De ster van Stefanos Tsitsipas is rijzende. Wordt hij de nieuwe Federer, Nadal of Djokovic?

Stefanos Tsitsipas. Beeld AFP

Moeder Julia veert op als haar zoon Stefanos Tsitsipas in de tweede set van de wedstrijd tegen de Bosniër Damir Dzumhur naar de grond gaat. Zijn knie zit op slot. Hij hinkt onhandig, zijn gezicht is vertrokken van de pijn. Het valt mee. Na een paar keer rekken legt hij aan voor zijn service. Broer Petros en vader Apostolos zakken terug in hun stoelen aan de rand van het centercourt van het ABN Amro-toernooi.

In het publiek is de opluchting te horen. Het is wel duidelijk wie de publiekslieveling is tijdens het tennistoernooi in Rotterdam. ‘Tsi-tsi-pas’, schreeuwen jonge fans. De 20-jarige Griek wordt gezien als de mogelijke opvolger van Novak Djokovic, Roger Federer en Rafael Nadal. De jaren beginnen te tellen voor het trio dat het afgelopen decennium het tennis domineerde. Er wordt druk gespeculeerd wie de opvolgers moeten worden.

Tsitsipas heeft de uitstraling. Hij lijkt op de jonge Hollywood-acteur Orlando Bloom. En met die volle bos haar, uit het gezicht gehouden door een haarband, heeft hij ook wel iets weg van Björn Borg. Met gevarieerd en aanvallend tennis won hij een paar weken geleden op de Australian Open nog van jeugdidool Federer. Dat moest de wisseling van de wacht zijn, voorspelde tennislegende John McEnroe. Maar in de halve finale werd Tsitsipas van de baan geveegd door Nadal.

Tsitsipas gaat in Ahoy door zijn knie. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Hij neemt veel risico door vaak naar het net te kruipen. De enkelhandige backhand, een zeldzaamheid onder de nieuwe generatie spelers, keek hij op jonge leeftijd af bij Federer. Het gedurfde tennis maakt hem een aantrekkelijke speler om naar te kijken. Hij staat twaalfde van de wereld en zou bij een goed resultaat in Rotterdam misschien de top-10 in kunnen komen. Maar zijn spel is nog wisselvallig.

Dat blijkt ook woensdag in de eerste ronde tegen de Bosniër Damir Dzumhur, de nummer 56 van de wereld. Die weet met lobjes en dropshots het ritme van de Griek te verstoren. In de derde set overleeft hij aanvankelijk nog een matchpoint, maar het is niet genoeg om het tij te keren. Uitslag: 6-4, 1-6, 7-5.

Op de persconferentie na afloop is Tsitsipas geen schim van de vrolijke gast die hij een dag eerder was. Toen stond hij nog ontspannen een balletje te slaan met zijn broer Petros, tijdens de afgelopen toernooien ook zijn sparringpartner. Terwijl moeder Julia wat lang de baan scharrelde om tennisballen te rapen, bromde vader Apostolos aanwijzingen naar zijn zoons.

‘Ja, familiebedrijf Tsitsipas, zo kun je het noemen’, zei Julia, terwijl ze na de training naar het hotel liep. ‘Het is maar een klein bedrijfje, hoor.’

Rollen

Over de relatie met zijn zoon zegt hij: ‘Het is niet altijd even makkelijk om de rollen als vader-zoon en coach-pupil van elkaar te scheiden. Maar op dit moment ligt de nadruk toch op echt op het tennis en de carrière van Stefanos. Als we ter ontspanning een potje biljart spelen, of tafeltennis, gaat het toch ook over tennis.’

De oudste zoon voelt de verantwoordelijkheid als kostwinner van de familieonderneming. Aangeschoven voor een rondetafelgesprek vertelde hij over de jaren van de financiële crisis in Griekenland. Die hebben een diepe indruk achtergelaten in zijn jeugd. Op toernooien werd hij meer dan eens door trainers en spelers uitgemaakt voor luie Griek. ‘Dat deed pijn. Het voelde zo oneerlijk. Ik had daar toch niks mee te maken? Dat vooroordeel heeft me gemotiveerd om te blijven vechten.’

De ‘entourage’ van Tsitsipas, met links zijn moeder Julia en vooraan (m) zijn vader Apostolos. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Meer toptennissers bouwden aan hun carrière met hulp van familieleden. Neem Rafael Nadal, die 27 jaar lang gesteund werd door oom Toni Nadal. De eerste jaren was moeder Julia de trainer. Zij werd geboren in de voormalige Sovjet-Unie en was opgeleid volgens een strak trainingsregime. Ze stond als junior zelfs een tijdje eerste van de wereld. Toeval of niet, de 21-jarige Duitser Alexander Zverev (de huidige nummer drie van de wereld) en de 19-jarige Canadees Denis Sjapovalov (nummer 25 van de wereld) werden in hun vroege jeugd getraind door hun moeders, ook afkomstig uit de voormalige Sovjet-republieken.

Filosofisch

‘De discipline heb ik zeker van mijn moeder’, aldus Tsitsipas. Van vader Apostolos heeft hij het dromerige, de filosofische inborst. Op Twitter citeert hij oude Griekse denkers, maar ook Nelson Mandela en Che Guevara. Op Instagram houdt hij daarnaast een reisvlog bij onder het alias Steve The Hawk. ‘De havik is het symbool van de fotografie. Zo voel ik me als ik een cameradrone bestuur.’

Of Tsitsipas nooit gek wordt van zijn vader? ‘Nee. Hij heeft tijdens de crisisjaren ontslag genomen om zich volledig op mijn carrière te kunnen richten. Dat was een groot risico. We hebben meermaals op het punt gestaan om ermee te stoppen. Maar hij zag het vuur in mijn ogen. Het is inmiddels al alle investeringen waard.’