‘De scheidsrechter is een soort opsporingsambtenaar, de videoscheidsrechter is de rechter’

Ruud Gullit: Geef de trainer drie challenges

Dat de videoscheidsrechter ‘een soort almachtige is’ die als enige een scheidsrechter naar de kant mag roepen om een situatie op basis van videobeelden nog eens te beoordelen, is Ruud Gullit een doorn in het oog. De oud-aanvoerder van het Nederlands elftal pleit ervoor om ook coaches die kans te geven. ‘Er gebeuren zóveel dingen op het veld. En geloof me, coaches hebben tegenwoordig altijd een scherm op de bank. Of er zit iemand die ze doorgeeft dat er iets is gebeurd dat in hun nadeel is. Daardoor krijg je het tafereel van coaches die de hele tijd lopen te klagen bij de vierde man. Ik zou zeggen: geef ze drie keer de kans de scheidsrechter nog eens naar een situatie te laten kijken. Net als in het tennis al gebeurt met de challenges.’

Gevaar dat op de loer ligt, is dat coaches die challenges gaan gebruiken om het tempo uit de wedstrijd te halen. Daarom moet er wat Gullit betreft een sanctie op staan als de scheidsrechter na bestudering van de beelden oordeelt dat de coach ongelijk heeft. ‘Dan kun je denken aan een wisselmogelijkheid minder. Dat is echt niet te rigoureus. In het American Football kost het coaches een time-out. Ik heb ook het liefst dat het tempo erin blijft. Als ze een keer minder mogen wisselen dan denken ze wel drie keer na voordat ze een challenge indienen.’

Rafael van der Vaart: Z et een oud-speler in dat hok

Rafael van der Vaart ziet dingen die een scheidsrechter niet ziet. Zelfs als die scheidsrechter de beschikking heeft over camerabeelden uit alle hoeken van het stadion en de spelregelkennis tot in de puntjes beheerst. ‘Ik ben niet paranormaal of zo, ik ben gewoon een oud-profvoetballer. Ik weet daardoor hoe voetballers denken en bewegen als ze een duel aangaan. Hoe een voetballer valt als hij echt wordt getackeld. Iemand die niet op dat niveau heeft gevoetbald, kan die inschatting niet altijd goed maken.’

Daarom ziet de oud-middenvelder het liefst oud-collega’s in het videocentrum plaatsnemen om de scheidsrechter bij te staan als die iets heeft gemist of verkeerd ingeschat. ‘Als je iets tot in den treure vertraagd kan een te late tackle eruitzien als een enorme aanslag. Terwijl ik gewoon zie dat het helemaal niet de bedoeling was van die speler om de ander te blesseren, dat hij die speler niet eens zag aankomen en puur voor de bal ging. Zoals het nu is, vind ik dat de VAR vaak te veel ergernis opwekt. Je moet maar hopen dat er eentje in dat hok zit die een beetje gevoetbald heeft.’

Rafael van der Vaart. Beeld Getty Images

Mario van der Ende: M aak de VAR leidend en onafhankelijk

Oud-topscheidsrechter Mario van der Ende heeft een heel palet aan reparaties paraat voor de VAR. Belangrijkste wijziging: maak de videoscheidsrechter eindverantwoordelijk bij belangrijke beslissingen in plaats van de scheidsrechter. ‘Hij heeft door alle camera’s veel meer informatie dan de scheidsrechter. Die laatste is een soort opsporingsambtenaar, de videoscheidsrechter is de rechter.’

Daarbij meent Van der Ende dat de VAR niet onder de ‘normale’ scheidsrechters moet worden gerekruteerd. ‘Het zijn twee aparte beroepen, vind ik. Bovendien hebben sommige scheidsrechters een nauwe band met elkaar, of zijn er juist concurrentiegevoelens. Dat kan allemaal een rol spelen bij de samenwerking. Ik zou zeggen: leid een kleine groep VAR’s op waardoor je meer uniformiteit krijgt bij beslissingen. Nu is er een te grote pool aan videoscheidsrechters, daardoor krijg je te grote interpretatieverschillen. De een vindt aan een shirtje hangen prima, de ander geeft er een strafschop voor.’

Tenslotte pleit Van der Ende ervoor om het publiek in te lichten over de beslissing van de VAR. ‘Dat kan bijvoorbeeld de vierde official doen. Nu lijkt het wel een geheim genootschap aan de zijlijn. In het stadion weet je vaak helemaal niet waarom er iets besloten is. Laat die vierde man gewoon omroepen: ‘nummer 5 van

FC Utrecht trok nummer 9 van PSV weg in het strafschopgebied, dus strafschop’. Dat zal meer begrip kweken. Als je thuis voor de tv meer informatie krijgt dan in het stadion dan klopt er iets niet.’