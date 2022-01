De stralende gezondheid van Novak Djokovic die bang makend is

Ik zag een foto van zijn aankomst op het vliegveld van Belgrado. Er stond geen meute hem op te wachten, kolkend in aanbidding. Een open auto om hem door de straten van de stad te voeren, kon ik ook al niet ontwaren. Het was eerder of Novak Djokovic thuiskwam van een vakantie in Australië.

Eerder zei hij in een verklaring: ‘Het voelde niet fijn dat de focus de afgelopen weken op mij lag. Ik hoop dat we ons nu allemaal kunnen focussen op het spel en het toernooi waar ik van houd. Ik wens de spelers, officials, stafleden, vrijwilligers en alle fans het beste voor dit toernooi.’

Natuurlijk was die verklaring niet door hemzelf opgesteld. Dat hoeft ook niet. Als die maar klonk als een klok. Ik moest denken aan het type mens dat in een café mensen tegen elkaar opzet en voldaan naar buiten wandelt wanneer de stoelen en barkrukken in het rond beginnen te vliegen: ziezo!

In Melbourne wordt intussen braaf getennist. Daar zijn ze wat blij dat de intrigant vertrokken is. Het gaat eindelijk weer over tennis en niet over de pandemiebeteugeling! Maar in de politiek zijn de golven nog niet helemaal tot bedaren gekomen. De uitzetting van Djokovic was het resultaat van binnenlands politiek geglibber dat nog wel even door zal gaan. En dan moet ook nog de vrede met de Servische president Vucic getekend worden die op Instagram zijn onvoorwaardelijke steun voor Djokovic had uitgesproken: de intimidatie van onze Servische superheld moet stoppen! Instagram lijkt me een uitstekend diplomatiek middel om de barsten te lijmen.

Je zou bijna denken dat Djokovic antivaxer is voor zijn plezier. Zijn vader vergeleek hem al met de gekruisigde Jezus. Ik wist niet wat ik hoorde. Jezus is toch van een heel andere orde, en die kon niet eens tennissen.

De beste tennisser van de wereld sprak zich er vorig jaar al uit tegen de coronavaccins. Toch doneerde hij in Servië ruimhartig geld om de pandemie te bestrijden. Voor het naburige Montenegro kocht hij een boel ventilators. Het bestaan van het virus ontkent hij dus niet. Hij speelt er alleen een potje tennis mee. Het virus won twee keer van hem; het deed hem niks.

Novak is een gezonde boy. Zijn stralende gezondheid is bang makend. Maar die moet je wel goed onderhouden. Novak heeft er een hele kist vol gereedschappen voor. In het Bosnische Visoko bezoekt hij bijvoorbeeld regelmatig een piramide - die geen piramide is - om er zijn lichaam met positieve ionen te laden. Hij daagt, heel sportief, de concurrentie uit het heil aan den lijve te ervaren.

Zijn innerlijke gezondheidskracht verklaart hij door de omgang met wolven in zijn jeugd. ‘This is wolf energy. I am not kidding.’

Tja, een roedel wolven om mee te spelen heeft niet iedereen bij de hand gehad.