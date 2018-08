Foto Sportvrijwilligers

De sportdienaar, uit liefde voor actie en beweging

Ze zijn nagenoeg onzichtbaar op de baan of het veld. Tegelijkertijd zijn ze onmisbaar voor de sport. Officials. Vaak zijn het vrijwilligers op leeftijd, die in de vrije uren een vlag, pistool, microfoon of klok ter hand nemen. Soms zijn het juist jongeren, die bliksemsnel moeten ingrijpen om een wedstrijd ordelijk te laten verlopen. Allemaal dienen ze de sport, uit liefde voor actie en beweging.