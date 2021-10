De rug, altijd weer zijn rug, Sven Kramer hoopt er dit seizoen maar het beste van

Sven Kramer Beeld AP

De rug, altijd maar zijn rug. Het is de zwakke plek in het verder ijzersterke lijf van Kramer. ‘Ik hoop dat-ie het houdt’, zegt de schaatser bij de ploegpresentatie van Jumbo-Visma in Den Bosch. ‘Ik weet hoe fragiel hij kan zijn.’

Het is natuurlijk niet alleen zaterdag de vraag hoe zijn onderrug aanvoelt. En ook niet zondag bij het wakker worden. ‘Al is dat misschien nog wel spannender.’ Het gaat om de komende drie maanden, die volledig in het teken van de Winterspelen van ­Beijing staan. Dat moeten Kramers vijfde Spelen worden. Hij wil er zijn vierde titel op de 5 kilometer op rij veroveren. Dat hem dat lukt is allerminst zeker. ‘Het wordt spannend. De vanzelfsprekendheid van vroeger is weg.’

Kramer was jarenlang de ongekroonde koning van het schaatsen in Nederland, maar zo is het allang niet meer. Zijn laatste mondiale individuele afstandstitel dateert van vier jaar terug, toen hij in Pyeongchang olympisch kampioen werd op de 5 kilometer. Op de 10 kilometer lukte dat toen, ook door rugproblemen, niet.

Nukken

In de jaren erna zakte hij weg in het internationale veld. De nukken van zijn rug vormden steeds vaker een onoverkomelijk obstakel. ‘Ik had in het verleden ook wel vaker last, maar toen had ik een buffer. Ik kwam ermee weg. Nu, met de breedte van het veld, kan dat niet meer.’

In zijn eigen ploeg is Patrick Roest hem inmiddels als 5-kilometerrijder voorbijgestreefd. De Nederlandse Canadees Ted-Jan Bloemen heeft hem zijn wereldrecord afgenomen. Vorig jaar voegde Nils van der Poel zich bij de concurrentie. De Zweed veroverde dankzij een loodzware en onvergelijkbare trainingsaanpak de wereldtitel op de 5 en 10 kilometer.

Ondanks de telkens terugkerende rugpijn wilde Kramer zich lang niet laten opereren. Er bestond een kans dat het erger zou worden. Garantie op een geslaagde operatie bestaat niet. En hij kon de pijn heel lang goed managen. ‘Twee jaar geleden werd ik nog tweede op het WK.’ Oké, dat was geen titel, maar wel een goed resultaat. Waarom zou hij het risico nemen?

Omslag

De omslag kwam afgelopen winter, toen de internationale competitie een aantal weken samengebald werd in Heerenveen. Hij eindigde op de WK afstanden roemloos als 19de op de 5 kilometer, de afstand die hij achtmaal won en waar brons tot dat moment zijn slechtste uitslag was. ‘Vorig seizoen was niet naar behoren. Ik kon niet meer schaatsen zoals ik vind dat het moet’, zegt hij terugkijkend. Toen viel de beslissing om toch te opereren. ‘Het was alles of niets.’

Zoveel kansen had hij niet meer, besefte hij. Als mid-dertiger kan hij het zich niet veroorloven om natuurlijk herstel af te wachten of alternatieve behandelingen uit te laten voeren. ‘Ik heb geen tijd meer om een paar jaar dingen te proberen.’ Hij wilde er voor zijn gevoel alles aan gedaan hebben.

De tijd mag dringen voor Kramer, maar over het precieze einde van zijn loopbaan wil hij vrijdagmiddag nog niet te veel zeggen. Dat het na dit seizoen gedaan is, is volgens hem ‘aannemelijk’. Hij heeft al een plekje in de directie van Team Oranje, de paraplu boven de schaats- en wielerploeg Jumbo-Visma, in het vooruitzicht. Maar om te voorkomen dat deze winter een soort afscheidstournee wordt, wil hij zich niet laten vastpinnen op het exacte einde van zijn sportloopbaan. ‘Anders leidt het af van wat ik moet doen.’

Voorspoedig

Het herstel van de operatie aan zijn onderrug verloopt voorspoedig. Hij heeft in de zomer goed kunnen trainen. Toch blijft het verschil met vier jaar geleden, toen hij als regerend wereldkampioen op 5 en 10 kilometer de olympische winter in ging, groot. ‘Toen ging ik het seizoen met veel meer comfort in.’

Helemaal klachtenvrij is hij niet. De zenuwen moeten nog herstellen na de ingreep aan de facetgewrichten in zijn onderrug. Er staat officieel zes maanden voor, hij heeft er nog twee te gaan. Dat geeft hoop dat het allemaal nog beter wordt. Maar ook daarna blijft zijn rug hoe dan ook een heikel punt, denkt hij. ‘Maar ik ga het ermee doen. Ik denk dat het kan. Als ik er geen heil in had gezien, dan had ik het niet gedaan.’

Tegelijkertijd is Kramer er zich terdege bewust van dat het mis kan gaan, dat hij de Spelen helemaal niet haalt. Dat hij bij het olympisch kwalificatietoernooi (26-30 december) naast een ticket grijpt. Het is een scenario dat hij zonder terughoudendheid onderkent. ‘Het is niet erg om die gedachte te hebben. Het is reëel.’