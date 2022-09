De Spelen van Parijs lonken voor atlete Maureen Koster na inktzwarte periode

Maureen Koster in actie op de 5.000 meter op de WK atletiek, afgelopen juli in Eugene. Beeld ANP

Zo miezerig als het weer is op zondagmorgen in Zaandam, zo zonnig is het gemoed van Maureen Koster. De hardloopster is bezig aan een uitstekend atletiekseizoen terwijl ze vorig jaar nog gedesillusioneerd de topsport vaarwel wilde zeggen. ‘Je kunt niet presteren als je er geen plezier in hebt.’

In het groepje met Nederlandse loopsters komt de 30-jarige Koster in de Dam tot Damloop in 54,49 over de finish. Ze eindigt als achtste en is dik vier minuten trager dan winnares Margaret Kipkemboi (50,42) uit Kenia. Ze moet in de onderlinge nationale strijd ook net Diane van Es (54,44) en Silke Jonkman (54,47) voor laten gaan.

Het maakt allemaal niet zoveel uit, de tijd noch uitslag. De tien Engelse mijl tussen Amsterdam en Zaandam, 16,1 kilometer, is een incourante afstand. En dit soort wegwedstrijden zijn niet de specialiteit van Koster. Zij is een vrouw van de atletiekbaan.

Aanvankelijk was ze 1.500-meterspecialist en kon ze ook op de 3.000 meter uit de voeten. In 2015 haalde ze brons op het EK indoor. De afgelopen jaren verlegde ze haar aandacht naar de 5.000 meter. Bij de EK in München liep ze op die afstand verrassend naar de vierde stek.

Mentale blokkade

Opvallend was het vooral omdat ze een dik jaar eerder in zo’n diep dal zat, dat ze dacht er nooit meer uit te klimmen. In mei 2021 lag ze in Nijmegen op koers voor een olympisch startbewijs op de 5.000 meter tot ze een kilometer voor de meet uitstapte. Een mentale blokkade, vertelde ze later.

Sowieso was al een hele tijd de vreugde uit haar hardlopersbestaan weggesijpeld. ‘In 75 procent van de trainingen die ik deed, had ik geen plezier. Dan wordt het steeds zwaarder.’ Ze verloor het geloof in eigen kunnen.

In de coronaperiode voelde ze zich ontheemd, eenzaam. In 2019, vlak voor de pandemie, sloot ze zich aan bij de Engelse trainingsgroep van coach Rob Denmark na veertien jaar samenwerking met haar oom Bert Koster. Door alle covidbeperkingen belandde ze thuis, met haar coach aan de andere kant van de Noordzee en zonder trainingsmaten. ‘Ik had alleen mijn vriend, die soms op de fiets naast me mee ging. Het ging niet lekker. Ik kwam in een neerwaartse spiraal en stond op het punt dat het me niets meer kon schelen.’

Loodzwaar

Na de mislukte kwalificatie voor de Spelen overwoog ze een baan te zoeken, te stoppen met lopen. Maar de sport bleef trekken en uiteindelijk voegde ze zich bij Grete Koens, op dat moment nog bondscoach op Papendal. De eerste drie maanden waren loodzwaar. ‘Ik had het gevoel niet vooruit te komen.’ Maar belangrijker: ze had er wel weer lol in.

Inmiddels is coach Koens weg bij de Atletiekunie en op eigen houtje verder met een achttal atleten, waaronder ook 800-meterloper Tony van Diepen. Haar aanpak slaat aan bij Koster. Ze doet veel minder intensieve trainingen dan ze voorheen gewend was. ‘Natuurlijk trainen we weleens hard, maar het merendeel is kilometers maken zonder dat ik mezelf in het zuur loop elke keer. Dan blijf je fit en kun je weken, maanden achter elkaar doorgaan. Dat is het geheim.’

Ze bewees haar hernieuwde vorm begin juni met een persoonlijk record van 8.42,28 op de 3.000 meter. Een paar weken later was ze ook sneller dan ooit op de 5.000 meter: 15.00,64. De vierde plek in München, in augustus, paste in diezelfde trend. Ze liet de kopgroep van drie, met Konstanze Klosterhalfen, Yasemin Can en Eilish McColgan, gaan. Op haar eigen tempo liep ze achter het drietal naar 15.03,29. ‘Je zou kunnen denken dat het zuur was, vierde worden, maar voor mij was het zo’n overwinning dat ik weer richting de 15 minuten ging. Mijn seizoen kon toen al niet meer stuk.’

Doorweekt en winderig

Na de EK nam Koster vakantie. Ze is pas weer een week in training. De doorweekte en winderige Dam tot Damloop was voor haar een meetpunt voor haar vorm. ‘Het was niet slecht. Ik denk dat ik me aardig staande heb gehouden’, luidt haar conclusie.

Als het zo gaat als het afgelopen jaar, durft ze weer vooruit te kijken. Kan ze nog wel een paar jaar door en lonkt Parijs in 2024. Het grijpt op de wegen tussen Amsterdam en Zaandam allemaal in elkaar: ze heeft het naar haar zin en ze loopt goed. Dat is van tweeën-een weet ze nu.

De komende maanden zal ze vaker op de weg lopen. Zo heeft ze de tien kilometer in Tilburg, de vier mijl in Groningen en de Zevenheuvelenloop in het verschiet. ‘Ik vind die wegwedstrijden heel leuk, juist door de sfeer.’

De vrolijke wegkilometers zullen zich uitbetalen op de 400-meterbaan volgend voorjaar en zomer, denkt ze. ‘Als de basis goed is, ga je goed de zomer in. En die basis wordt hier gemaakt.’