onbekende Hongaarse nummer 135 van de wereld. ‘Ik moet een paar dagen rust hebben om weer fris te zijn voor Roland Garros’, zei Alcaraz ter relativering van de uitschakeling.

Samen met zijn Deense leeftijdsgenoot Rune en de één jaar oudere Italiaan Jannik Sinner wordt Alcaraz gezien als The Next Big Three. Sinner is de nummer acht van de wereld en Rune steeg door zijn goede prestaties naar plek zes.

Emoties de vrije loop

De extraverte Rune, die op de baan zijn emoties de vrije loop laat en niet terugdeinst voor controverse, bereikte op zowel het graveltoernooi in Rome als Monte Carlo de finale. ‘Ik wil dit jaar een grandslamtitel winnen. Ik hoop dat het op Roland Garros lukt, en anders op een van de andere twee grand slams.’

De Deen, die bekendstaat als een allround speler, heeft zijn ambities nooit onder stoelen of banken geschoven. Een paar dagen nadat Nadal in 2020 zijn dertiende titel op Roland Garros veroverde, beweerde Rune zelfs dat hij meer titels in Parijs kan winnen dan de nu veertienvoudig kampioen.

In zijn jacht op zijn eerste grandslamtitel in Parijs zag Rune afgelopen week in de persoon van Medvedev een extra concurrent opdoemen. De Russische hardcourtliefhebber rekende in Rome tegen ieders verwachting af met een aantal gravelspecialisten. ‘Ik had nooit verwacht dat ik een mastertoernooi op gravel zou winnen’, zei de verdediger pur sang. ‘Normaal heb ik er echt een hekel aan om op deze ondergrond te spelen.’

Niet in de vergetelheid

Medvedev was dit seizoen ook al de beste op het mastertoernooi in Miami. De voormalig nummer één van de wereld, die in 2021 de US Open won, is één van de weinige tennissers uit zijn generatie die niet compleet de vergetelheid in werd geslagen door de Grote Drie. Na een moeizame periode oogt de ‘Russische muur’ stabieler dan ooit.

Daarmee is de lijst van kanshebbers nog niet compleet. Ook Medvedevs landgenoot Andrey Rublev (winnaar masterstoernooi Monte Carlo), de Noor Casper Ruud, verliezend finalist op Roland Garros vorig jaar, en de Griek Stefanos Tsitsipas zijn erkende gravelspelers. ‘Er zijn heel veel favorieten. Maar als ik één naam moet noemen, dan zou ik toch voor Djokovic gaan’, zei Rune afgelopen weekend. ‘Hij is de meest ervaren speler.’

Het zal hoe dan ook wennen zijn om een andere tennisser dan Nadal de trofee in Court Philippe Chatrier in de lucht te zien houden. Maar volgens de gravelkoning zelf doet zijn afwezigheid niks af aan het toernooi. ‘Roland Garros zal altijd Roland Garros blijven, met of zonder mij. Spelers komen en gaan, maar toernooien blijven voor altijd.’