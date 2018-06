De sterren van Golden State hebben de NBA in een ijzeren greep – en dat lijkt niet snel te gaan veranderen

De Golden State Warriors vieren hun overwinning. Foto AFP

Bij de persconferentie na de verloren strijd om de NBA-titel had LeBron James zijn rechterhand plotseling in het gips. De sterspeler van Cleveland Cavaliers vertelde dat hij de laatste drie finaleduels tegen Golden State Warriors met een gebroken hand had gespeeld. Die liep de basketballer op toen hij na de verprutste kans op de winst in de eerste van vier wedstrijden zijn woede met een vuistslag had afgereageerd op een bord in de kleedkamer.

James, in dat duel goed voor liefst 51 punten, wist toen al: de enige kans om met zijn Cavaliers het de Warriors moeilijk te maken, was vervlogen. De vedette kreeg gelijk. Wedstrijd twee en drie gingen kansloos verloren. In de nacht van vrijdag op zaterdag had Cleveland opnieuw weinig in te brengen tegen het team van Stephen Curry en Kevin Durant: er werd verloren met 108-85.

Sorry fans, het is niet anders

De Warriors, die voor de derde maal in vier jaar de titel grepen, zijn de eerste club sinds 2007 die het lukte ongeslagen te blijven in de finale. De wanhopige klap van James tegen het bord stond symbool voor de groeiende moedeloosheid van fans buiten Oakland, de thuishaven van Curry en zijn maten, die zich afgelopen weekeinde openbaarde. ‘Dit is de realiteit en sorry, de Warriors zitten nog steeds in hun beste jaren’, schreef basketbalcolumnist Jerry Brewer van The Washington Post zondag.

Voor een spannend seizoenslot was dit jaar alle hoop gevestigd op Houston Rockets, de beste ploeg in de reguliere competitie en het team dat goed had gekeken naar wat de Warrios zo succesvol maakte: snel en technisch basketbal, met een nadruk op afstandsschoten. Maar zelfs met de eigen wapens bleken de Warriors niet te verslaan. De Rockets gingen in de halve finale met 4-3 ten onder.

De sterrenkracht van de Warriors was Houston simpelweg te machtig. Spelers als Curry, Durant, Klay Thompson en Draymond Green zijn in hun eentje al goed genoeg om een team boven de middelmaat laten uitstijgen. Bij de Warriors spelen ze samen in één ploeg.

Kevin Durant weer waardevolste

Durant werd vrijdagnacht voor de tweede opeenvolgende keer verkozen tot waardevolste speler in de finale. In 2016 trok hij als een van de beste spelers van de competitie naar de toen al oppermachtige Warriors.

Volgens critici ‘verpestte’ hij zo de NBA. Durant moest lachen toen hij vrijdagnacht dat weer eens te horen kreeg: ‘Als ik die invloed heb, moeten ze me meer geld betalen’. Hij kondigde vorige week aan zijn contract te verlegen.

Curry ligt al voor meerdere jaren vast en de club wil snel om de tafel met succescoach Steve Kerr, waarmee de Warriors-hegemonie niet snel lijkt te eindigen. De grootste vijand van het team in de komende jaren lijken de Warriors zelf. Het team is zó goed, waardoor gemakzucht op de loer ligt.

Wake-up call

Twee jaar geleden kenden de Warriors een magistraal seizoen, waarin het zegerecord van de Chicago Bulls van Michael Jordan (72 overwinningen) werd verbroken. Om in de finale als eerste club ooit een 3-1-voorsprong te vergooien tegen de Cavaliers van LeBron James.

Afgelopen seizoen verloor de ploeg 24 duels, het hoogste aantal sinds de club de NBA domineert. Coach Kerr gaf zijn spelers in februari een wake-up call door een wedstrijd niet te coachen en de spelers aan hun lot over te laten.

‘Het wordt elk jaar moeilijker’ zei Kerr vrijdag tijdens de podiumceremonie. ‘Misschien dat ik pas in de tweede helft van het seizoen aansluit. Daarvoor zullen ze toch niet naar me luisteren.’