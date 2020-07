De sporttrots van Colombia strijkt neer in Europa

Wegwielrenner Egan Bernal van het Colombiaanse team INEOS op het vliegveld in Madrid. Beeld Getty Images

Vlucht AV152 van Bogota naar Madrid was niet zomaar een vlucht. Het was ‘de vlucht van de trots van Colombia’. Op maandagmorgen om 9 uur streek het witte toestel met rode staart van luchtvaartmaatschappij Avianca neer op het vliegveld Barajas in Spanje met op de stoelen het puikje van de sporters uit eigen land. Prominentste vertegenwoordiger onder de inzittenden: Egan Bernal, vorig jaar de winnaar van de Tour de France.

De Colombiaanse regering heeft een inbreuk moeten maken op het zelf vastgestelde pakket maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, om zo de wielrenner eind volgende maand de kans te geven op herhaling te gaan in Frankrijk. In het land zijn tot dusver 6.700 inwoners bezweken aan covid-19 en is het aantal bevestigde besmettingen opgelopen tot ruim 197.000. Er geldt al maanden een verbod op internationale vluchten, waardoor het enige tijd onzeker was of renners wel tijdig Europa konden bereiken om deel te nemen aan wedstrijden in de komende maanden. Besloten werd sporters dispensatie te verlenen. Bij Avianca, de grootste vliegonderneming van Colombia, sinds een jaar onder leiding van de Nederlander Anko van der Werff, werd een charter geregeld.

Vlucht met 185 passagiers

Naast Bernal zaten onder anderen Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Miguel Ángel López, Esteban Chaves, Fernando Gaviria en Ivan Sosa aan boord. Het waren niet alleen wielrenners die aan het verbod op een internationale reis ontkwamen. Ook voetballers, basketballers en tennissers reisden maandag mee – in totaal waren er 185 passagiers. Minister van sport Ernesto Lucena was aanwezig bij het vertrek in Bogota en sprak meteen zijn verwachtingen uit. ‘Dankzij een gezamenlijke inspanning kunnen onze atleten hun competitie in Europa hervatten, zodat ze ons kunnen blijven verblijden met hun successen.’

De sporters waren vooraf getest op corona en hoefden daarom in Spanje niet eerst in quarantaine. Op het vliegveld in Colombia moesten ze herhaaldelijk hun handen desinfecteren. Ze liepen er rond met mondkapjes op. Nairo Quintana droeg er zelfs twee en kreeg ook nog een spatscherm aangereikt.

Door naar Andorra

Nadat ze waren geland, reisde Bernal met zijn teamgenoten van Ineos – Sosa, Sebastian Henao en Brandon Rivera - door naar Andorra, waar hij een huis heeft. Zijn eerste koers op Europese bodem dit jaar is de Route d’Occitanie, een etappewedstrijd van vier dagen in de Pyreneeën, met de start op zaterdag 1 augustus. Hij zal daar Chris Froome treffen, viervoudig Tourwinnaar, ploegmaat en net als hij voor Ineos beoogd kopman in de komende Tour.