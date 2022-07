De sportende mens is een complex systeem dat zich niet laat vangen in een getal

Mathieu van der Poel op weg naar de Col du Granon. Beeld BELGA

De gebroeders Roodhooft zijn op de grenzen van data gestuit. De beste renner van de ploegleiders van Alpecin-Deceuninck, Mathieu van der Poel, stapte uit de Tour, maar de broers hebben eigenlijk geen idee wat er met hem aan de hand is. Akkoord, de cijfers wezen voor de Ronde van Frankrijk al uit dat de man rond wie Christoph en Philip Roodhooft een succesvolle wielerploeg hebben gebouwd, niet op z’n best was.

Maar dergelijke data zeggen bij Van der Poel niets: hij was ook niet top toen hij vorig jaar derde werd in Parijs-Roubaix en evenmin toen hij dit jaar zonder koerskilometers in de benen bijna Milaan-Sanremo won. ‘Data is niet de enige waarheid’, zei Christoph in gesprek met Wielerflits. ‘Dan zou er weinig kunde aan te pas komen, hè’, voegde zijn broer toe. ‘Dan zou alles neerkomen op talent maal werkkracht is gelijk aan resultaat.’

Het is een zeldzaam relativerend geluid uit een wereld waar geldt: in cijfer uitgedrukte variabele maal praktische toepassing is innovatie. De vermeende objectieve werkelijkheid van getallen is voor velen in het wielrennen onweerstaanbaar. Data worden doel in plaats van een hulpmiddel om een menselijke, dus complexe prestatie te leveren.

Hoewel het pijn aan de ogen deed, laat ook deze Tour zien dat data niet de ultieme waarheid zijn. Neem de lijdenswegen van eerst Michael Mørkøv en een etappe later van Marc Soler. Beide trapten ver, ver achter de rest maar door, hoewel oververhit, misselijk, uitgedroogd en wat al niet door hitte en onderliggende kwaal. Deen noch Spanjaard maakten kans op tijd binnen te komen – en dan nog: de volgende dag zou de zelfkastijding van voren af aan beginnen.

Geen enkele dataset had uitgewezen dat het een goed idee is met 37 graden koppig voor de bezemwagen door te fietsen. Als er op die dollemansacties al cijfers geplakt konden worden, dan zou het het aantal weken of maanden zijn dat het lichaam van deze roofbouw moet herstellen. Maar Mørkøv en Soler duwden voort, met niets anders te winnen dan een hoogst particulier eergevoel. Want wielrennen moet heroïsch zijn – zoiets.

‘De sportende mens is een complex systeem’, is het uitgangspunt van wielertrainer Louis Delehaije. De prestatie van dat razend ingewikkelde lichaam volledig ophangen aan één cijfer zoals het wattage dat een wielrenner trapt, beoordeelt hij als een ‘naïeve interventie’. Er zijn immers tientallen variabelen die een rol spelen, waarvan de meeste, maar zeker niet allemaal, in cijfers te vangen zijn.

De toppers kijken daar doorheen. Voor hen geen paginalange trainingsschema’s waarin zoveel mogelijk van die variabelen zijn verwerkt. Een toprenner houdt het eenvoudig, doet niets liever dan fietsen, heeft al jaren een aanpak die hij of zij in één zin kan uitleggen en houdt daar ‘verschrikkelijk consequent’ aan vast. Delahaije heeft renners gecoacht die zo werkten en volgens de cijfers compleet uit vorm waren, maar vanuit een innerlijke zelfovertuiging wonnen.

De eerlijke houding van een wielertrainer? ‘Je realiseren dat je er geen ruk van snapt, omdat het systeem zo complex is. Dus niet denken, hoe verleidelijk ook, dat jouw aanpak voor de winst heeft gezorgd.’ Wie weet, gaat die renner opeens als de brandweer door de nieuwste fiets, een andere trainingsvorm of sportvoeding die wel lekker is. Of misschien heeft hij iemand ontmoet na etappe 10 en fietst hij in rit 11 de stenen uit de straat omdat hij straalverliefd is. Iemand daar onderzoeksdata over?