De speaker spreekt bij de WK veldrijden: ‘Versnelling Van der Poel! The battle is on, op de Brabantse wal’

Mathieu van der Poel is Wout van Aert te slim af en sprint tussen de dichte drommen toeschouwers naar de zege. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Ze hebben op de WK veldrijden in Hoogerheide een waterdichte afspraak, speaker Laurens van de Klundert (57) en zijn Vlaamse collega Niko De Muyter. Als Wout van Aert in de laatste van tien ronden als eerste uit de bocht steil naar beneden komt en de Scheldeweg naar de finish opdraait, is het commentaar voor De Muyter. Als het Van der Poel wordt, is het aan Van de Klundert. Een knikje of een por met de elleboog volstaat om aan te geven wie het woord neemt.

Het is Van Aert die Van der Poel voorafgaat, maar dan zet de Nederlander meteen aan voor de sprint. In de cabine is een blik van verstandhouding genoeg.

Ronde 10: Van de Klundert: ‘Daar is-ie dan, de langverwachte sprint. Daar gaat…’ Zijn stem, versterkt in tientallen hoge speakers langs het parcours, gaat volledig verloren in een orkaan van geluid die opstijgt uit de mensenzee langs de weg.

Ze zitten met de microfoons in de hand naast elkaar, in een krappe ruimte van de cabine voor de juryleden, zo’n 1,5 meter hoog, op nog geen tien meter van de finish. In een hoek hangt een tv-scherm. Op een tablet voor hun neus passeren de tijdsverschillen tussen de renners, vastgelegd door meetpunten langs het parcours. Een stapeltje formulieren met de laatste uitslagen biedt houvast, maar de meeste kennis zit in het hoofd. Ze volgen het wielrennen intensief, het hele jaar door.

Van de Klundert, afkomstig uit Bergen op Zoom, maakt er geen geheim van dat hij het liefst Van der Poel ziet winnen. Hij kent hem al lang, hij zag hem als 7-jarig jochie deelnemen aan de West-Brabantse Veldrit Competitie. Toen Van der Poel 10 was en Nederlands kampioen bij de jeugd, heeft hij hem nog geïnterviewd bij de presentatie van diens ploeg, RSC De Zuidwesthoek. Laatst nog, sloeg de renner hem in het voorbijgaan op de schouder, toen hij en zijn vrouw even stonden uit te puffen tijdens een fietstochtje. ‘Valt tegen, hè, meneer de speaker.’

Op deze dag past de neutrale toon.

Ronde 1: ‘Versnelling van Van der Poel. Van Aert volgt. Ze slaan een kloof. The battle is on op de Brabantse Wal. Wat een titanenstrijd.’

Van de Klundert, productmanager bij een importeur van tandheelkundige implantaten, is vanaf 2004 op verzoek van de KNWU een vaste waarde in het geluidsdecor van wielerwedstrijden in eigen land. In de jaren tachtig becommentarieerde hij al jeugdraces tijdens kindervakantieweken in Roosendaal. Hij krijgt vaak te horen dat hij duidelijk articuleert en dat hij erin slaagt een spanningsboog op te bouwen. Eerlijk gezegd moet hij er nog steeds aan wennen als hij later op tv zijn eigen stem terug hoort. Ben ik dat?

Ronde 4: ‘Kijk, Mathieu van der Poel. Hij rijdt over de roze brug van Frisia. Het gebeurt allemaal op de Brabantse Wal. Nu passeren ze de banieren van IKO-isolatie.’

Infotainer noemt hij zichzelf. Het draait om meer dan het beschrijven van de wedstrijd. Hij is ook verlengstuk van jury en organisatie. Op verzoek houdt hij vandaag de toeschouwers voor dat ze maar gespreid moeten vertrekken. Anders wordt het te veel dringen, op de Brabantse Wal. Het noemen van sponsoren hoort er ook bij – hij heeft meegemaakt dat de penningmeester van een organisatie vrijwel voor zijn neus zat te turven hoeveel keer de plaatselijke bakker, slager en kruidenier het commentaar haalden.

Laurens van de Klundert (rechts) en zijn Belgische collega Niko De Muyter in hun cabine bij de finish. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

De sfeer oppoken rekent hij niet per definitie tot zijn takenpakket. De gegevens moeten kloppen en relevant zijn, zeker op een evenement zoals vandaag. Ja, bij een criterium wil hij de spanning wel eens een beetje groter maken. Dan zegt hij dat het peloton de kopgroep al dichter is genaderd dan werkelijk het geval is. Zo speel je het spelletje mee.

Als het wedstrijdbeeld vooraan saai en voorspelbaar is, richt hij zich op verwikkelingen wat verder achterin, de strijd om plek 3, 4 of 5 kan ook boeiend zijn. Zeker in het veldrijden is ergens wel een paradijsvogel te vinden, een eenzaat uit een ver land, die hier zijn geluk beproeft. Altijd leuk om even mee te pakken.

Ronde 8: ‘Het zijn speldenprikken die hier worden uitgedeeld. De spanning is om te snijden. Spekkie voor het bekkie. Het is genieten hier op de Brabantse Wal, daar waar Brabant Zeeland kust.’

Nagenoeg elk weekeinde is hij van huis: criteriums, NK’s op de weg en in het veld, mountainbikewedstrijden, zesdaagsen in Amsterdam en Rotterdam, de EK in 2018 in Alkmaar, een jaar later op de WK paracycling in Emmen. Het geeft hem energie, zegt hij, ontspanning. Je draagt bij aan de beleving. Het is mooi als de renners een duim omhoogsteken als ze na de wedstrijd voorbijkomen. Fijn Laurens, bedankt weer. Ze kennen hem. In 2012, op de WK in Valkenburg, heeft hij winnaar Marianne Vos in de feesttent nog op zijn schouders genomen.

Ronde 10: ‘Wat een titanenstrijd. Nog één keer de balken. Of anders gaat het beslist worden in de sprint.’

Na de wedstrijd staat Van de Klundert met zijn microfoon naast het podium. Hij kondigt het volkslied aan, hij noemt de notabelen die de medailles uitreiken. Het goud is voor Mathieueu van der Poeoel! Nee, het lukt hem niet meer te recapituleren wat hij heeft geroepen in de laatste meters. Hij kon zichzelf nauwelijks horen. Hij weet nog dat hij zijn enthousiasme moest intomen. Hij is speaker deze dag, geen fan, dat is toch heel wat anders.