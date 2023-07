De Russische tennisster Kasatkina spreekt zich vrijmoedig uit; het zou onveilig zijn nu terug te keren naar haar land

De Russische Daria Kasatkina viert haar zege in de tweede ronde op Jodie Burrage. Beeld AFP

Tennisster Daria Kasatkina (26) voelt zich een nomade. De Russin veroordeelde president Vladimir Poetin en maakte een jaar geleden bekend op vrouwen te vallen, terwijl homoseksualiteit in haar land nog steeds wordt afgekeurd. Sindsdien is thuis een plek waarvan ze niet eens weet of ze er ooit kan terugkeren. ‘Mezelf zijn was geen makkelijke keuze.’

Een week geleden was ze in Eastbourne, daarvoor was ze in Parijs, nu is ze in Londen. Haar tenniscarrière brengt Kasatkina de wereld over, zoals ze eigenlijk altijd al wenste. Op haar 6de begon ze met tennissen, als 14-jarige ging ze het internationale circuit in en afgelopen weekeinde verloor ze nog de finale in Eastbourne. Deze woensdagmiddag op het Centre Court plaatste Kasatkina, de nummer 11 van de wereldranglijst zichzelf gemakkelijk voor de derde ronde van Wimbledon, ten koste van Jodie Burrage, de Britse nummer twee (6-0, 6-2).

Voordat de oorlog in haar vaderland begon, stond reizen voor avontuur en plezier. Was Kasatkina thuis, dan lonkte het buitenland. ‘Pas als het wordt weggenomen, realiseer je je hoeveel je het nodig hebt’, zei ze onlangs in een uitgebreid interview met The Sunday Times. Thuis is voor haar iets anders dan de huidige regering en het politieke beleid. Die zaken kan ze scheiden. Maar sinds de oorlog vorig jaar februari uitbrak ‘en alles in een hel veranderde’ is ze niet meer in Rusland geweest.

Ze is open en uitgesproken

Nu, deze woensdagmiddag in Engeland, zijn haar bruine haren nog wat vochtig van het douchen als ze plaatsneemt voor een kort interview, waar media uit meerdere landen op af zijn gekomen. Kasatkina valt op. Ze is open en uitgesproken. Bijna alle Russische en Belarussische tennissers houden zich op de vlakte als het onderwerp oorlog ter sprake komt, of gaan het uit de weg. Kasatkina schuwt lastige vraagstukken niet. Voor Oekraïners die geen handen willen schudden met Russen na afloop van een tenniswedstrijd heeft ze begrip.

Ze telt haar vingers af, gevraagd naar mentale gezondheidsproblemen bij jongeren. ‘We gaan door covid, door oorlog, er is media, er is zoveel. Telefoons zijn ook echt niet goed voor ons.’ En ze haalt haar wenkbrauwen vol onbegrip op als Saoedi-Arabië ter sprake komt. Het land waar mensenrechten sinds jaar en dag geschonden worden, zou met flinke bedragen tennis toernooien binnen willen halen. Ze begint over de als rebel bekendstaande tennisser Nick Kyrgios. ‘Hij zegt daar voor een flink geldbedrag naartoe te willen. Voor mij staat geld niet op nummer één. Voor mannen is het makkelijker dan voor vrouwen.’

Een jaar geleden deelde ze een ­YouTube-video, waarin ze de Russische blogger Vitya Kravchenko vertelde op vrouwen te vallen. Ze hekelde het feit dat veel onderwerpen in Rusland taboe zijn. ‘Het idee dat iemand homo wil zijn of homo wordt, is belachelijk. Ik denk dat er niets makkelijker is in deze wereld dan hetero zijn’, zei ze ook. ‘Als er een keuze is zou niemand ervoor kiezen om homo te zijn.’

In de kast

Maar leven in de kast is onmogelijk, ondervond ze. Dan leef je niet in vrede met jezelf, en dat wel doen is, vindt Kasatkina, het enige wat telt. Ze wil zichzelf recht in de spiegel kunnen aankijken. Aan de zijkant van de kleine zaal staat haar partner Natalia Zabijako in stilte toe te kijken. Ze is een voormalige Estlandse-Russische kunstschaatsster, in 2019 bemachtigde ze brons op de WK, nu reist ze met Kasatkina de wereld over. De twee vloggen fanatiek, over ‘tennis, reizen, koffie en het leven’. Ze hebben bijna 17 duizend volgers.

Het veroordelen van de oorlog, het naar buiten treden als homoseksueel; nooit kreeg Kasatkina spijt. ‘Nog geen een procent’, zegt ze in The Sunday Times. ‘Het voelde alsof ik een rugzak met stenen op mijn schouders had en die moest ik er gewoon afgooien.’ Wel wordt ze sindsdien geprezen, zowel in de tenniswereld als erbuiten. Oekraïense fans danken haar voor haar moed. De Oekraïense tennisster Elina Svitolina noemt Kasatkina ‘een dapper persoon’.

Door het regime in Rusland is het nu onveilig voor haar om terug te keren naar haar thuisland, zegt Kasatkina. Die gevolgen zijn zwaar. ‘Maar het enige waar ik me zorgen over maakte, waren mijn ouders. En die zijn in orde. Ze zijn trots op me.’

Uiteindelijk maakt het haar gelukkiger. Soms is het zwaar op de tennisbaan of erbuiten. Maar al met al voelt ze zich nu meer in balans, vertelt ze. En ze relativeert. Haar leven staat sinds een jaar op z’n kop. ‘Maar het leven is in z’n algemeen een achtbaan. Dat moet je accepteren en er vervolgens mee omgaan.’